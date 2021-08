Les médias s’en prennent à DeSantis mais finissent par détruire Joe Biden à la place – RedState ⋆ .

Nous avons vu des médias essayer de s’en prendre au gouverneur de Floride Ron DeSantis et échouer lamentablement dans leurs attaques.

Ils ont eu du mal à formuler des griefs légitimes, alors ils ont même inventé un scandale comme le hit de CBS sur lui.

Quand il a absolument détruit Joe Biden dans une réponse, ils ne voulaient pas se concentrer là-dessus; ils voulaient s’en détourner. Ils ont essayé de trouver une déficience dans son accouchement.

C’est bien tourné, mais vérifie-t-il les notes au fur et à mesure qu’il les délivre ? pic.twitter.com/D4ACKusRWn – David Freedlander (@freedlander) 7 août 2021

Une réponse étonnante qui décortique complètement Joe Biden. Mais le journaliste David Freedlander a noté que DeSantis semblait faire référence à des notes. Le New York Times Maggie Haberman est alors intervenu.

Oui. La nécessité de continuer à se référer aux notes pour livrer une ligne non dure est un rappel qu’il n’a pas été sur une scène nationale aussi longtemps. https://t.co/XWPCNsjAoY – Maggie Haberman (@maggieNYT) 7 août 2021

Ah bon? Alors laissez-moi vous demander. Depuis combien de temps Joe Biden est-il « sur scène ? Depuis l’invention de la roue ? Il est sur la scène nationale en tant que sénateur depuis 1973. Pouvons-nous parler du fait qu’il n’est même plus capable de faire de simples remarques avec un prompteur ? Même avec des notes ? Ils n’ont vraiment pas réfléchi à celui-ci, car ce n’est sûrement pas ce qu’ils voulaient faire ressortir.

Parlons de la façon dont, même avec un prompteur et des notes, il a quand même dit que 350 millions d’Américains avaient été vaccinés. Il l’a même répété. Il n’y a qu’environ 328 millions d’Américains et évidemment tous ne sont pas vaccinés. Dans les mêmes propos, il attaque les non vaccinés. C’était donc une démence totale.

REGARDER : Joe Biden dit que 350 millions d’Américains sont vaccinés, soit plus de 100 % de la population américaine. pic.twitter.com/2dHJhM1LTS – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 août 2021

MAINTENANT – Biden dit que 350 millions d’Américains sont vaccinés, ce qui est plus que l’ensemble de la population américaine.pic.twitter.com/LTgysA1hFS – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 6 août 2021

Ensuite, il y a eu cette folie comme nous l’avons rapporté, où Biden ne s’est pas rendu compte qu’il avait quelque chose sur le menton, a reçu une note lui disant, l’a essuyé et a semblé le manger.

peut-être qu’avec plus d’expérience, il mangera des crottes de nez après avoir lu ses notes.https://t.co/MPd4FgZm8E – streiff (@streiffredstate) 7 août 2021

C’est Joe Biden et c’est une réalité effrayante.

Le président @JoeBiden tient une carte qui lui a été remise par un assistant qui dit “Monsieur, il y a quelque chose sur votre menton” lors d’une réunion avec les gouverneurs pour discuter de la prévention des incendies de forêt sur le campus de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 30 juillet 2021. (@AP Photo/Andrew Harnik) @POTUS @AP_Images pic.twitter.com/uvjgsmQtnU – Andrew Harnik (@andyharnik) 30 juillet 2021

Ce ne sont que quelques exemples de la semaine dernière. Il y en a tant d’autres.

Mais le problème est que les médias libéraux ne s’intéressent pas aux problèmes de Biden, ils ont fait tout leur possible pour ignorer la démence évidente. Le problème ici n’est pas tant les démocrates. Oui, ils font tout ce qu’ils peuvent pour prendre le pouvoir, même si cela signifie mettre ce type avec tous ses problèmes dehors. Les démocrates auraient dû se soucier davantage de leur pays, mais ils ne l’ont pas fait. Mais c’est censé être le travail des médias de « dire la vérité au pouvoir » et de porter cela à l’attention du monde. Au lieu de cela, alors que nous l’appelons certainement, les médias libéraux agissent comme des agents démocrates, faisant tout leur possible pour le sauter ou le détourner. C’est le plus gros problème ici.