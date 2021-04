Les médias qui ont accusé Trump d’avoir “ incité ” à la violence se taisent quand Maxine Waters fait exactement cela z .

Samedi, la députée démocrate californienne Maxine Waters s’est rendue au Minnesota et a exigé que les manifestants militants «deviennent plus conflictuels» cette semaine en l’absence d’un verdict de culpabilité dans le procès pour meurtre de George Floyd de l’ancien bureau de police de Minneapolis Derek Chauvin.

«Nous recherchons un verdict de culpabilité», a déclaré Waters. Rien de moins serait une insulte pour justifier l’insurrection. «Pas d’homicide involontaire coupable. Non non non, c’est coupable. Pour meurtre.

Si le jury, qui n’a pas été séquestré malgré les troubles en cours dans les villes jumelles, refuse de rendre le verdict exigé, a déclaré Waters, c’est aux révolutionnaires progressistes, qui, ce mois-ci, ont tenu un poste de police assiégé et brisé des fenêtres pour piller les entreprises pour «devenir plus conflictuel».

«Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux», a déclaré Waters.

La représentante Maxine Waters est donc allée aux troubles dans le Brooklyn Center la nuit dernière et a dit aux gens de «rester dans la rue» et de «devenir plus conflictuels»

pic.twitter.com/QVE5Fwroh4 – Daily Caller (@DailyCaller) 18 avril 2021

Quelques heures plus tard, deux membres de la Garde nationale du Minnesota ont été blessés dans une fusillade au volant. Les plus grands médias d’entreprise n’ont établi aucun lien entre la rhétorique de Waters et la violence qui a suivi.

L’incitation au week-end de Waters, où elle s’est rendue à une manifestation anti-police après avoir demandé la protection de la police, a provoqué des réprimandes de la part des républicains du Congrès. Le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, a demandé à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de demander des représailles pour la rhétorique dangereuse, s’engageant si elle ne le fait pas, «je le ferai.

La députée républicaine de première année en Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui a été démise de ses attributions au comité par les démocrates pour avoir amplifié des complots, a déclaré que le législateur privé de ses droits présenterait une résolution pour expulser Waters de la chambre basse. Selon les propres normes des démocrates, la rhétorique de Waters justifierait au minimum l’expulsion. Selon les médias, cela justifierait la déchéance de la future fonction publique. Pour les entreprises américaines, cela justifierait un démantèlement de tous les services.

En janvier, les démocrates de la Chambre ont décidé de destituer le président Donald Trump pour avoir incité à une émeute au Capitole qui a commencé avant même que le président n’ait terminé le discours de la Maison Blanche qui aurait provoqué une telle agitation. Les démocrates ont concentré leur cause sur une seule ligne du discours de Trump, où le président a utilisé une rhétorique couramment utilisée pour encourager les partisans à «se battre».

«Nous nous battons comme un enfer», a déclaré Trump. «Et si vous ne vous battez pas comme l’enfer, vous n’aurez plus de pays.»

Souvent omis par ceux qui souhaitent accuser le président de diriger ses partisans vers une émeute au Capitole, les ordres de manifester «pacifiquement» sont souvent omis.

«Je sais que tout le monde ici se dirigera bientôt vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre pacifiquement et patriotiquement votre voix», a déclaré Trump. «Aujourd’hui, nous verrons si les républicains sont fermes pour l’intégrité de nos élections.»

Les démocrates du Congrès, cependant, avec l’aide d’un encadrement malveillant d’une presse hostile au président tout au long de son mandat à la Maison Blanche, ont exploité la crise au Capitole pour porter entièrement le blâme sur Trump en le destituant une deuxième fois. Bien que la destitution ait échoué, le Sénat menant un procès après la présidence, près d’une douzaine de démocrates de la Chambre, y compris Waters, ont signé un procès NAACP poursuivant de toute façon Trump comme responsable de «l’insurrection» du Capitole.

Si la participation de Waters au procès n’avait pas déjà miné l’affaire, considérez son tristement célèbre discours de 2018 dans lequel elle a appelé les partisans à encercler les secrétaires du cabinet Trump en public et à «les repousser».

La couverture de ses remarques les plus récentes s’est concentrée sur la réponse républicaine à l’incitation de Waters – qui était beaucoup plus directe que tout ce à quoi Trump n’avait jamais participé – et a principalement ignoré ses demandes de rétribution dans le secteur public-privé.

Business Insider a un gros scoop tout le monde… «Sen. Ted Cruz a accusé la représentante Maxine Waters «d’encourager activement les émeutes et la violence»… Vous voyez, ce n’est pas que Waters a incité à la violence – c’est qu’un républicain l’a appelée pour incitation à la violence. https://t.co/lTSK8AKL7g – Deb Heine, Dissident (@NiceDeb) 18 avril 2021

Il n’y a toujours pas de couverture des remarques du week-end de Waters dans le New York Times de lundi après-midi.

Il n’y a pas non plus de couverture dans le Washington Post.

En revanche, la couverture du discours de Trump en janvier a été écrite avec la prémisse prédéterminée selon laquelle le président a «incité» à une «insurrection».

«Le président a incité ceux qui ont assisté à son rassemblement à marcher vers le Capitole», a déclaré ABC News le 7 janvier.

“Lors de sa première apparition publique depuis le siège du Capitole, Trump n’exprime aucune contrition pour avoir incité la foule”, a titré le New York Times quelques jours plus tard.

«Après que le président Trump a incité une foule émue, va-t-il faire face à des conséquences?» réfléchit à Time Magazine dans un article présenté comme une nouvelle.

C’est ce type de couverture sur les plates-formes héritées qui a amplifié l’effort démocrate pour poursuivre la destitution et a offert des munitions aux progressistes au pouvoir dans des institutions d’élite justifiant leur purge tant attendue du président et de ses partisans.

Maintenant, la même question de Time va à Waters. Fera-t-elle face à des conséquences?