Les médias sociaux montrent l’amour à Will Smith pour la représentation de Vénus et du père de Serena Williams

Le film King Richard est arrivé dans les salles obscures et sur HBO Max vendredi, et il raconte l’histoire de Richard Williams, qui est le père des superstars du tennis Venus et Serena Williams. Willi Smith joue le rôle de Richard Williams, et les réseaux sociaux adorent le film à cause de la façon dont Smith a joué le rôle. Plus tôt ce mois-ci, Smith a été interviewé par ses co-stars de King Richard, Demi Singleton et Saniyya Sidney, et on lui a demandé pourquoi il voulait s’attaquer au rôle de Richard Williams.

« J’aime les histoires que vous pensez connaître », a déclaré Smith, par Entertainment Weekly. « Vous tirez le voile quand les gens ne savaient pas qu’il y avait un voile. Richard Williams a été très mal compris. J’ai aimé pouvoir humaniser une figure qui avait été quelque peu diabolisée dans le sport. C’est en fait un génie. Il a planifié deux Michael Jordans . Pensez à quel point c’est sauvage. »

Smith a également expliqué pourquoi il n’avait pas eu la chance de passer autant de temps avec Richard Williams qu’il l’aurait souhaité. « À cause de COVID, je n’ai pas pu passer beaucoup de temps avec Richard. Donc, c’est des tonnes de cassettes, d’interviews, il a écrit un livre », a-t-il déclaré. « J’essaie toujours de trouver ce qui me ressemble le plus. La chose à laquelle je me suis connecté avec Richard était le sentiment que personne ne croyait en lui. Quand vous avez un grand rêve géant et que tout le monde continue de vous dire à quel point vous vous trompez, à quel point tu es idiot, et à quel point c’est impossible. C’est là que j’ai commencé à comprendre ce qui le fait vibrer. » Voici un aperçu de ce que les médias sociaux avaient à dire sur le roi Richard. »

Presque parfait

Critique : King Richard 4.5/5 🌟’s Dans un rôle qui le propulse au sommet de la course aux Oscars de cette année, Will Smith ressuscite sa carrière avec « King Richard ». Smith donne un regard nuancé sur la paternité soutenu par une centrale d’émotion. Sans aucun doute, la meilleure sortie de Smith depuis « Ali ». pic.twitter.com/JNcdu33OGR – Tweets de cinéma (@CinemaTweets1) 14 novembre 2021

Une personne a écrit : « King Richard est un très bon film, pas génial, mais vraiment bon. Will Smith est excellent et ne me surprendrait pas de le voir obtenir quelques nominations d’acteur pour celui-ci. Le monde a besoin de plus comme la famille Williams . »

Candidat aux Oscars

#KingRichard est un énorme candidat aux Oscars dans tous les domaines, à revoir plus tard dans la journée pic.twitter.com/1rVuWSMvmD – Grace Randolph (@GraceRandolph) 19 novembre 2021

Un fan a déclaré: « King Richard – a dû être là-haut avec l’un des meilleurs films que j’ai vu. Vénus et Serena l’ont vraiment fait et ont tout eu… Leur parcours, leur entraînement et surtout, leur père Richard était si captivant à voir . »

Vraie star de cinéma

Will Smith est une véritable star de cinéma dans King Richard – critique https://t.co/Eig3DZMfuA – The Independent (@Independent) 18 novembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « Le roi Richard a quelques scènes où Will Smith passe à plein régime comme dans The Pursuit of Happyness. Peut aussi bien lui donner l’Oscar et rattraper les erreurs du passé (il est fou, il l’a perdu en 2007, Ryan Gosling était le seul autre digne concurrent). »

Je ne peux pas ne pas l’aimer

« Même ceux qui ne se soucient pas des biopics et des films sportifs auront du mal à ne pas aimer le roi Richard. » Découvrez ma critique de #KingRichard pour @theCinemaholic : https://t.co/TtpuWzNjIh – Nicole Ackman (version de Taylor) (@nicoleackman16) 19 novembre 2021

Et cette personne a écrit : « Le roi Richard – surpris de voir à quel point j’ai apprécié cela. J’avais peur que, compte tenu de l’implication des sœurs Williams – cela ne toucherait Richard, et tbf il l’a fait, mais pas autant que je m’y attendais. J’ai des problèmes avec le « American Dream » car il est bien vendu ici…1. »

