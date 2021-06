Les médias occidentaux et les élites ont soutenu les bolcheviks dans la guerre civile russe – l’horrible vérité émerge ⋆ 10z viral

de Russie Insider :

Les armées blanches de la guerre civile russe n’ont pas reçu un centime de l’ouest. Pas un obus, pas un fusil n’a atteint une faction des forces blanches de l’ouest. L’Occident n’était pas anti-bolchevique. De plus, les puissances occidentales ont activement soutenu les forces rouges pendant et après la guerre civile.

Alors que le soutien financier et technique occidental à la construction du socialisme a été traité dans un autre article, il commence par le sujet de celui-ci : le soutien occidental des forces rouges de manière constante de 1918-1921.

La seule et unique raison de l’intervention occidentale est de s’assurer qu’aucune aide ne soit jamais accordée à l’Allemagne de la part de la Russie et que les actifs détenus par les puissances occidentales ne tombent pas entre les mains de l’Allemagne.

Les élites au profit des rouges

Célèbre, le colonel Edward House, le principal conseiller de Woodrow Wilson, a écrit :

Ce jour-là, le colonel House m’a demandé de lui rendre visite. Je l’ai trouvé inquiet à la fois par ma critique de toute reconnaissance des bolchévistes et par la certitude, qu’il n’avait pas réalisée auparavant, que si le président reconnaissait les bolchévistes en échange de concessions commerciales, tout son « idéalisme » serait désespérément compromis car mercantilisme déguisé. Je lui ai fait remarquer que non seulement Wilson serait totalement discrédité, mais que la Société des Nations irait par le conseil, parce que tous les petits peuples et beaucoup de grands peuples d’Europe seraient incapables de résister au bolchevisme que Wilson aurait accrédité. (Cité de Bolton, 2010).

Le général William Graves était un ferme partisan de la cause rouge. Dans un excellent article sur le sujet, Kerry Bolton déclare que Graves et bien d’autres ont activement cherché à détruire le mouvement blanc. Il a refusé de livrer 14 000 fusils commandés et payés par Koltchak. 15 000 autres fusils ont été bloqués par les forces cosaques blanches par ce même général. Surtout, Graves, en pleine communication avec l’élite économique des États-Unis, a demandé aux Japonais de se retirer de leurs attaques contre les forces rouges à l’est.

En novembre 1918, les Alliés ont signé un accord avec les Rouges pour un soutien total en échange de concessions financières. Alors que les Alliés ne cherchaient initialement que l’action continuelle de la Russie dans la guerre, leur attention s’est rapidement égarée. Une fois le traité de Brest-Litivosk signé, l’Occident a permis aux Rouges de réorganiser les anciennes dettes russes, d’ouvrir la Russie aux marchés mondiaux des céréales et, comme le stipulait le traité, de céder les parties les plus industrialisées de l’ouest de la Russie.

Koltchak a répliqué en acceptant également de vieilles dettes, en initiant une Assemblée constituante et en garantissant l’indépendance de la Pologne. Il a été rejeté. Que Denikine ait refusé de vendre la Russie en échange d’une aide a scellé sa défaite (Foglesong, 2011).1

Woodrow Wilson et Lloyd George ont tous deux reconnu Trotsky comme le gouvernement russe « légitime ». Puisque le Rouge était la seule alternative aux « Blancs tsaristes », ils étaient reconnus. George a déclaré qu’une Russie unifiée serait la « plus grande menace » pour l’empire britannique. Le général Denikin déclare dans ses mémoires que leur seule source d’approvisionnement était celle prise après les défaites rouges. Les officiers rouges avaient des salaires réguliers et un personnel complet, suggérant fortement l’aide occidentale (Gardner, 1976).

La mission de William Bullitt aboutit à un accord avec Lénine et, comme toujours, à un rejet total des Blancs. Le mémorandum demandait la levée de tous les embargos sur le gouvernement soviétique et sa reconnaissance immédiate. Le libre-échange total avec les Soviétiques a également été exigé, avec la condition finale et la plus importante que toutes les dettes envers l’ouest soient payées (Thompson, 1966)

Les journaux occidentaux parlaient durement des Blancs, les assimilant à des propriétaires terriens et à des « réactionnaires », quelque chose provenant de la propagande bolchevique. La Grande-Bretagne a coulé la flotte de la mer Noire tandis que les Français, dans les mémoires de Koltchak, ont combattu l’armée des volontaires. Pourtant, même avec leurs pénuries de munitions et de fournitures de base, les armées blanches se sont battues contre les rouges et ont commencé à les mettre en déroute au printemps 1919. Cependant, l’ouest avait pris sa décision. Koltchak a dû partir (Bolton, 2011).

Les armées blanches pendant la guerre civile confondent beaucoup. Les mythes courants sont qu’ils étaient royalistes et qu’ils servaient la classe des « propriétaires ». Peu de royalistes faisaient partie des forces blanches et la classe des “propriétaires” étaient les paysans eux-mêmes, qui au début de la guerre possédaient près de 95% de toutes les terres russes. Une fausse dichotomie conservatrice-radicale est établie. Les Blancs étaient largement fidèles à Kerensky et à l’Assemblée. Ils étaient hostiles à l’autonomie cosaque et au séparatisme ukrainien. La « Grande Russie unifiée » était l’un des rares slogans sur lesquels ils étaient tous d’accord.

Le général Graves était un porte-parole de la classe dirigeante américaine. Son travail sur la situation à l’époque montre non seulement son soutien au bolchevisme, mais celui du gouvernement américain. Peu de gens savaient ce qu’était le « bolchevisme ». À peu près autant savaient ce qu’était le « marxisme ». Aujourd’hui, les gens instruits ont une vague idée de ces concepts. À l’époque, c’était tout aussi sombre et vide que le reste de la vie russe. Graves écrit dans ses mémoires ce qu’il a écrit au département d’État à propos de l’amiral Kolchak :

Le gouvernement de Koltchak ne peut pas tenir debout et si les Alliés le soutiennent, ils commettront la plus grande erreur de l’histoire. Le gouvernement est divisé en deux parties distinctes, l’une publie des proclamations et de la propagande pour la consommation étrangère indiquant que le gouvernement favorise et travaille pour une assemblée constituante, l’autre planifie et complote secrètement une restauration de la monarchie. Ceci n’est perceptible que pour ceux qui font partie du gouvernement. C’est un gouvernement hypocrite qui tente de convaincre les paysans que leur cause est encouragée et pourtant cherche le moment psychologique pour restaurer la monarchie. Koltchak s’est entouré d’officiers de l’ancien régime dont le seul salut pour l’existence future dépend de la restauration de la monarchie (Graves, 1941).

Rien de tout cela n’était vrai et Graves le savait à l’époque. Immédiatement après sa lecture, celui-ci est frappé par le fait qu’insister sur la restauration de la monarchie était suffisant pour détruire la nature morale de la cause de Koltchak à Washington. Deuxièmement, que ce prétendu désir n’est qu’« en secret », il ne peut donc pas être vérifié. Enfin, puisqu’il n’existe nulle part la preuve d’un tel désir, la nécessité de le lui imputer pose question.

L’inefficacité des armées blanches

En 1918, il y avait trois centres de bataille :

Premièrement, le sud-ouest où l’armée des volontaires a travaillé avec les Cosaques contre les forces rouges juives purement urbaines. L’armée polonaise nouvellement formée, la milice ukrainienne Rada et l’organisation Makhno en ont fait le théâtre le plus complexe de la guerre. Les forces polonaises étaient assez efficaces, et à un moment crucial où les forces rouges auraient été détruites, Pidsulsky se retourne contre les Volontaires et sauve Trotsky de la destruction. Le moment clé fut la guerre massive entre les 350 000 hommes de Wrangel et les 200 000 de Trotsky. Comme Denikine avait abandonné la cause et quitté la Russie, la confusion dans le haut commandement et l’utilisation de Makhno par l’arrière provoquèrent une importante perte blanche. Une force massive de 150 000 Blancs s’est échappée vers l’ouest

de Crimée.

Deuxièmement, la république sibérienne. Ce fut une unité politique réussie de 1917 à 1922 sous le commandement de Koltchak. La presse, souvent présentée comme contrôlée par l’État, était très critique à l’égard des Blancs. Sa croissance économique était impressionnante et les gouvernements locaux étaient actifs. Ses forces militaires étaient tout aussi impressionnantes, composées de 35 000 Cosaques et 80 000 Japonais. Le montant total dépassait les 400 000.

Troisièmement, le Nord-Ouest du général Yudenich, comprenant une armée estonienne de 10 000 hommes. La Grande-Bretagne ne lui a promis une aide qu’à la condition que l’Estonie soit déclarée indépendante. La Grande-Bretagne, cependant, est devenue le principal ennemi de l’armée de Yudenich alors qu’elle menaçait Saint-Pétersbourg. Le gouvernement rouge, menacé pour la première fois, vit l’inaction totale des troupes britanniques à Arkhangelsk.

Le problème était que ces trois centres étaient commandés par des généraux d’opinions et de stratégies politiques différentes. Il n’y avait pas de commandement global dans la manière dont Trotsky centralisait le contrôle sur les forces rouges. Les egos, l’idéologie et les attitudes envers la monarchie ont tous créé des fissures dans le mouvement blanc d’une telle sévérité qu’on peut difficilement l’appeler un seul mouvement.

Dans l’ouvrage en langue russe de Valery Shambarov, l’état des armées blanches est clarifié. Juste avant le début de la guerre civile, les rouges ont vidé les prisons, leur promettant la liberté en échange de la terreur des blancs et des populations locales. La criminalité avait été très faible sous Nicolas II, mais a rapidement augmenté de 500 % en 1917.

Contrairement au mythe, très peu d’officiers blancs venaient de l’ancienne noblesse et presque tous n’avaient pas de propriété foncière. Environ 15 % du total avaient des liens nobles ou avaient acquis des biens de quelque nature que ce soit. Une fois Brest signé, cela signifiait que les Rouges étaient de facto alliés à Berlin.

La Grande-Bretagne a cherché une alliance Blanc-Rouge pour continuer la guerre. Lorsque les Blancs ont refusé, la Grande-Bretagne les a abandonnés, les appelant « extrémistes » et le pire de tous, « nationalistes ». En juillet 1918, MA Morav’yev fit défection du camp rouge et emmena 10 000 hommes avec lui. Ekaterinbourg tomba aux mains des Tchèques. Paniqués, les Rouges sacrifient le tsar et sa famille en échange de la promesse de victoire des puissances infernales. Les hommes de Kappel ont pénétré jusqu’à

Kazan, où il a capturé la réserve d’or de la Russie d’une valeur de 50 millions de roubles. Malheureusement, rien n’était à vendre. Avec cette immense fortune, l’Occident n’était pas disposé à vendre des armes aux Blancs.

L’aide alimentaire et les armes, sans parler des énormes « prêts » du clan Schiff à New York affluent pour les Rouges (Shambarov, 1999, texte original en russe).

