Les médias sociaux ont une journée sur le terrain après que Southwest a annulé plus de 1 000 vols au cours du week-end

Southwest Airlines est devenue le « méchant du jour » sur Twitter ce week-end lorsqu’elle a annulé de manière inattendue des centaines de vols. L’entreprise a laissé des personnes bloquées dans tout le pays pendant un week-end de vacances chargé, les forçant dans certains cas à s’absenter du travail ou à des obligations personnelles. En plus de l’indignation légitime, les médias sociaux se sont rapidement remplis de blagues sarcastiques sur la catastrophe.

Southwest Airlines est la deuxième compagnie aérienne intérieure des États-Unis et a annulé des milliers de vols à la dernière minute samedi et dimanche ce week-end. Selon un rapport de USA Today, les 1 018 annulations de dimanche représentaient 28% des vols que Southwest avait réservés ce jour-là, et les 808 annulations de samedi représentaient un peu moins de 25% des vols de ce jour-là. De nombreux clients ont été invités à attendre des jours pour que leur voyage soit reprogrammé, ce qui signifiait des chambres d’hôtel et des repas de dernière minute, ainsi que des rendez-vous manqués à la maison – en supposant que la plupart de ces clients rentraient chez eux après avoir passé le week-end de vacances.

Les annulations font partie d’une tendance continue dans l’industrie du transport aérien, qui est en proie à des problèmes de personnel et à des pénuries d’approvisionnement. Dans ce cas, Southwest aurait imputé les annulations massives aux problèmes météorologiques et de contrôle du trafic aérien. Les médias sociaux étaient généralement hostiles à l’entreprise, et la plupart pensaient qu’il y avait d’autres facteurs dans les annulations que l’entreprise ne reconnaissait pas, des grèves aux mandats de vaccination, etc.

La débâcle du Sud-Ouest ce week-end a suscité des railleries, des mèmes et une condamnation pure et simple. Certains utilisateurs ont même déclaré qu’ils hésitaient à se fier au transport aérien. Voici un aperçu de ce que Twitter avait à dire sur les annulations massives de Southwest ce week-end.

Interprétation erronée

Une histoire en 4 parties. Si seulement un sénateur du Texas avait la moindre idée de ce qui se passait réellement à @SouthwestAir. pic.twitter.com/omk7KtnepB – Andrew Wortman 🏳️‍🌈 (@AmoneyResists) 11 octobre 2021

Certaines des affirmations les plus importantes concernant une grève du travail non officielle étaient basées sur des interprétations erronées fondamentales des rapports sur les annulations. Le sénateur du Texas Ted Cruz était particulièrement coupable ici, publiant sa demande avec un article qui réfutait spécifiquement ce qu’il disait. Pour plus d’informations sur les vaccins COVID-19, visitez le site Web du CDC.

Hypothétique

Je pensais la même chose…

Tout ce qu’ils diraient avec un malade, c’est :

Voici à quoi cela ressemblera lorsque nous aurons tous le COVID et que nous ne pourrons pas travailler, tout cela parce que nous ne voulions pas de photo !

Pas un bon modèle économique. – WeAREtheStorm❄ (@A_Big_Hell_NO) 11 octobre 2021

Certains critiques ont souligné que même si le récit de la « grève non officielle » était vrai, il n’enverrait pas le message de solidarité que les partisans semblent penser qu’il le ferait. Au lieu de cela, cela se lirait comme une mise en garde à l’entreprise sur les risques d’avoir des membres du personnel non vaccinés.

FAA

Whaaatt?!!! Demandez-vous aux gens de faire un effort pour accéder à une vraie source d’information plutôt que de croire à un hashtag ou à un fil FB ?! Et après?! Leur demander d’utiliser leur cerveau 😂 – Seb. Javeri (@sebjaveri) 11 octobre 2021

La FAA a fait plusieurs déclarations publiques qui semblaient être des réponses directes à Southwest Airlines, même si elles n’ont pas directement tagué la compagnie aérienne. Certains utilisateurs ont été amusés par l’apparente querelle.

Bots

Publications utilisant le hashtag #DoNotComply au fil du temps. On dirait que les robots sont bien reposés et se préparent à détourner Twitter. pic.twitter.com/iTal4Fq0ju – E. Rosalie (@NovelSci) 11 octobre 2021

Certains ont émis l’hypothèse que les annulations du Sud-Ouest étaient cooptées par des campagnes de désinformation, utilisant peut-être des robots pour promouvoir les hashtags anti-vaxx. Pour être clair, il n’y a pas de données pour étayer l’affirmation selon laquelle les mandats de vaccination sont parmi les causes des retards de voyage de ce week-end.

Temps

Bon appel de Southwest pour annuler les vols au départ de Columbus, Ohio en raison de la météo. En tant que personne qui vient de voler là-bas, je ne voudrais jamais que quiconque souffre de la même température de 70 degrés sans vent ni pluie que nous avons rencontrés. Merci aujourd’hui pour la bravoure dont nos pilotes ont fait preuve. – Jimmy Failla (@jimmyfailla) 11 octobre 2021

Prier pour le Sud-Ouest aujourd’hui. Ils sont contraints d’annuler des milliers de vols en raison des conditions météorologiques qui n’affectent que leurs avions et ceux de personne d’autre. Phénomène météorologique très particulier. – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 11 octobre 2021

Alors que Southwest s’en tenait à son affirmation selon laquelle le « temps » retardait ses vols, de nombreux commentateurs sarcastiques ont décrit le temps qu’il faisait dans les régions où leurs vols ont été annulés. La plupart ne correspondaient pas aux critères de report du décollage.

Frapper

Vous mentez clairement à vos clients. Reconnaître que la grève du syndicat des pilotes est la principale raison des annulations. Le service à la clientèle du Sud-Ouest a considérablement baissé l’année dernière. – David Rendo (@DavidRendo1) 10 octobre 2021

Certains de ces commentateurs sont allés jusqu’à appeler les retards de ce week-end une grève du travail officieuse parmi les travailleurs de Southwest Airlines, ce qui ne semble pas être le cas. Pourtant, la désinformation ou la désinformation s’est rapidement propagée, car les critiques ont simplement accusé la compagnie aérienne et les médias d’obscurcir délibérément la vérité dans une sorte de grand complot.

Mandat

Un candidat de premier plan au Sénat dans mon état de naissance. Soutenu par Peter Thiel $. pic.twitter.com/kPRZp5Hoj0 – Jason Kint (@jason_kint) 11 octobre 2021

Tout d’abord, de nombreuses personnes ont posté des généralisations incorrectes selon lesquelles ces annulations étaient causées par des débrayages de masse et des grèves de pilotes et d’employés de compagnies aériennes refusant de se faire vacciner contre le COVID-19. Southwest a nié cela, tout comme la Southwest Airlines Pilots Association. Il convient également de noter que d’autres compagnies aériennes ont exigé que leurs employés soient vaccinés beaucoup plus longtemps que Southwest et n’ont subi aucun retard comparable.

