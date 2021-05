Les médias sociaux se déchaînent alors que le procureur général de New York convoque un grand jury dans une enquête criminelle sur Donald Trump

Les Américains attendaient peut-être plus de quatre ans que la justice rattrape Donald Trump, mais les New-Yorkais ont eu une période d’attente beaucoup plus longue depuis le moment où ils ont pu soupçonner pour la première fois que les pratiques commerciales de l’ancien président à un mandat deux fois destituées n’étaient pas 100 % au-dessus du tableau.

Ainsi, lorsque le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., a été révélé aujourd’hui par le Washington Post avoir constitué un grand jury spécial pour déterminer s’il fallait porter des accusations contre Donald Trump et / ou l’organisation Trump et ses autres dirigeants, il était approprié que le Les premiers pas sur la voie de l’inculpation de l’ex-président viennent de sa ville natale qu’il n’a abandonnée que récemment en raison du climat fiscal et politique plus convivial de la Floride.

La formation du grand jury intervient après plus de deux ans d’enquête et de dépositions de membres de la famille Trump et indique que Vance et son équipe de poursuites estiment avoir trouvé suffisamment de preuves d’activités criminelles pour faire avancer leur cas.

La quantité de preuves que le bureau du procureur de Manhattan a rassemblées est suggérée par le terme inhabituellement long pendant lequel le grand jury a été autorisé à siéger – trois jours par semaine pendant six mois, indiquant qu’il existe une grande quantité de matériel pour le jurés à passer au crible.

Alors que les accusations auxquelles Trump et son entreprise sont confrontés découlent de ses activités pré-présidentielles, ses crimes présumés alors qu’il était en fonction laissés aux procureurs fédéraux du ministère de la Justice de Biden pour déterminer comment y répondre, les gens sur les réseaux sociaux étaient ravis de voir l’ancien Teflon. -comme président, enfin être tenu responsable comme un criminel ordinaire de tous les jours.

Voici un échantillon de réactions en ligne aux nouvelles publiées par le Washington Post:

Bien que les roues de la justice ne tournent peut-être pas aussi rapidement que la plupart d’entre nous le souhaiteraient, le dernier développement des poursuites pénales tant attendues contre Donald Trump et sa famille et ses associés renouvelle au moins l’espoir que les crimes commis ne resteront pas impunis. .

Si seulement le procureur de district Vance pouvait accepter des volontaires pour siéger au grand jury, il serait probablement inondé de hordes de personnes désireuses de participer et de faire avancer ces roues aussi rapidement que possible.

Reportage original de Shayna Jacobs et David A. Fahrenthold au Washington Post.

