Les médias sociaux montrent leur côté obscur complexe

13/10/2021 à 18h40 CEST

Des scientifiques de l’Université de technologie de Sydney et de l’Université Macquarie, toutes deux en Australie, ont mené une étude approfondie qui passe en revue plus de cinquante recherches antérieures sur les effets nocifs des médias sociaux, publiées entre 2003 et 2018. Ils ont conclu que presque peut être identifié. 50 conséquences négatives concrètes, liées aux aspects sociaux, psychologiques, physiques, économiques et qui affectent la qualité de vie en général.

Avec différents antécédents, comme Myspace, on peut dire que les réseaux sociaux ont commencé à se généraliser après le succès de Facebook de la seconde moitié de la première décennie du XXIe siècle. Fin 2005, un an seulement après son lancement sous les caractéristiques que l’on connaît aujourd’hui, le réseau social créé par Mark Zuckerberg comptait déjà environ 6 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Actuellement, Facebook a déjà dépassé les 2,5 milliards d’utilisateurs sans tenir compte d’Instagram, qui appartient à la même entreprise. Ensemble, les deux réseaux sociaux sont utilisés par plus de 3,6 milliards de personnes dans le monde. Si l’on considère également l’impact d’autres plateformes telles que Twitter, pour ne donner qu’un exemple, il est clair que les réseaux sociaux.

Une invasion dangereuse

Comment « échapper » à certains moments à son emprise pour éviter les abus dans son utilisation ? Cela ne semble pas une tâche facile pour beaucoup de gens : dans le cas d’adolescents ou de ceux qui souffrent de pathologies psychosociales, ne pas savoir contrôler leur « Invasion » dans le temps et la vie individuelle cela peut entraîner des effets négatifs dangereux.

Selon un communiqué de presse, c’est précisément ce que les chercheurs australiens ont trouvé dans la nouvelle étude, récemment publiée dans le Journal of Global Information Management (JGIM).

En plus des impacts psychologiques et sociaux, les spécialistes ont vérifié conséquences inattendues des médias sociaux dans d’autres domaines. Ils ont identifié une augmentation notable des problèmes pour maintenir la vie privée, ainsi qu’une diminution des performances dans les tâches professionnelles ou éducatives et des inconvénients pour y accéder, principalement en raison du temps et de l’attention que les réseaux sociaux « volent ».

Dans le même sens, il existe des problèmes économiques liés à la fraude électronique ou au vol d’informations financières via ces plateformes. A cela s’ajoute la croissance constante de Harcèlement sur internet, une pratique qui consiste à ennuyer et intimider les autres via les réseaux sociaux et qui peut même générer des pathologies telles que des phobies sociales ou la dépression chez des personnes auparavant en bonne santé.

Les « coûts » des médias sociaux

Ainsi, les scientifiques ont nommé l’un des blocs dans lesquels ils ont divisé les plus de 40 effets nocifs des réseaux sociaux comme « Coût de l’interaction sociale ». La catégorie exprime qu’il y a une facette néfaste directement liée à l’augmentation supposée des interactions sociales que ces plateformes généreraient : dans certains cas, ce « coût » implique plus de solitude, d’anxiété et le sacrifice de temps et d’énergie que précédemment consacré à d’autres tâches . . .

Un point à souligner dans la nouvelle recherche est que ses auteurs ont mis en évidence la faible production d’ouvrages scientifiques liés à l’impact négatif des réseaux sociaux dans le domaine de technologie de l’information. En même temps qu’ils constataient une surabondance d’études psychosociales, ils invitaient des spécialistes des technologies à s’attaquer à ce genre de problèmes inhérents à l’utilisation des outils informatiques.

Après avoir testé leurs conclusions à travers des entretiens avec d’autres experts dans différents domaines de la connaissance, les chercheurs ont soutenu que l’identification de ces effets néfastes des réseaux sociaux peut être le point de départ pour concevoir des stratégies pour les atténuer.

Par exemple, ils croient qu’un engagement accru de la part des technologues, des ingénieurs et des informaticiens peut Nouvelles candidatures, des caractéristiques de conception et d’autres solutions qui réduisent les conséquences néfastes des médias sociaux.

Référence

Le côté obscur de l’utilisation des réseaux sociaux en ligne : un examen des expériences négatives des individus. Layla Boroon, Babak Abedin et Eila Erfani. Journal of Global Information Management (JGIM) (2021) .DOI : https : //doi.org/10.4018/JGIM.20211101.oa34

photo: Christian Wiediger sur Unsplash.