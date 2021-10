Les médias sociaux ne peuvent pas en avoir assez de Tom Brady après une performance de 5 touchés contre les dauphins

Tom Brady a 44 ans, mais il joue comme s’il en avait 24 au début de la saison 2021. Dimanche, le septuple champion du Super Bowl a totalisé 411 verges et cinq touchés lors de la victoire 45-17 des Tampa Bay Buccaneers contre les Dolphins de Miami. Il mène maintenant la NFL en passes avec 1 767 verges et est deuxième en passes de touché avec 15.

La chose intéressante à propos de ce que Brady a fait, c’est qu’il a pu avoir une performance monstre tout en faisant face à une main / un poignet blessé. « Dans ma jeunesse, je ne vous aurais probablement jamais montré les gars », a déclaré Brady, selon ESPN. « J’essaierais probablement de garder le secret. Mais, je pense qu’à mon âge, je m’en fiche beaucoup. C’est juste une sorte de blessure de football, alors je ferai de mon mieux pour me préparer à ça jeu – nous verrons ce qui se passe. »

Brady peut également jouer avec ses jambes alors qu’il courait pour un jeu de 13 verges au deuxième quart et a atteint une vitesse maximale de 16,36 mph. « Je me sens rapide. J’aurai quelques QB à l’extérieur des lancers », a déclaré Brady en riant. « Je laisserai cela aux gars qui sont beaucoup plus talentueux que moi. La plupart des gars de la NFL font probablement environ 30 verges sur une course comme ça. Je peux transformer un 30 verges en 10 verges mieux que n’importe qui. » Voici un aperçu des fans qui réagissent à la performance de Brady.

Tom Brady rend tout cela facile : 30-41 Att-Comp

411 yards de passage

5 Pass TD

Tom Brady rend tout cela facile : 30-41 Att-Comp
411 yards de passage
5 Pass TD
44 ans Intemporel

Une personne a écrit: « Tout le monde est tellement jaloux de TB12, votre histoire de visionnage de ce qu’il a accompli ne se reproduira plus jamais. Respectez le GOAT. Il a battu Brees, Rodgers, Mahomes pour le #7. »

Double menace

Tom Brady : QB à double menace

Un fan a déclaré: « Tom Brady ne peut pas courir. Je ne sais pas ce que c’était, mais il ne fonctionnait pas. » Brady n’est peut-être pas le joueur le plus rapide sur le terrain, mais lorsqu’il doit courir, il peut obtenir les verges nécessaires pour continuer à conduire.

Première fois

Pour la première fois de sa carrière, Tom Brady a produit plus de 400 verges par la passe et plus de 5 touchés en un seul match. Rappel : il a 44 ans et c'est sa 22e saison.

Une personne a répondu : « Imaginez que Randall Cunningham ou Dan Marino ou Brett Farve soient protégés au poste de QB comme l’ont été les QB au cours des 10 à 15 dernières années alors qu’ils jouaient. Vous auriez plusieurs 40 QB quelque chose qui s’éteindraient. »

Nouveau chef

Le nouveau leader du quart-arrière DYAR, le quart-arrière le plus valorisé par nos chiffres et donc théoriquement le premier candidat au poste de MVP ? Ce n'est pas Allen ou Herbert. Ou Mahomes, ou Stafford, ou Prescott, ou Murray. Tom Brady, 44 ans.

Un fan a déclaré: « Je n’ai même pas besoin de lire les réponses à cela parce que je sais déjà ce qu’ils disent, mais tant pis pour eux, Brady est toujours l’élite à 44 ans. »

Forte addition

Les Bucs ont maintenant marqué au moins 45 points à cinq reprises en 21 matchs avec Tom Brady. Les Bucs ont marqué 45 points à cinq reprises en 44 saisons avant l'arrivée de Brady.

Et ce fan a écrit: « Vraiment fou. Ces deux saisons jusqu’à présent ont été la meilleure attaque que j’ai jamais vue de la part des Bucs. Même pas proche. »

