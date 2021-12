Les médias sociaux réagissent aux Jaguars licenciant Urban Meyer avant de terminer la première saison

Urban Meyer n’est plus l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. L’annonce du licenciement de Meyer a été faite jeudi matin et intervient après que Meyer a été embauché par l’équipe en janvier. Le coordinateur offensif Darrell Bevell sera l’entraîneur-chef par intérim des Jaguars pour le reste de la saison.

Le licenciement intervient après que les Jaguars ont perdu contre les Titans du Tenessee 20-0 pour abaisser leur record à 2-11 cette saison. Et même si le fait de ne pas gagner de matchs a joué un grand rôle dans le licenciement de Meyer, c’est aussi la culture qu’il a développée qui a frotté presque tout le monde dans le mauvais sens. Il a été rapporté que Meyer a appelé ses entraîneurs adjoints et ses joueurs, ce qui a conduit le receveur large Marvin Jones à se disputer avec lui avant de quitter l’établissement. De plus, Meyer a pris beaucoup de chaleur pour avoir été repéré dans l’Ohio avec une femme qui n’est pas sa femme à la suite d’une défaite des Jaguars contre les Bengals de Cincinnati.

« Après des délibérations de plusieurs semaines et une analyse approfondie de l’intégralité du mandat d’Urban avec notre équipe, je suis amèrement déçu d’arriver à la conclusion qu’un changement immédiat est impératif pour tout le monde », a déclaré le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, dans un communiqué jeudi matin. « J’ai informé Urban du changement ce soir. Comme je l’ai déclaré en octobre, regagner notre confiance et notre respect était essentiel. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à l’annonce du licenciement de Meyer.

L’ancien entraîneur des Jaguars, Urban Meyer, a déclaré au personnel d’entraîneurs des Jaguars, selon la source de la ligue: « J’avais un meilleur personnel d’entraîneurs à Bowling Green. Vous êtes vraiment horribles. – Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) 16 décembre 2021

Une personne a répondu : « Les entraîneurs d’université ne devraient pas aller au niveau pro, ils ont toujours une mentalité de ‘professeur de lycée’ ! Ils tombent en panne trop vite ! Restez avec les enfants ! Vous n’êtes pas à votre place ici !!

Ayez un mandat, Urban Meyer ! pic.twitter.com/nriFARkS8k – NFL Memes (@NFL_Memes) 16 décembre 2021

Un fan a écrit: « Maintenant, à qui les gens vont-ils blâmer le manque de succès de Trevor? Pour tous les autres, ils blâment le joueur eux-mêmes, mais pour une raison quelconque, ils blâment l’entraîneur en ce qui concerne Lawrence, il ne se trompe apparemment pas. »

Allez les gars, c’est une période difficile pour Urban Meyer. Il vient de perdre son travail. Ne donnons pas de coups de pied à un homme alors qu’il est à terre ! – NFL Memes (@NFL_Memes) 16 décembre 2021

Un autre fan a écrit: « Faites-moi savoir et quand il se lèvera parce que je ferais la queue pour ça. Bien que leur kicker soit le premier! »

Plus il y a d’histoires sur la façon dont Urban Meyer s’est comporté dans la NFL, plus je m’interroge sur son comportement à l’université à huis clos. S’il se sentait libre de traiter les hommes adultes comme ça, imaginez la merde qu’il a dit/fait aux joueurs et entraîneurs universitaires. https://t.co/ksrAhTNgR4 – Jemele Hill (@jemelehill) 16 décembre 2021

Un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Tout ce à quoi je peux penser, c’est combien d’entraîneurs noirs, de la CFB ou de la NFL se seraient enfuis avec ce type de comportement aussi longtemps que lui. »

Urban Meyer a vraisemblablement terminé sa carrière dans la NFL avec moins de victoires (2) que les championnats nationaux FBS (3). – RedditCFB (@RedditCFB) 16 décembre 2021

Et cette personne a écrit : « Au cours des cinq dernières années, c’est passé de » dommage que ça n’ait pas marché » à la joie et à la joie pour les entraîneurs qui se font virer. Pas fan de UM mais je n’aime pas cette tendance. À Tampa J’ai vu des dizaines de HC aller et venir à l’USF et aux Bucs, mais je ne les ai jamais personnellement attaqués. »

