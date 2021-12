Les médias sociaux réagissent au fait que Tom Brady souffre de la première perte d’exclusion en 15 ans

Tom Brady a passé une nuit historiquement mauvaise. Les Buccaneers de Tampa Bay ont affronté les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche soir et ont perdu 9-0. Brady a affiché une note de passeur de 57,1 dans la défaite, et c’était la première fois depuis 2006 que Brady était blanchi dans un match. Après le match, Brady a parlé aux journalistes et n’a pas excusé ce qui s’est passé.

« Nous n’avons tout simplement pas exécuté, évidemment », a déclaré Brady, selon le site officiel de l’équipe. « C’était juste une nuit difficile. Je n’ai rien fait de bien. Nous devons nous améliorer beaucoup, nous devons nous remettre au travail. Il reste beaucoup de football et nous verrons si nous pouvons aller chercher une victoire la semaine prochaine. » La réalité est que Brady est toujours candidat pour remporter le prix MVP pour la quatrième fois de sa carrière et donne aux Buccaneers une chance de défendre leur titre du Super Bowl. Cependant, la défaite par blanchissage est un peu ahurissante étant donné que les Saints n’ont pas joué au football de manière cohérente toute l’année et que les Buccaneers ont l’une des meilleures offensives du football. Voici un aperçu des fans atteignant la défaite par blanchissage de Brady.

Très longtemps

Sur #SNF, les @Saints ont accordé à Tom Brady son premier blanchissage depuis la semaine 15, 2006 … De retour le 10 décembre 2006 : – Brady avait 29 ans et 129 jours

– Aucun joueur défensif actuellement actif n’était encore entré dans la NFL

– Drew Brees jouait sa première saison avec les Saints – NFL Research (@NFLResearch) 20 décembre 2021

Un fan a répondu: « Pendant ce temps, les Saints jouent avec leur 3e corde QB qui travaille au noir en tant que FB sauvage manquant 3 de leurs joueurs de ligne offensifs de départ et les gens veulent utiliser les blessures comme excuse. Le mec avait encore Fournette pendant la majeure partie du match, Gronk, Brate, Howard, Jones et Miller. Aucune excuse. «

précédentsuivant

Nick Saban

La dernière fois que Tom Brady a été blanchi avant ce soir ? 2006 Semaine 14 contre Nick Saban et les Dolphins de Miami 🤯 pic.twitter.com/B12htkjCA8 – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 20 décembre 2021

Un autre fan a répondu : « Vos photos devraient inclure Zach Thomas qui est (à juste titre) nominé pour le Hall of Fame. Brady se souvient de lui. Manning se souvient de lui. L’homme a appelé leurs pièces avant le snap. Mettez-le dans le Hall !!! »

précédentsuivant

Abusée

Exclure. Les Saints viennent d’abuser de Tom Brady. – Pete Prisco (@PriscoCBS) 20 décembre 2021

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: « C’est le même Tom que nous avons vu en 2019 en Nouvelle-Angleterre alors qu’il n’a pas une pile de bons récepteurs. C’est pourquoi il est parti jouer pour une équipe chargée comme Tampa. »

précédentsuivant

le regard

Tom Brady vient d’être blanchi pour la PREMIÈRE FOIS depuis 2006 😳 26/48 | 213 PASS YDS | 0 DT | 1 INT pic.twitter.com/LEA1RIUqED – Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 20 décembre 2021

Le niveau de frustration était élevé pour Brady. La bonne nouvelle (ou la mauvaise nouvelle pour les équipes adverses) est que Brady sait comment rebondir après une défaite. Il sortira probablement swinguant la semaine prochaine.

précédentsuivant

Respecter

Tom Brady est là-bas, serrant la main et serrant ses adversaires dans ses bras après sa première défaite par blanchissage depuis 2006. – Rob Maaddi (@RobMaaddi) 20 décembre 2021

Ce tweet a amené les fans à poser des questions sur Nick Foles car Brady ne lui a pas serré la main après la défaite du Super Bowl en 2017. Une personne a écrit: « Pourtant, Nick Foles cherche toujours [Tom Brady] après la poignée de main SB52 comme. »

précédentsuivant

Ventilateurs de factures

Bonne victoire des Bills, défaite des Patriots, blanchissage de Tom Brady lundi !

🙌🏼🥳 #BillsMafia pic.twitter.com/QLsjUnNbya — Nicole 💙❤️🦬 💛💙 (@nmbernard) 20 décembre 2021

Après ce que Brady a fait aux Bills de Buffalo la semaine dernière, les fans des Bills adorent la défaite par blanchissage. Et ce qui rend la semaine meilleure, c’est que les Bills ont remporté une victoire de 31-14 sur les Panthers de la Caroline dimanche.

précédent