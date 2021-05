Les médias ne devraient pas couvrir les réactions indésirables aux vaccins car ils ne correspondent pas au récit ⋆ 10z viral

Dans un monologue sur “The Daily Show” lundi, l’animateur Trevor Noah a déclaré que les Américains avaient “échoué dans quelque chose d’aussi facilement réalisable” en ne recevant pas le vaccin COVID-19, et a affirmé que les médias ne devraient pas couvrir les cas de réactions indésirables au vaccin parce que cela ne correspond pas au récit préféré.

“Vous savez honnêtement, en ces temps divisés, c’est tout simplement génial de voir tous les Américains se rassembler”, a déclaré Noah. «Echouer dans quelque chose d’aussi facilement réalisable. Grâce aux nombreuses personnes qui refusent de prendre un vaccin qui sauve des vies, les experts pensent maintenant que le coronavirus va essentiellement devenir l’un de ces pop-ups antivirus.

Noah a blâmé les «anti-vaxxers», mais aussi les journalistes pour avoir rapporté les effets secondaires des vaccins.

«Les médias adorent publier des articles sur les quelques personnes qui ont des réactions indésirables au vaccin. «Oh mec a reçu un vaccin, maintenant il a mal au pied. Oh, la femme a reçu un vaccin, maintenant elle a oublié que c’était jeudi. Parce que même si ces cas sont une infime minorité, ce sont les histoires que les gens veulent le plus entendre, n’est-ce pas? il a dit.

On ne sait pas pourquoi Noah s’opposerait à ce que les médias couvrent les cas de réactions indésirables au vaccin COVID-19. Comme rapporté par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis vendredi dernier, il y a eu 64 cas de réaction indésirable au vaccin Johnson & Johnson. Plus de 4 000 cas indésirables ont été signalés en janvier chez des personnes recevant le vaccin Pfizer-BioNTech.

Cela ne signifie pas que les gens ne devraient pas recevoir le vaccin. Les taux d’efficacité sont de 90% ou plus, mais comme toutes les décisions en matière de soins de santé, il s’agit d’une décision personnelle. Il semblerait malhonnête que les cas d’effets indésirables soient dissimulés au public américain.