Les médias ont passé un an à célébrer le harcèlement sexuel en série Gouverneur Cuomo ⋆ .

Vous vous souvenez quand les médias étaient amoureux d’Andrew Cuomo ? Nous le faisons bien sûr. Mais maintenant qu’il est un tâtonnement en série éprouvé, la fête de l’amour des médias avec le gouverneur démocrate de New York en disgrâce semble d’autant plus embarrassante avec le recul.

Mardi matin, la procureure générale de New York, Letitia James, a tenu un briefing au cours duquel elle et une équipe d’enquêteurs annoncé que le Gouverneur Cuomo avait harcelé sexuellement de nombreuses femmes entre 2013 et 2020. De plus, James a signalé que les victimes des attouchements et du harcèlement non désirés du Gouverneur ne se limitaient pas aux membres de son propre personnel.

Cuomo a précédemment nié tout acte répréhensible.

Ces découvertes ne sont pas seulement un problème sérieux pour le gouverneur – elles sont aussi un gros gâchis pour les médias, qui depuis le début de 2020 le comblent d’éloges et d’adulation. Pour un rappel, regardez la vidéo ci-dessous :

Au début de la pandémie de coronavirus, les journalistes de la télévision ont décrit Cuomo comme “courageux”, “honnête” et même “le chef du Parti démocrate”. L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a même affirmé qu’il était devenu “une sorte de président par intérim”.

Mais le cas le plus aigu de fièvre Cuomo était (bien sûr) Brian Stelter de CNN, qui a clôturé l’édition du 22 mars 2020 de Sources fiables avec cette proclamation :

« Faire face aux difficultés vous rend en fait plus fort. » C’est ce que le Gouverneur Cuomo a dit plus tôt aujourd’hui. C’est ce que je vais aux enfants en ce moment à la maison.

Accroche-toi, Brian.

Le passé glacial de l’établissement de presse avec Cuomo le fait ressembler énormément au prochain Michael Avenatti – c’est-à-dire un récit édifiant sur l’adoration des médias pour toute sleaze ball qui mettra son pouce dans l’œil de Donald Trump.

Lien source