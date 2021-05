Les médias ont poussé les attentes de 1 million d’emplois, maintenant se bousculent pour expliquer le terrible rapport sur les emplois BLS ⋆ .

Le Bureau of Labor Statistics a publié un rapport dévastateur sur la croissance de l’emploi en avril. Cela a complètement détruit le battage médiatique sur la croissance de l’emploi sous le président Joe Biden. Leurs prévisions prometteuses en matière d’emploi ont été faussées d’au moins 734 000 emplois. Peut-être jusqu’à 1 734 000 emplois.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a rapporté que l’économie américaine a ajouté 266 000 emplois embarrassants en avril et que le taux de chômage a atteint 6,1%. L’animateur de Fox Business, Charles Payne, a parfaitement résumé les chiffres atroces: «Félicitations au président Biden – vous avez réalisé l’utopie progressiste. Au moins 7,4 millions d’offres d’emploi, mais seulement 266 000 personnes ont trouvé un emploi le mois dernier. » Moins de 4 pour cent des postes vacants approximatifs ont été pourvus. Le rapport est venu après que plusieurs médias annonçaient un boom attendu en avril à hauteur de – vérifie les notes – 1 million d’emplois ajoutés.

Mais Axios était encore plus loin du compte dans un article du 3 mai intitulé «Un rapport sur l’emploi pour les âges». Le point de vente a sans doute donné l’une des pires prévisions pour la croissance de l’emploi en avril:

Bien qu’il ne devrait pas égaler ou dépasser les 4,8 millions de juin, certains économistes pensent que nous pourrions voir plus de 2 millions d’emplois ajoutés, aggravant l’élan de mars, lorsque les employeurs américains ont ajouté 916 000 emplois.

. a publié un article quelques heures avant la publication du rapport BLS intitulé: «L’économie américaine a probablement créé près d’un million d’emplois en avril.» CNBC a publié un article du 29 avril intitulé: «Les emplois en avril devraient dépasser le million, car les consommateurs stimulent l’économie.» L’histoire de MarketWatch a célébré: «Un million de nouveaux emplois? C’est ce que Wall Street pense que les États-Unis ont créé en avril. » Barron’s a dit aux Américains de «se préparer» pour une explosion d’emplois: «Préparez-vous pour un rapport d’emplois à succès de 1 million ou plus.» Le blog en direct du New York Times a publié un titre plein d’espoir quelques heures seulement avant la publication des données du BLS: «Le rapport sur les emplois devrait montrer un grand gain: les mises à jour en direct.»

Peut-être que les médias devraient prendre au sérieux l’avertissement de l’ancien chroniqueur d’affaires et d’économie du Washington Post Steven Pearlstein concernant les problèmes associés aux dépenses de relance et à l’entrée de l’Amérique dans «l’ère du déjeuner gratuit» au sérieux.

Les réactions des médias aux données du BLS étaient tout aussi embarrassantes. Le segment sombre de CNN sur le rapport sur les nouveaux emplois a qualifié les données de «miss géantes». Cependant, Christine Romans, correspondante commerciale en chef de CNN, a toujours essayé de sauver la face économique de Biden en disant que «c’est bien d’en voir 266 000». Elle a même eu l’audace de dire: «[A]au moins ça va dans la bonne direction. Ah bon?

Le journaliste principal de CNBC en économie, Steve Leisman, a semblé confus et revérifié pour s’assurer que le chiffre de 266000 était réel après que le réseau vient de passer par leurs attentes rétrospectivement trop optimistes:

On dirait que c’était une grosse déception à 266. Mais peut-être que je me trompe. Permettez-moi de vérifier le site Web du bureau ici.

Vous vous souvenez quand l’économiste du Times, Paul Krugman, a célébré la puissance économique miraculeuse de «Bidenomics»? Maintenant, avec les données terribles sur les emplois, l’économiste a lancé une tentative infructueuse sur Twitter pour isoler Biden: «Cela semble en contradiction avec tout ce que nous voyons. Mais voulez-vous vraiment continuer à affirmer que le stimulus de Biden est excessif? » Intéressant, étant donné que Krugman a écrit des heures avant la publication des données du BLS: «[a]Toutes les indications sont que nous nous dirigeons vers l’année de croissance la plus rapide depuis le boom «Morning in America» de 1983-1984. » Oops.

Willie Geist, co-animateur de MSNBC Morning Joe, a semblé perplexe quant au fait que les milliards de dépenses de relance n’augmentent pas le nombre d’emplois dans le rapport du BLS: «Tout cet argent injecté dans l’économie – dans les billions – du gouvernement fédéral. Que se passe t-il ici?” Stephanie Ruhle a expliqué les données du BLS juste un instant avant, affirmant que les entreprises «luttaient pour ramener les travailleurs». Pauvre Geist. Peut-être que donner de l’argent gratuitement aux gens est en fait une très mauvaise méthode pour stimuler l’économie?

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212- 664-6192) et exigez qu’ils couvrent le rapport BLS et ne tournent pas les nouvelles pour isoler Biden pendant leur couverture du soir ce soir .