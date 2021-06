Bien avant la pandémie, le secteur des nouvelles locales était en chute libre. Les journaux à travers le pays ont perdu des revenus de petites annonces grâce à des sites Internet comme Craigslist. Les radios terrestres ont perdu leur audience au profit d’iTunes puis de Spotify. La plupart des radios commerciales n’offrent plus d’informations. La plupart des Américains de moins de 35 ans considèrent les journaux et les informations à la radio comme des produits étranges que leurs parents consomment, comme le spam et le Velveeta.

En tant qu’étudiant à Viroqua, dans le Wisconsin, je couvrais les nouvelles locales pendant les étés pour notre station de radio locale et appelais des articles indépendants sur les décisions du conseil municipal ou du conseil scolaire à LaCrosse Tribune. Les sujets discutés étaient probablement inintéressants pour la plupart. J’ai appris ce qu’était une « servitude de propriété » et j’ai rendu compte du débat sur la façon de se débarrasser des vieilles traverses de chemin de fer. Je ne l’ai pas trouvé scintillant.

La question lancinante pour le journalisme : pouvez-vous faire lire ou cliquer sur des décisions aussi « petites » ? Fin 2018, 71% des Américains ont déclaré au Pew Research Center qu’ils pensaient que leurs médias d’information locaux se portaient bien financièrement, même si seulement 14% ont déclaré avoir payé pour des informations locales au cours de la dernière année.

Les journalistes libéraux regardent ce problème avec les yeux libéraux habituels. « Le marché a échoué », proclament-ils, et la réponse évidente est l’intervention du gouvernement. Dans les années 1960, cette logique de manque de service communautaire dans la radiodiffusion a conduit au Public Broadcasting Act de 1967 et à la création des réseaux PBS et NPR.

Vous pouvez voir exactement ce que les libéraux aiment dans leur « correction » de la « défaillance du marché ». Ce que nous avons maintenant est un réseau extrêmement bien financé de propagande libérale. Il convient donc de s’inquiéter lorsqu’ils se jettent maintenant sur l’idée de subventions gouvernementales massives pour les nouvelles locales.

Brian Stelter de CNN est un champion sans surprise des nouvelles locales en tant qu’« infrastructure civique » qui devrait obtenir des milliards dans la facture « d’infrastructure ». “Avec les démocrates contrôlant les leviers du pouvoir au Congrès, ces idées seront au moins entendues”, écrit-il. “Maria Cantwell, présidente de la commission sénatoriale du commerce, a déclaré plus tôt ce printemps que les nouvelles locales,” effilochées au-delà de l’imagination “, devraient être traitées comme une” infrastructure critique ” qui ” doit être préservée “.

Quant aux critiques ? Stelter écrit : « Des milliards de financement pour les nouvelles locales ?! Je peux entendre les moqueries de mauvaise foi sur Fox News en même temps que je tape ces mots. Stelter est si peu subtil que chaque critique conservatrice des médias libéraux est une « moquerie de mauvaise foi ».

Un problème, disent les libéraux, c’est que « moins d’informations locales signifie plus de polarisation » dans les communautés. Mais tout le monde peut voir que des questions brûlantes comme les « filles » transgenres dans les sports scolaires ou l’enseignement de la « théorie critique de la race » sont intrinsèquement polarisantes au niveau local, et dans chaque cas, la gauche ne voit qu’une seule opinion « civique » digne d’être entendue. L’autre doit être découragé sinon écrasé.

Est-ce que quelqu’un pense que CNN de Stelter démontre un souci de « polarisation » dans son produit national ? Offre-t-il aux conservateurs une plate-forme de discussion « de bonne foi » ?

Il devrait sembler évident en regardant NPR et PBS aujourd’hui, y compris leurs nouvelles locales, que leur solution à la « polarisation » est de fournir l’opinion libérale presque exclusivement, et de laisser le contrepoint conservateur ou républicain « polarisant » à la poubelle.

Ils appellent alors cette « infrastructure civique ». Cela renforce en quelque sorte la « démocratie », laissant de côté la moitié de l’argument ou le contestant farouchement comme anti-démocratie. Les libéraux ne pensent pas qu’il soit injuste que les conservateurs subventionnent des agences de presse qui ne les laissent pas parler et les dénigrent comme des racistes vicieux et pire encore.

Les républicains n’ont jamais réussi à réduire le financement de NPR ou de PBS. S’ils laissent les libéraux commencer à financer ces propriétés de nouvelles locales, la même propagande inévitable subventionnée par le gouvernement en résultera.