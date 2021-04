Les médias sociaux réagissent pour mettre en évidence le jeu de Mets Pitcher Marcus Stroman ⋆ .

Pour la deuxième journée consécutive, un lanceur des New York Mets était à la mode sur Twitter. Après que Jacob deGrom ait envoyé les médias sociaux sur ce qui ne pouvait être décrit que comme un tour de montagnes russes samedi, Marcus Stroman s’est assuré d’avoir un moment à lui cet après-midi.

Quand je dis «joyaux du web de baseball», vous êtes probablement plus enclin à penser à une capture en plongée par un voltigeur. Ou peut-être un vol à domicile contre le mur. Peut-être qu’un arrêt de plongée sur un grounder durement touché et un lancer en premier par un joueur de champ intérieur est dans votre banque mentale immédiate pour le terme.

Les lanceurs peuvent également faire leur juste part des jeux de championnat des meilleurs moments. Il est difficile de battre Stroman du match d’aujourd’hui.

MARCUS STROMAN ME KIDDDING ME !? 😱 (via @Mets) pic.twitter.com/ofhGE0JN92 – SportsCenter (@SportsCenter) 18 avril 2021

COMMENT A-T-IL FAIT ÇA?!?! Stroman fait littéralement le jeu face à la première base! Il sort juste son gant derrière son dos et le piège. Incroyable.

Pour couronner le tout, le fait que le lancer arrive en premier comme 10 sauts tout en battant le coureur est juste hilarant. Tirez, c’est déjà assez difficile d’aligner un Grounder durement touché qui joue directement. Croyez-moi, je sais. Vous voyez beaucoup de choses lorsque vous arbitrez des matchs de la Petite Ligue. Probablement plus de lancers au premier comme celui-là que de collets derrière le dos, mais vous en voyez tout de même beaucoup.

Tendance de Side Action

Les commentaires de Stroman pendant son presser d’après-match sont la cerise sur le gâteau de ce moment fort.

Et voici la version cotée G de ce que le lanceur #Mets Marcus #Stroman disait à ses coéquipiers après avoir fait ce superbe arrêt arrière en 8e manche aujourd’hui. @ News12LI @Nassau_Baseball @ LawrenceVBaseb1 pic.twitter.com/heZuUU6O4X – Kevin Maher (@ KMaherNews12) 18 avril 2021

Quel choc entre le maillot et le décor de la conférence de presse aussi. Stroman avait vraiment tout fonctionné aujourd’hui. En plus du jeu incroyable, il n’a accordé que trois coups sûrs et une manche en huit manches dans la victoire des Mets. Lui et deGrom forment un coup de poing 1-2 très méchant au sommet de la rotation.

Twitter aimait vraiment chaque partie de la pièce épique:

Marcus Stroman est autre chose (quelque chose de très bien). #LGM – Greg Prince (@greg_prince) 18 avril 2021

Donnez à Stroman un contrat à vie. – Rob Piersall (@RTPiersall) 18 avril 2021

Gros #salute également à Marcus Stroman pour avoir joué aujourd’hui. Il a fait paraître les choses faciles tout l’après-midi. Et une autre victoire de série pour les Mets! À Chicago! #LGM – 🇺🇲Kaz🇺🇲 (@ K4zWorld) 18 avril 2021

Regarder Marcus Stroman (@ STR0) est extrêmement amusant. sheeeeeesh. – Craig Brian Scott (@CraigBrianScott) 18 avril 2021

Je devrai peut-être me procurer un maillot Marcus Stroman. – APK Sports (@ APKSports1) 18 avril 2021

Ce n’est peut-être qu’en avril, mais après ce week-end, les fans des Mets le ressentent très certainement.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!