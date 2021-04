Les médias sociaux réagissent au KO de Ben Askren par Jake Paul ⋆ .

La star de YouTube Jake Paul a éliminé l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren au premier tour samedi soir.

La vue de côté du superbe KO de Jake Paul. 😳 (🎥: @SportsCenter) pic.twitter.com/TGnxYrrSoz – theScore (@theScore) 18 avril 2021

Alors que Jake Paul était de -150 sur de nombreux paris sportifs avant le combat, peu de gens appelaient au KO au premier tour. Ben Askren n’avait pas l’air bien aux pesées et n’a clairement pas impressionné sur le ring. Qui sait ce qui viendra d’Askren qui aura 37 ans plus tard cette année et qui sort d’un creux de carrière, se faisant mettre KO par Jake Paul au premier tour.

Askren est connu pour avoir fait de Jorge Masvidal une sensation sur les réseaux sociaux avec sa perte de KO de 5 secondes du genou à la tête.

Jorge Masvidal avec la finition la plus rapide de tous les temps 😳https: //t.co/7suobZsSrm – SPORTbible (@sportbible) 17 avril 2021

Jake Paul est maintenant 3-0 dans sa carrière de boxeur alors qu’il ajoute une autre victoire par élimination directe à son CV. Il a éliminé l’ancienne star de la NBA, Nate Robinson, en novembre 2020, au deuxième tour.

(Son KO de Nate Robinson a également été vendu en tant que NFT pour 10 millions de dollars)

Le KO de Nate Robinson par Jake Paul reçoit un traitement NFT, a obtenu 10 millions de dollars?! https://t.co/eHnTl99IgC – TMZ (@TMZ) 10 avril 2021

Si vous n’avez pas regardé tout le spectacle samedi, ne retenez pas votre souffle. C’était un cirque du début à la fin. Je suis sûr que vous pourrez trouver les temps forts sur YouTube demain. Voici quelques-unes des réactions du combat:

Dites-moi comment Ben a survécu à cela mais a été assommé par un coup de poing pic.twitter.com/gJTYQQJMY5 – Aaron P (@pxstran) 18 avril 2021

Cela doit être mis en scène ou truqué, Jake Paul n’est PAS comme ça😂 – Officiel🐐 (38-18) et (0-0) (@ Officialj0nn) 18 avril 2021

cela doit être scénarisé à ce stade, ce n’est pas possible que Jake Paul soit aussi légitime😭😭😭 – E! ☔️ (@FraudAsiann) 18 avril 2021

Dans mon état, le salaire minimum est de 15 $, Triller me doit 45 $ pour avoir perdu 3 heures de mon temps avec des concerts de trash et un événement principal d’une minute 😭 – Hakeem Burner (@hakeemburner) 18 avril 2021

Quelle est la prochaine étape pour Ben Askren? Il ressemblait à un poisson hors de l’eau. Bien qu’il n’ait jamais été connu comme un «boxeur», il n’y a aucun moyen qu’une promotion de combat le considère même après cet embarras payé. D’un autre côté, alors qu’Askren n’est pas un boxeur éprouvé, son nom a toujours du poids dans le monde du combat. Pour beaucoup de gens, ce combat ressemblait à un flop absolu. Ou peut-être que c’était juste le bruit du corps d’Askren frappant le tapis. Pour d’autres, ils réfléchissent sérieusement à la prochaine étape pour la star de YouTube Jake Paul. Va-t-il enfin combattre un vrai boxeur? Seuls le temps et l’argent le diront.

