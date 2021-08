Les médias libéraux supplient maintenant ouvertement les Californiens de ne pas se souvenir de Newsom ⋆ 10z viral

par Mike LaChance, The Gateway Pundit :

Le conservateur Larry Elder se lève en Californie et les démocrates sont terrifiés.

Gavin Newsom et ses partisans, y compris les médias libéraux, prennent maintenant cela très au sérieux parce qu’ils pensent qu’Elder pourrait réellement réussir.

Le journal libéral Los Angeles Times a recouru à supplier ses lecteurs de ne pas se souvenir de Gavin Newsom.

Rapports d’air chaud :

Le LA Times supplie les Californiens de ne pas démarrer Newsom

Nous sommes à un mois des élections de rappel en Californie et les sondages ont continué de se resserrer, bien que la plupart d’entre eux prédisent que Newsom survivra avec une faible marge. C’est peut-être la proximité inattendue du vote qui a poussé le comité de rédaction du Los Angeles Times à publier une lettre implorante aux Californiens, les exhortant à ne pas être tentés d’opter pour du sang neuf dans le manoir du gouverneur.

Leur préoccupation pour le bien-être de l’État (ou devrions-nous simplement dire « l’État-providence ? ») semble touchante, mais les éditeurs ne font pas non plus un très bon travail pour cacher leur véritable raison de vouloir le garder. De plus, lorsqu’ils tentent de défendre les performances de Newsom en tant que gouverneur au cours de son premier mandat, cela s’apparente plus à des excuses pour lui qu’à une défense. Voici leur salve d’ouverture :