Octavio Ocaña : Les médias rapportent qu'il s'est choqué

Cette nouvelle continue d’être une tendance sur les réseaux sociaux après avoir découvert que l’acteur Octavio Ocaña avait perdu la vie, ce qui nous a tous pris par surprise, le célèbre acteur de 22 ans qui était très reconnu pour son personnage. « Rivières Benito » dans la série de Télévision « Les voisins ».

Depuis le informations À cet égard, certains utilisateurs ont noté des incohérences, mais aujourd’hui, un fait a été rapporté dans différents médias qui jette le doute sur toutes les spéculations qui avaient été faites par les utilisateurs du réseau, qui théorisaient et pensaient qu’il tentait de fuir d’une agression ou d’un enlèvement. et que dans la voie d’évacuation, il aurait reçu un coup direct à la tête pour finir par sortir le camion.

Il existe de nombreuses autres versions de ce qui s’est passé et différentes images sont apparues qui reflètent la situation dans laquelle certains passants se sont consacrés à sortir leurs téléphones portables et à tout enregistrer pour essayer de capturer des preuves. Il existe donc des théories sur ce qui s’est réellement passé.

De plus en plus de « preuves » et même des vidéos de la poursuite ont émergé où l’on pouvait voir le camion à pleine vitesse alors que la police le poursuivait, cependant, aujourd’hui à Remarques sur la télévision Il est rapporté qu’il y a une personne très proche de lui qui a décidé de donner des informations sur ce qui s’est réellement passé.

Comme indiqué en 2019, il a déménagé pour vivre dans le CDMX Et c’est là qu’il a rencontré le monde des boissons et des substances, alors les personnes avec qui il a été fourni ont fait la proposition d’entrer dans l’entreprise, cependant, ils assurent que tout ce qu’il a vendu était également dépensé et donc il ne les a pas payés.

C’est là qu’ils ont dit qu’il avait commencé à recevoir des avertissements, parce qu’ils pouvaient l’inculper dans le mauvais sens, pour ce qu’il avait dit à son père et c’est pourquoi il a pris deux personnes pour s’occuper de lui.



Ils assurent qu’Octavio Ocaña s’est impacté, les utilisateurs continuent de douter.

On a demandé à cette personne supposée proche de lui combien il devait mais n’a pas pu répondre exactement combien, assurant également qu’il s’agissait d’une somme importante et que pour cette raison il avait très peur de ne pas savoir où obtenir le paiement avec un avertissement qu’il devait payer avant le 15 novembre.

Il est également rapporté que le chef aurait sommé le jeune homme de conclure un accord à la périphérie de la ville et c’est ainsi qu’il est arrivé avec ses gardes, mais il s’agirait apparemment d’un canular, car ils auraient « mis un 4 » sur lui, avertissant la police de ce qu’il transportait de substances dans son camion et c’est pourquoi ils ont été poursuivis et Octavio est devenu très nerveux.

On raconte que ses compagnons lui conseillaient de ne pas dégainer l’arme mais qu’il voulait se défendre au cas où les policiers voudraient lui faire quelque chose afin de ne pas aller en prison et s’exposer grâce à sa renommée.

Enfin, il est dit que lorsqu’il a perdu le contrôle dans le camion, il s’est écrasé et c’est à ce moment-là qu’il s’est accidentellement frappé.

On suppose également que cela aurait pu être quelque chose d’intentionnel, ils le croient parce que ces derniers mois, il avait eu beaucoup de stress, de paranoïa et d’anxiété, alors peut-être qu’il voulait échapper aux conséquences possibles de ses actions.