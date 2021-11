Les médias mondiaux réagissent à l’accord sur le climat de la COP26

Le président britannique de la COP26, Alok Sharma (à gauche), réagit alors qu’il fait ses remarques finales lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow le 13 novembre 2021.

LONDRES — Les médias du monde entier ont rendu leur verdict sur l’accord COP26, un accord conclu samedi soir qui tente de prévenir les pires impacts du changement climatique.

Près de 200 pays ont approuvé l’accord négocié par l’ONU, qui a souffert de la suppression progressive du charbon, des subventions aux combustibles fossiles et du soutien financier aux pays à faible revenu.

L’Inde et la Chine, toutes deux parmi les plus grands brûleurs de charbon au monde, ont insisté sur un changement de dernière minute du langage des combustibles fossiles dans le pacte – d’une « élimination progressive » du charbon à une « réduction progressive ».

Après des objections initiales, les pays adverses ont finalement concédé.

La Grande-Bretagne

Allemagne

L’édition de langue anglaise de Deutsche Welle a déclaré : « Les dirigeants mondiaux n’honorent pas leur engagement climatique. Il a noté que le sommet de l’ONU a été « claqué comme un échec après que l’Inde et la Chine aient affaibli le langage sur l’élimination progressive des combustibles fossiles ».

Le tabloïd allemand Das Bild titrait « Weltweiter Kohleausstieg eingeleitet », qui se traduit approximativement par « L’élimination progressive du charbon a été initiée ».

Il a souligné que, bien que le langage soit quelque peu édulcoré, c’était la première fois qu’une conférence de la COP prenait des décisions spécifiques sur le charbon et les combustibles fossiles.

La France

Le journal français Les Monde titrait « La COP26 accouche d’un accord en demi-teinte », ce qui soulignait l’accueil mitigé que l’accord avait reçu. Il a déclaré que les pays du Nord n’avaient pas répondu aux attentes des pays les plus vulnérables du Sud.

Le Figaro a ajouté que l’accord de samedi soir générerait probablement beaucoup de frustration.

Les Etats Unis

Chine

Les annonces ont reçu moins d’attention dans les journaux chinois, mais l’agence soutenue par l’État Xinhua a noté que l’accord comprenait « des engagements à augmenter considérablement le soutien financier via le Fonds d’adaptation, les pays développés étant exhortés à doubler leur soutien aux pays en développement d’ici 2025 ».

« Cependant, il reste à voir si les pays développés, dont le développement est responsable de la plupart des impacts du changement climatique d’aujourd’hui, tiendront compte du calendrier fixé », a déclaré le rapport de Xinhua.

L’accord de la COP26 ne parvient pas à mettre en place un fonds pour indemniser les pays pour les pertes et dommages liés au climat. Le groupe des pays en développement du G-77 a exprimé une « extrême déception » face à cette omission.

Le Global Times a reçu des commentaires du ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement, qui a publié dimanche un communiqué indiquant que la COP26 s’était « terminée sans heurts ».

Inde

L’accent a également été moins mis sur le sommet sur le climat dans les versions anglophones des sites d’information indiens. Le Hindustan Times a rapporté les commentaires du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a reconnu que l’accord était un compromis.

Le Times of India a repris les commentaires du ministre de l’Environnement Bhupender Yadav, dont l’intervention à la dernière minute a modifié le libellé sur le charbon dans le texte final de l’accord. Yadav a qualifié Glasgow de « succès du point de vue de l’Inde parce que nous avons articulé et exprimé les préoccupations et les idées du monde en développement de manière assez succincte et sans équivoque ».

