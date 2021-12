Les médias se plaignent d’une nouvelle étude révélant qu’Omicron est difficile à distinguer du rhume – RedState

Flash info : j’en ai autant marre d’écrire sur COVID-19 et la variante Omicron que vous l’êtes de lire à ce sujet. Mais voici la chose. Il s’avère qu’il y a une raison légitime de paniquer à propos d’Omicron. A gauche, c’est. D’après les résultats d’une nouvelle étude, il est difficile pour les personnes atteintes d’Omicron de le distinguer d’un rhume.

Faisons d’abord reculer le bus.

Comme mon collègue Scott Hounsell l’a rapporté vendredi, une étude danoise récente suggère que le vaccin COVID à ARNm de Moderna augmente en fait la probabilité de contracter la variante Omicron après 90 jours – un coup dévastateur pour le récit des libéraux alarmistes du monde entier. Il s’avère que c’est encore pire.

Selon une étude sur les symptômes COVID (à l’aide de l’application de symptômes ZOE COVID-19) créée par des médecins et des scientifiques du Massachusetts General Hospital, de la Harvard TH Chan School of Public Health, du King’s College de Londres et de la Stanford University School of Medicine, si vous ou quelqu’un d’autre vous savez qu’il a un rhume en ce moment, il y a de fortes chances que ce soit le COVID-19. Encore une fois, Biden et les démocrates, les plus durement touchés.

Même Business Insider, sans doute dévasté, a annoncé la mauvaise nouvelle.

De nouvelles données de l’application Zoe de suivi des symptômes suggèrent qu’une personne sur deux présentant de nouveaux symptômes semblables à ceux du rhume aura COVID-19 plutôt que le rhume. [While] les scientifiques se précipitent toujours pour savoir si la variante Omicron, qui se propage rapidement dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Danemark et l’Afrique du Sud, [it] cause en effet une maladie plus bénigne que Delta.

Business Insider a noté que les personnes qui ont signalé des symptômes sur l’application Zoe étaient moins susceptibles d’avoir cinq symptômes ou plus que celles avec Delta.

L’épidémiologiste Tim Spector, auteur principal de l’étude, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse (c’est moi qui souligne :

Données ZOE montre clairement que le plus important les symptômes ne sont plus, une nouvelle toux continue, une température élevée ou une perte du goût ou de l’odorat. Pour la plupart des gens, un cas Omicron-positif sera se sentir beaucoup plus comme le rhume, à commencer par un mal de gorge, un écoulement nasal et un mal de tête. Il vous suffit de demander à un ami qui a récemment été testé positif pour le savoir.

Cette nouvelle « terrible » a apparemment paniqué l’épidémiologiste, qui, au lieu de réfléchir à la signification et à la logique du résultat de l’étude – que la plupart des personnes positives à l’Omicron ne présentent que des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume – a plutôt basculé sur ceci :

Nous devons le faire changer les messages publics de toute urgence pour sauver des vies, car la moitié des personnes présentant des symptômes semblables à ceux du rhume ont désormais COVID.

Tenez le bus. Changer la messagerie ? Pourquoi? Parce que les conneries de tactiques de peur comme l’avertissement de Biden d’un «hiver de maladie grave et de mort» n’étaient pas assez effrayantes, ou parce que l’avertissement hyperbolique stupide n’était même pas proche de la réalité, alors la majorité des Américains l’a simplement ignoré ?

Il me semble que si les symptômes du rhume légers sont tous ressentis par la plupart des personnes Omicron-positives, et en supposant que les personnes auxquelles elles pourraient transmettre le virus ne ressentiraient à leur tour que des symptômes similaires, pourquoi cette préoccupation hyperbolique ? Pourquoi l’avertissement ridicule de Biden d' »un hiver de maladie grave et de mort » ?

Comme le rapporte le Wall Street Journal, les résultats de l’étude s’appliquent également aux enfants.

Les médecins américains interrogés cette semaine ont déclaré que alors qu’ils voient des résultats positifs records des tests du virus C chez les enfants, la grande majorité des cas jusqu’à présent ont été doux et ressemble beaucoup au rhume.

Pourtant, le titre du Wall Street Journal dit :

Omicron et les enfants : les hôpitaux pédiatriques dans certaines régions des États-Unis se remplissent rapidement.

Le contenu de l’actualité ne correspond pas au titre.

« Les médecins américains interrogés cette semaine ont déclaré que même s’ils voyaient des résultats positifs records des tests du virus C chez les enfants, la grande majorité des cas jusqu’à présent ont été bénins et ressemblent beaucoup au rhume »https://t.co/M9wLvieFtR – Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) 25 décembre 2021

Pendant ce temps, sur The Most Trusted Name in News™, CNN met en garde : Omicron se propage rapidement. C’est alarmant même si c’est doux.

La variante Omicron du coronavirus se propage rapidement dans plusieurs pays où elle a été découverte. Même si cela ne provoque qu’une maladie bénigne – et c’est loin d’être certain [Nonsense, it’s totally certain] – cela pourrait encore signifier que de nombreuses personnes se retrouvent à l’hôpital et meurent. Il a tué au moins une personne au Royaume-Uni [You’re kidding. A whole one?] et mettre 10 [Ten?] à l’hôpital – la plupart vaccinés, selon les autorités gouvernementales.

Et bien sûr, CNN ignore à quel point c’était ridicule.

Ensuite, nous avons Politico : Mild Omicron pourrait encore être mauvais.

Les premières indications suggèrent que la variante Omicron du coronavirus provoque généralement une maladie «légère». Mais même si cela s’avère vrai, « léger » ne veut pas dire « pas grave ». Léger Covid-19 peut encore causer beaucoup de maladies, beaucoup de perturbations économiques, beaucoup de pression sur les systèmes de santé du monde entier. Aux États-Unis, la grande vague d’Omicron pourrait frapper en janvier, alors que nous pourrions également être aux prises avec une vague Delta post-Noël propulsée par les voyages. Et peut-être la grippe.

Dr Doom, Anthony Fauci continue hors des charts, comme en témoignent les deux titres suivants la semaine dernière, le premier de Deseret News, le second de NBC News.

Le Dr Fauci émet un nouvel avertissement concernant la variante omicron

Fauci prévient que la variante omicron « fait rage dans le monde »

Et bien sûr, l’avertissement ridicule de Biden « hiver de maladie grave et de mort » remporte le grand prix.

Donc c’est tout. Je vais me retirer du COVID, Omicron, vaccin, et al. dialogue. Au moins jusqu’à ou si quelque chose de yuuge descend le brochet.

Sinon, j’en ai fini avec ça.