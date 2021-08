Les médias sociaux prédisent le vainqueur du Super Bowl LVI avant la saison 2021 de la NFL

in

La pré-saison de la NFL a débuté et les fans ont déjà fait leurs prédictions sur qui gagnera le Super Bowl LVI. BetOnline.ag a examiné ce que les fans sur Twitter recherchent en termes de “Super Bowl 56”, “champion du Super Bowl LVI” et “gagner le Super Bowl 56”. Lors de la saisie de ces mots-clés, 200 000 tweets sont apparus et ont été géolocalisés aux États-Unis pour déterminer qui, selon l’Amérique, remportera le Super Bowl.

En février, les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Chiefs de Kansas City au Super Bowl LV. Menés par Tom Brady, les Buccaneers pourraient gagner à nouveau, mais les Chiefs ne montrent aucun signe de ralentissement car ils ont atteint le match de championnat de l’AFC ou le Super Bowl au cours des trois dernières saisons. Les Packers de Green Bay sont une autre équipe à surveiller. Avec Aaron Rodgers de retour à la barre, les Packers ont tous les outils pour se rendre à Los Angeles l’année prochaine.

Mais à chaque saison, il semble toujours y avoir une équipe qui sort de nulle part pour courir. Les Cowboys de Dallas ont de retour Dak Prescott et pourraient reprendre une NFC East faible. Les Browns de Cleveland, qui ont remporté un match éliminatoire l’an dernier, pourraient faire un autre grand pas en avant cet automne. Voici un aperçu de ceux qui, selon les médias sociaux, remporteront le Super Bowl.

Chefs de Kansas City – 18 États

(Photo : BetOnline.ag)

Près de la moitié du pays pense que Patrick Mahomes et les Chiefs remporteront leur deuxième Super Bowl en trois saisons. Mahomes ne ralentit pas, et avec les Chiefs réorganisant leur ligne offensive, il est difficile de parier contre eux.

Boucaniers de Tampa Bay – 14 États

Les États du sud-est pensent que les Buccaneers le repousseront, en particulier avec le retour des 22 partants. Normalement, ce n’est pas la formule pour gagner un titre, mais sur la base de ce que Brady a fait au cours de ses 20 ans de carrière, personne ne devrait parier contre lui.

Packers de Green Bay – 4 États

(Photo : Stacy Revere / Personnel, .)

Si Rodgers ne revenait pas chez les Packers cette saison, aucun État ne les choisirait pour gagner. Les Packers ont atteint le match de championnat NFC au cours des deux dernières saisons et ont le talent des deux côtés du ballon pour revenir pour la troisième année consécutive.

Ravens de Baltimore – 3 États

Les Ravens ont remporté l’AFC Nord deux des trois dernières années et ont remporté au moins 10 matchs au cours des trois dernières saisons. Si Lamar Jackson peut rester en bonne santé, les Ravens seront de la partie en janvier.

Seahawks de Seattle – 3 États

(Photo : Steph Chambers/.)

Russell Wilson a mené les Seahawks lors de la victoire du Super Bowl en 2013, et l’équipe a de nouveau atteint le grand match l’année suivante. Il y a eu un certain nombre de changements avec les Seahawks au fil des ans, mais Wilson trouve toujours un moyen d’amener son équipe en séries éliminatoires.

Buffalo Bills – 2 États

Les Bills de Buffalo ont atteint le match de championnat de l’AFC parce que le quart-arrière Josh Allen a eu une saison de type MVP. Au cours de la quatrième année, Allen devrait continuer à s’améliorer, ce qui signifie que les Bills continueront de régner sur l’AFC Est.

Reste du terrain

(Photo : Al Pereira/.)

Steelers de Pittsburgh – 2 États

Cleveland Browns – 1 État

Titans du Tennessee – 1 État

Cowboys de Dallas – 1 État

Los Angeles Rams – 1 État

