Les médias sociaux peuvent apporter un changement social pour de bon : Yuvraj Pokharna

À l’ère moderne, des personnes partageant les mêmes idées se rassemblent dans des communautés en ligne sur les plateformes de médias sociaux pour discuter de tout, du changement social aux problèmes triviaux. Ces plateformes donnent aux gens une chance de partager et de discuter ouvertement de leurs points de vue. Yuvraj Pokharna, expert et activiste des médias sociaux basé à Surat, a déclaré : « Les médias sociaux ont révolutionné nos vies – en démocratisant le contenu. J’essaie de tirer parti du puissant domaine numérique pour fournir du contenu sur des problèmes liés à des problèmes et des sujets précaires. L’éventail des contenus partagés sur les réseaux sociaux, qui s’est élargi au fil du temps, a donné naissance à une nouvelle opportunité de partager des informations sur les injustices sociales et d’appeler les utilisateurs consentants à s’unir face aux inégalités.

Les médias sociaux sont de nature sans filtre, où les hommes ordinaires peuvent télécharger du contenu au fur et à mesure, ou même diffuser en direct au fur et à mesure que les événements se déroulent en temps réel. Ce qui signifie que la chance de voir quelque chose de dérangeant, de choquant ou d’impactant n’est jamais qu’à quelques tweets/posts. Mais c’est cette qualité même des plateformes de médias sociaux qui peut remplir les gens de la passion motivée par le dégoût d’apporter des changements positifs dans le monde. « La jeunesse d’aujourd’hui est éclectique et croit au pouvoir de la logique et du raisonnement. Cela inspire mon processus de réflexion et je travaille en accord avec cette pensée même lors de la création de contenu », déclare Yuvraj Pokharna. Pokharna est un jeune professeur de mathématiques qui est devenu en quelque sorte une renommée nationale dans sa quête de la vérité et les médias sociaux ont joué un rôle de catalyseur à cet égard. Il est maintenant un influenceur des médias sociaux, un jeune activiste, un chroniqueur assidu et un faiseur d’opinion en herbe.

L’exposition que vous obtenez sur les médias sociaux qui a été capturée sur un téléphone mobile et téléchargée directement pour le monde est un moyen à part entière pour apprendre de nouvelles choses maintenant. Les plateformes de médias sociaux ont remplacé tous les autres médias en étant le moyen le plus rapide et le plus simple de consommer des informations à jour sur les événements actuels. Lorsqu’il s’agit d’activisme, il est essentiel pour faire circuler l’information à tous ceux qui pourraient le souhaiter – obtenir les détails d’une manifestation, par exemple, devant des millions d’yeux en quelques secondes simplement en utilisant les bons mots-clés et hashtags.

Ces plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, dont nous consommons si volontiers du contenu pendant des heures chaque jour, jouent un rôle déterminant dans la diffusion d’informations et la motivation du changement dans la société, explique Pokharna. Le pouvoir d’un groupe de personnes partageant les mêmes croyances est une chose, mais le pouvoir de millions d’utilisateurs dans le monde entier solidaires les uns des autres par une passion partagée est un autre niveau de potentiel de changement.

