Les médias sociaux éclatent de fureur après que POLITICO a tenté de déclencher un scandale « Bluetooth » de Kamala Harris

Il devient de plus en plus clair que l’un des plus gros problèmes de la très, très, très longue liste de What’s Wrong With This Country est le modèle médiatique à but lucratif obsédé par les notes et les clics qui a envahi chaque salle de rédaction et chaque studio. Les problèmes critiques sont constamment ignorés au profit de morceaux de duvet et attisent les flammes de la controverse publique, peu importe à quel point les « nouvelles » elles-mêmes peuvent être stupides ou stupides.

C’était très évident mardi matin, lorsque les journalistes d’élite de POLITICO ont publié un article sur la façon dont la vice-présidente Kamala Harris préfère les écouteurs filaires aux écouteurs Bluetooth parce qu’elle pense qu’ils représentent un risque pour la sécurité.

NOUVEAU : Kamala Harris a longtemps estimé que les écouteurs Bluetooth représentaient un risque pour la sécurité.

Ainsi, elle insiste pour utiliser des câbles filaires, ont déclaré 3 assistants de campagne de fmr à @rubycramer et à moi.

Cette phobie du Bluetooth demeure (si vous regardez attentivement, vous verrez le bouquet de fils en main)https://t.co/9poyMTQrU2 pic.twitter.com/HtscTWm1sF – Alex Thompson (@AlexThomp) 6 décembre 2021

La presse a été partout dans le vice-président ces dernières semaines, essayant désespérément d’attiser une sorte de rivalité entre Harris et le challenger potentiel des élections de 2024 Pete Buttigieg et des histoires flottantes sur le dysfonctionnement et les conflits au sein du bureau du vice-président – ​​des histoires visant clairement à appât dans les lecteurs de droite, qui méprisent Kamala Harris pour être une femme libérale de Californie et qui est désormais apparemment la seule personne responsable de la crise imaginaire des migrants qui se déroule à la frontière.

Maintenant, ils essaient de la dépeindre comme une sorte de théoricienne du complot ou d’obsessionnelle particulière alors que le fait est que les écouteurs Bluetooth représentent un risque pour la sécurité et que le vice-président ne devrait pas les utiliser, et aussi qui s’en soucie ?!

Les médias sociaux ont laissé POLITICO l’avoir pour leur triste tentative de succès :

Trump a utilisé son téléphone portable personnel en tant que président alors qu’il s’agissait d’un risque de sécurité explicite, mais bien sûr, POLITICO critique le vice-président Harris pour avoir pris des mesures de sécurité et évité le Bluetooth. – Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 7 décembre 2021

Ils ont sérieusement utilisé « Bluetooth-phobique », ce qui donne l’impression qu’elle a peur que des extraterrestres lisent ses pensées via Bluetooth ou des bêtises. – Parker Molloy (@ParkerMolloy) 7 décembre 2021

Le « scandale Bluetooth » de Kamala Harris n’est qu’une preuve supplémentaire que ce n’était jamais « que ses e-mails », c’était toujours « mais ce sont des femmes ». – La sirène volatile (@OhNoSheTwitnt) 7 décembre 2021

Je ne comprends pas cette « histoire » 1. Elle a raison. Bluetooth n’est pas exactement une forteresse de sécurité

2. Qui pourrait avoir l’énergie de faire semblant de s’en soucier pic.twitter.com/QC4qkdFjv1 – Jared Holt (@jaredlholt) 7 décembre 2021

Des journalistes dans l’aile ouest de la Maison Blanche aujourd’hui après avoir découvert que Kamala Harris portait des écouteurs qui ne sont pas Bluetooth https://t.co/ADFBU8JHjH – Matt Negrin, HTE DE HARDBALL À 19H SUR MSNBC (@MattNegrin) 7 décembre 2021

Quelle surprise que les gens qui étaient obsédés par les implications sur la sécurité nationale du serveur de messagerie d’Hillary Clinton soutiennent maintenant que la vice-présidente Kamala Harris est «paranoïaque» pour avoir refusé d’utiliser la technologie Bluetooth en raison de ses vulnérabilités en matière de sécurité. C’est très surprenant. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 7 décembre 2021