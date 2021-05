Les médias sociaux ne sont décidément pas satisfaits de la célébration du «Confederate Memorial Day» en Caroline du Sud ⋆ .

Avec un hurlement de rebelle, ils ont pleuré plus, plus, plus, mais certains Américains observant la célébration du «Confederate Memorial Day» en Caroline du Sud pensent qu’il vaudrait mieux crier moins, moins, moins.

Oui, l’État du Sud a fermé ses bureaux gouvernementaux aujourd’hui pour commémorer les centaines de milliers d’hommes qui ont péri en luttant pour le droit d’asservir d’autres êtres humains dans la guerre civile américaine.

Cet hommage anachronique à la «cause perdue» n’est pas le seul jour férié destiné à rendre hommage à ces soldats qui se battent pour ce qui jusqu’à récemment était considéré comme une institution sociale généralement reconnue du mal et de l’injustice humaine.

Neuf autres États, tous au sud de la ligne proverbiale Mason-Dixon, célèbrent des célébrations similaires et, que les monuments soient appelés «Journée des héros confédérés» ou «Journée de la décoration confédérée», ils sont tous profondément en décalage avec les conceptions modernes des droits de l’homme. .

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont été scandalisées de découvrir que de telles célébrations sanctionnées par l’État des forces vaincues de la guerre civile se déroulaient non seulement toujours, mais, dans le monde à polarisation raciale d’aujourd’hui de BLM contre Oath Keepers et Proud Boys, étaient apparemment plus plus populaire que jamais, les racistes inspirés par Donald Trump se sentent libres de faire étalage public de leur sectarisme.

Voici quelques-uns des commentaires trouvés sur Twitter par des personnes horrifiées que quiconque célèbre encore les perdants de la plus grande bataille morale américaine.

Aujourd’hui, la Caroline du Sud a fermé les bureaux du gouvernement pour le Confederate Memorial Day en souvenir des 258000 soldats morts en combattant pour la Confédération. Pourquoi un État commémore-t-il les traîtres? – Edward Hardy (@EdwardTHardy) 10 mai 2021

Ce n’est pas une «journée commémorative confédérée» – ce sont les racistes qui veulent honorer la journée des traîtres. – Scott Dworkin (@funder) 10 mai 2021

Les bureaux d’État de Caroline du Sud seront donc fermés demain pour le Confederate Memorial Day, et je ne peux m’empêcher de penser à quel point c’est en arrière. – Erie Siobhan🇺🇸 (@ErieNotEerie) 9 mai 2021

Bien sûr, les racistes veulent un jour commémoratif confédéré. Ils sont si fidèles aux perdants qu’ils ont tenté de renverser le gouvernement au nom d’un seul. – La sirène volatile (@OhNoSheTwitnt) 10 mai 2021

Le Confederate Memorial Day est une fête inventée où les perdants prétendent qu’ils ne sont pas des perdants. – Kate 🤍 (@ ImSpeaking13) 10 mai 2021

Le Jour commémoratif confédéré est essentiellement le «Jour du patrimoine blanc» que tous ces racistes posent toujours dans leurs hypothèses ridicules lorsque le Mois de l’histoire des Noirs se déroule chaque année. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 10 mai 2021

Ajoutez votre nom pour demander au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure!

Le Confederate Memorial Day est raciste. Et pathétique. Il faut se demander laquelle des nombreuses pertes qu’ils choisissent de célébrer. La guerre civile? Élection 2020? Arrestations massives des terroristes du 6 janvier? La liste continue. – Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 10 mai 2021

Fuck Confederate Memorial Day. 🖕🏻 Tu ne mériteras pas qu’on se souvienne. Tout ce que vous avez fait, c’est de vous battre pour garder les humains comme esclaves. – Kate 🤍 (@ ImSpeaking13) 10 mai 2021

Chaque soldat honoré

pour la Caroline du Sud

Jour commémoratif confédéré

combattu les USA

garantir

Sénateur Tim Scott

serait né

la propriété d’un homme blanc. https://t.co/CvX3uFsWZb – John Fugelsang (@JohnFugelsang) 10 mai 2021

Aujourd’hui est officiellement reconnu en Caroline du Sud comme le Confederate Memorial Day. Permettez-moi de résumer. Vos ancêtres étaient engagés dans quelque chose de complètement pervers et certains d’entre vous n’ont pas assez de sens pour l’appeler mal et avoir honte de ce mal. Merci de vous en souvenir. – JRehling (@JRehling) 10 mai 2021

Pour les personnes honorant le jour du souvenir confédéré pic.twitter.com/H3yKl0FhWc – Splash (@ImmumbGaminNSFW) 10 mai 2021

Caroline du Sud: Nous voulons attirer des emplois et des investissements dans notre État. Aussi en Caroline du Sud: célébrons le Confederate Memorial Day et ramenons le peloton d’exécution. – Devi Dillard-Wright (@DBDillardWright) 10 mai 2021

Les Blancs à propos de l’esclavage: les Noirs doivent surmonter l’esclavage, c’était il y a si longtemps, et nous ne devrions pas être punis pour ce que nos ancêtres ont fait. Les Blancs aussi à propos de l’esclavage: célébrons le jour du souvenir confédéré pour célébrer notre héritage de trahison et d’asservissement. https://t.co/0MaJmpZOLZ – Le Nott votera BLEU (@PoliNott) 10 mai 2021

Le fait que les États du Sud aient un «Confederate Memorial Day» est un affront aux Noirs américains et vraiment à tous les Américains qui ne sont pas racistes. https://t.co/owXyvbhBPt – Mark Jacob (@ MarkJacob16) 10 mai 2021

Pourquoi avons-nous un Memorial Day confédéré?

Ces gens se sont battus contre nous et sont l’exact opposé des patriotes!

Oh, attendez que notre nation aime ceux qui se battent contre notre nation pour garder les Noirs enchaînés. pic.twitter.com/XawGhBXdkg – Andrew lin 🌊🇺🇸 (@ AndrewLin06) 10 mai 2021

Je suis tout à fait pour le Confederate Memorial Day si, en commémorant la Confédération, nous accrochons toute la direction de l’ASC en effigie, brûlons le drapeau de l’esclavagiste et annonçons que toutes les plantations arboreront une bannière BLM et disons la vérité sur ce qui s’est passé dans ces endroits. – JJ in NH (@JustJoshinNH) 10 mai 2021

Depuis mes débuts à la découverte de la guerre civile, je n’ai jamais compris la glorification et le culte des traîtres. Le Confederate Memorial Day est une abomination. Il n’a sa place nulle part. #Traiteurs – Deb WARRIOR WOMAN Farmer 🇺🇸 (@realdebfarmer) 10 mai 2021

vous célébrez littéralement un groupe de connards qui ont attaqué le pays et perdu lol – ⚓️🚢Imani Gandy 🚢⚓️ (@AngryBlackLady) 10 mai 2021

Journée commémorative confédérée. Comment est-ce encore une chose? La Confédération était une trahison empoisonnée qui a été écrasée par l’armée américaine. À quoi sert d’honorer ces traîtres? L’Allemagne n’honore pas les nazis – pour une bonne raison. La Confédération était tout aussi diabolique. # DemVoice1 – Taryn de la baie 🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️ (@TarynStanford) 10 mai 2021

Un jour, cette nation aura suffisamment évolué – peut-être en allouant finalement des fonds suffisants pour des établissements d’enseignement décents – pour être en mesure de convenir que commémorer ceux qui ont défendu l’esclavage n’est pas une chose que quiconque dans cette nation, quel que soit l’endroit où ils vivent ou qui étaient leurs ancêtres. , devrait soutenir.

D’ici là, n’hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux et à exprimer vos sentiments à propos de cette honteuse fête et des 10 États qui la célèbrent.

Poursuivre Vinnie Longobardo sur Twitter.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre section commentaires!