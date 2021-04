Les médias mentent sur la police rendent l’Amérique plus violente ⋆ .

Katy Faust a interrogé un policier afro-américain au sujet de la récente condamnation pour meurtre de l’ancien policier du Minnesota Derek Chauvin dans la mort de George Floyd. L’officier a demandé à ne pas être nommé dans cet article pour éviter des représailles pour ses opinions. Le fédéraliste a obtenu des documents sur son emploi en tant que policier.

Avez-vous regardé la couverture du procès de Derek Chauvin?

Pas vraiment, juste des morceaux. J’avais déjà une idée assez claire de ce qui s’était passé. Et une grande partie de la nouvelle couverture était biaisée – ils ne montraient que les parties qui poussaient un récit. La nouvelle a élevé mon niveau de stress et avec tout ce qui se passe déjà, je n’en ai pas besoin.

Pensez-vous que Chauvin a eu un procès équitable?

Non.

Pourquoi n’était-ce pas juste?

Il semblait que tout le monde avait décidé de sa culpabilité avant le procès. De plus, le jury n’a pas été séquestré et ils ont donc vu la couverture biaisée et ont probablement été influencés par cette couverture ou ont vu des émeutes et des menaces d’émeutes dans tout le pays. Cela va mettre beaucoup de pression sur le jury pour qu’il arrive à une certaine décision.

Un jury est censé prendre sa décision en fonction du sujet et des témoins experts, et non pas rentrer chez lui et regarder les nouvelles et se forger une opinion de cette façon. Donc non, ce n’était pas juste.

Comment caractériseriez-vous l’opinion publique à l’égard de la police aujourd’hui?

Je fais ça depuis 15 ans. Je suis au milieu de la route – pas une vieille minuterie, mais pas toute neuve. Mais même en 15 ans, les choses ont changé. Il existe un récit général qui diabolise les forces de l’ordre.

À mon avis, le récit anti-flic a commencé avec l’administration Obama. Il a fait des commentaires négatifs sur les forces de l’ordre et, dans les cas controversés, il s’est présenté aux funérailles du défunt (qui ont ensuite été justifiées comme des fusillades légales). Les cinq de Dallas ont été tués sous Obama et il ne leur a montré aucun respect.

Trevor Noah a récemment déclaré à propos de Derek Chauvin: «Nous n’avons pas affaire à des pommes pourries, nous avons affaire à un arbre pourri. Que dites-vous à cela?

C’est drôle quand les médias veulent parler d’un arbre pourri. L’ironie est incroyable. Les grands médias parlent d’un arbre corrompu? Laisse-moi tranquille.

Pensez-vous que le maintien de l’ordre en Amérique est systémiquement raciste?

Ha. Absolument pas. Non.

D’après votre expérience, le maintien de l’ordre est-il devenu plus difficile depuis la mort de George Floyd?

Oui, mais nous sommes sur cette pente glissante depuis le début du BLM [Black Lives Matter] mouvement. C’est là que les choses ont vraiment commencé à prendre une tournure sérieuse. Nous étions déjà en train de plonger le nez, et la mort de Floyd est juste plus de carburant pour le feu.

Tous ces cas impliquent un faux récit de racisme policier, de Trayvon Martin à Rayshard Brooks en passant par George Floyd, provoquant des tensions et un fossé entre les forces de l’ordre et la communauté. Les gens veulent que nous résolvions leurs problèmes, mais ils ne veulent pas que nous nous défendions ou que la communauté le fasse.

Ils veulent que nous puissions en parler avec tout le monde, mais la réalité est que nous ne pouvons pas toujours le faire. Si les gens nous tirent dessus, nous riposterons. C’est ce qui s’est passé avec l’affaire Breonna Taylor. Les gens sont en quelque sorte contrariés par cela.

Et les faits n’ont pas d’importance. Même si le faux récit de Michael Brown «les mains en l’air ne tirent pas» s’est avéré faux, je ne peux toujours pas conduire dans la ville sans que quelqu’un me regarde et lève les mains en disant «ne tirez pas» pendant que je passe.

Comment ce faux récit sur la police a-t-il changé votre travail? Vos collègues policiers craignent-ils que, par conséquent, ils n’obtiennent pas un procès équitable s’ils se trouvent dans une situation qui s’aggrave?

Certaines choses n’ont pas changé. Les gens n’ont jamais voulu être arrêtés. Ils ne l’ont pas fait avant et ils ne le font pas maintenant. Ce n’est donc pas différent.

Mais ce qui nous préoccupait auparavant, c’était d’amener le suspect en toute sécurité et de donner la priorité à la façon dont nous allons nous défendre si nécessaire et rentrer chez nous avec notre famille. Mais maintenant c’est: «Je ne veux pas aller en prison. Et si ce mec a un problème de santé sous-jacent que je ne connais pas et qu’il décide de se battre ou s’il est sous drogue ou s’il me caresse, un jury pourrait m’envoyer en prison pour cela. Cela change les types d’appels auxquels nous répondons.

Nous sommes donc maintenant à un point où nous devons nous concentrer uniquement sur la réponse aux urgences. Parce que la plupart des choses pour lesquelles les gens nous appellent ne sont pas des urgences, ce sont des inconvénients. Auparavant, nous étions plus qu’heureux de répondre, mais le problème, c’est souvent que ce sont les criminels qui causent les désagréments.

Donc, si, par exemple, nous recevons une plainte concernant des gens qui dévalaient la rue de quelqu’un, nous y allions volontiers. Mais lorsque nous faisons un arrêt routier, nous ne savons pas sur qui nous nous arrêtons; ils pourraient avoir un mandat, ils pourraient avoir commis un crime, ils pourraient ne pas avoir de licence, cela pourrait être un DUI. Maintenant, s’il décide de faire une escalade parce qu’il ne veut pas aller en prison, notre badge pourrait être en ligne juste pour un appel pour excès de vitesse.

Ou nous recevons des appels d’entreprises où un homme s’est évanoui dans sa salle de bain pendant trois heures après avoir tiré sur de l’héroïne. C’est mauvais pour les affaires, alors ils nous appellent et nous disent: “Hé, nous ne voulons pas affronter ce type, pouvez-vous venir le faire pour nous?”

Nous prenions volontiers ces appels, mais souvent le toxicomane a des mandats d’arrêt et il ne veut pas aller en prison. Si cela dégénère, parfois l’entreprise se retourne et nous poignarde. Alors maintenant, nous répondons si votre sécurité est en question, mais sinon, malheureusement, nous ne pouvons pas risquer notre vie ou notre carrière ou une peine de prison pour les inconvénients de quelqu’un.

Comment va le moral?

Chaque agence a sa propre sous-culture, mais le moral de cette région est généralement nul. Beaucoup d’officiers partent. Nous n’avons personne, personne qui demande à être officier ici, alors nous abaissons les normes pour augmenter les chiffres.

L’académie a abaissé ses normes de condition physique et nous avons complètement abandonné les nôtres. Maintenant, si vous avez un pouls et une certaine expérience? Nous allons vous emmener. Parce que c’est à quel point nous souffrons pour les corps. Bien entendu, l’abaissement des normes n’augmente pas les chances que les choses soient bien faites. Cela perpétuera donc les problèmes.

Mais même avant de devoir abaisser les normes, nous luttions encore. Le public pense que nous sommes des ninjas, que nous sommes tous des combattants de MMA. Pendant un certain temps, cette croyance a été utile car elle a instillé un peu de peur saine, de ne pas vouloir nous déranger.

Mais la réalité est que la plupart des policiers ont un diplôme du YMCA (pour ne pas frapper au YMCA), mais c’est comme s’ils étaient allés à un petit séminaire sur la légitime défense et c’est un peu comme ça. Le niveau de formation que nous obtenons est tellement inférieur à la demande.

Non seulement cela, mais il existe des limites importantes et sérieuses à nos interactions avec les suspects. En tant qu’agent, j’ai la responsabilité, en tant que corps de police, nous avons la responsabilité de limiter la force nécessaire pour mettre une personne en garde à vue. Mais s’ils surmontent mes efforts, je peux intensifier mon recours à la force, dans des limites raisonnables, pour procéder à cette arrestation.

L’affaire Chauvin est, à mon avis, tout simplement cela: un officier typique qui lutte pour contrôler un grand humain non coopératif. Sa mort craint, elle craint. J’aurais aimé que nous soyons mieux formés. J’aurais aimé que Chauvin soit mieux formé. Sa mort aurait-elle pu être évitée? Ouais je pense que oui.

Dans notre circonscription, nous présentons et réfléchissons à des moyens d’obtenir une meilleure formation. Malheureusement, «défund la police» est un mouvement, donc notre financement a déjà été réduit. Il n’y a pas d’argent pour les cours ou les heures supplémentaires pour nous.

Donc, ils disent essentiellement: «Nous souhaitons que vous soyez des ninjas», et nous disons «OK, envoyez-nous à l’école de ninja». Et ils se disent: «Non, nous n’allons pas payer pour ça. Nous allons simplement vous mettre en prison lorsque vous ne répondez pas à nos attentes, même si nous ne vous donnerons pas la formation dont vous avez besoin.

Que diriez-vous à l’Amérique de ce moment dans le temps et de votre travail?

Je pense qu’il est important que les gens sachent que nous avons toujours le cœur d’avoir le dos des gens. Il n’y a pas de flic que je connaisse qui ne soit pas disposé à mettre sa vie en jeu pour quelqu’un d’autre dans une situation de vie ou de mort. Mais ce que nous ne sommes pas disposés à faire, c’est de nous mettre nous-mêmes, notre carrière ou nos familles en danger pour les inconvénients des gens.

Je suis heureux de faire cela comme un luxe tant que nous avons le soutien de la communauté. Mais si nous n’avons pas votre soutien et que vous nous appelez à propos de la musique forte de votre voisin? Allez parler au voisin vous-même. Ou achetez des bouchons d’oreille.