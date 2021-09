Les médias sociaux ont pensé au Biz Markie Rap de Rita Wilson

Apparemment, Rita Wilson est une femme aux multiples talents. L’actrice a prouvé qu’elle était multidimensionnelle lors de la cérémonie des Emmy Awards de cette année. La star de Neighbourhood, Cedric the Entertainer, a lancé la cérémonie avec un monologue. Mais au lieu que le comédien raconte des blagues et ébranle le public et les téléspectateurs avec les sujets brûlants de l’année, Ced a rendu hommage à la légende du rap Biz Markie avec un hommage de karaoké étoilé. Markie est décédé en juillet après une bataille contre le diabète de type 2.

Cédric a été rejoint par le rappeur et acteur LL Cool J, Lil Dicky, les stars de Hamilton, Mandy Moore et d’autres pour une version du classique de Markie “Just a Friend”. chanson.

Ce n’est pas la première fois que Wilson montre son amour pour le hip hop. Au début de la pandémie de coronavirus, lorsqu’elle et son mari Tom ont été diagnostiqués et forcés de se mettre en quarantaine, elle a partagé une vidéo d’elle-même en train de rapper sur “Hip Hop Hourra” de Naughty by Nature. Les téléspectateurs des Emmys, et probablement certains de ses pairs d’Hollywood, n’étaient peut-être pas prêts pour ses débuts dans le rap à la télévision. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été impressionnés. Wilson a enflammé les réseaux sociaux et les réactions sont presque aussi divertissantes que sa performance. Découvrez certains des Tweets.

Rita Wilson pourrait figurer sur iTunes

La mixtape de Rita Wilson serait toujours meilleure que celle de Chet. – Hugh McIntyre (@PopBangHugh) 20 septembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter convient que Chet devrait arrêter maintenant que le monde a vu les talents de rap de sa mère. Cet utilisateur de Twitter appelle Wilson à sortir sa propre mixtape.

précédentsuivant

Un concert à la maison

Quand mes amis découvrent que Rita Wilson est mon premier concert hip hop depuis le début du covid. pic.twitter.com/twybIIbs8t – ClockOutWars (@clockoutwars) 20 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter s’est tellement amusé qu’il a eu l’impression d’assister à un vrai concert. Peut-être que Wilson devrait prendre son spectacle sur la route.

précédentsuivant

Un utilisateur de Twitter pensait que son esprit lui jouait des tours

Au début, je pensais que mon herbe était piquée quand j’ai vu Rita Wilson rapper sur Just A Friend… mais non, c’est la maman de Chet Hanks qui fait ce qu’elle fait ! pic.twitter.com/ZcH5mHMZXM – laire (@laire) 20 septembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter dit qu’ils étaient mal préparés pour le rap de Wilson. À tel point qu’ils pensaient que leur marijuana les envoyait dans un état second.

précédentsuivant

Chet Hanks a la compétition maintenant

Rita Wilson vient d’éclipser toute la carrière de rap de son fils Chet Hanks en 10 secondes sérieusement maladroites. – Mikey O’Connell (@mikeyoconnell) 20 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter dit que le fils de Wilson, Chet, devrait raccrocher ses aspirations rap. L’amour du rap doit être familial, car Chet rappe souvent en ligne pour le plus grand plaisir des fans.

précédentsuivant

Un fan a besoin de plus d’alcool

Je ne suis pas assez saoule pour que Rita Wilson rappe sur Just A Friend !!! pic.twitter.com/Li7c5KRHao – Carrie Courogen (@carriecourogen) 20 septembre 2021

Les célébrités ne sont pas les seules à siroter du vin et des cocktails mixtes lors de la cérémonie de remise des prix très attendue alors qu’elles la regardent en direct. Un utilisateur de Twitter a déclaré qu’elle aurait dû boire plus pour se préparer à la performance de Wilson.

précédent