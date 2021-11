Les médias sociaux s’en prennent à Aaron Rodgers pour ne pas avoir reçu le vaccin COVID-19

Aaron Rodgers ne jouera pas dimanche en raison de son test COVID-19 positif. Et bien qu’il soit décevant que le quart-arrière des Green Bay Packers ne soit pas sur le terrain lorsque l’équipe affrontera les Chiefs de Kansas City, les fans sont surpris d’apprendre que Rodgers n’a pas reçu le vaccin COVID-19. Il a été signalé que Rodgers avait reçu un autre traitement et avait demandé à la NFL que ce traitement soit considéré comme le même qu’un vaccin approuvé. La NFL a rejeté sa demande.

« Vous savez, il y a beaucoup de conversations autour de ça, autour de la ligue, et beaucoup de gars qui ont fait des déclarations et n’ont pas fait de déclarations, des propriétaires qui ont fait des déclarations », a déclaré Rodgers à l’époque. « Il y a des gars dans l’équipe qui n’ont pas été vaccinés. Je pense que c’est une décision personnelle. Je ne vais pas juger ces gars. Il y a des gars qui ont été vaccinés qui ont contracté COVID. C’est une question intéressante que je pense nous allons voir se dérouler toute la saison. » Rodgers ratera son premier match depuis 2017 lorsqu’il s’est blessé à la clavicule. Cela arrive à un moment difficile car les Packers ont une fiche de 7-1 et ont la meilleure fiche de la conférence. Voici un réseau social qui s’en prend à Rodgers.

Trompeur

Aaron Rodgers a délibérément induit les gens en erreur sur son statut vaccinal. Je respecte bruyamment les personnes non vaccinées comme Cole Beasley plus que je respecte Rodgers, qui a interagi avec des personnes qui pensaient qu’il était vacciné sans porter de masque. – Michael David Smith (@MichaelDavSmith) 3 novembre 2021

Une personne a répondu : « La société a créé cette culture. Les personnes non vaccinées sont méprisées. Tout comme la parentalité. Créez un environnement où vos enfants veulent être honnêtes. N’en créez pas un où ils ont peur de vous dire la vérité et de mentir. ce. »

Immunisé

J’ai demandé à Aaron Rodgers le 26 août s’il était vacciné. Sa réponse : « Oui, j’ai été immunisé. https://t.co/ZWj3JKsRm0 – Ryan Wood (@ByRyanWood) 3 novembre 2021

Ryan Wood a écrit: « Je ne spéculerai pas sur le fait qu’Aaron Rodgers ait menti sur son statut de vaccination COVID-19 en août sans entendre ce qu’il a à dire. C’était étrange que Rodgers ait précisé qu’il était » immunisé » lorsqu’on lui a demandé s’il était « vacciné ». Son explication sera intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. »

Suspension?

Si Aaron Rodgers n’est pas vacciné mais n’a pas suivi les protocoles pour les joueurs non vaccinés, il doit être suspendu par la ligue pour au moins quelques matchs. https://t.co/eCdcLnbV2G – Aaron Schatz (@FO_ASchatz) 3 novembre 2021

Un fan a répondu: « Interdisez-le de la ligue. C’est une punition juste et je détesterais le voir comme un grand GODgers Stan comme moi. »

Vacciné pour de vrai

Tua Tagovailoa a confirmé aujourd’hui qu’il est vacciné. Vraiment vacciné, pas la version Aaron Rodgers. – Cameron Wolfe (@CameronWolfe) 3 novembre 2021

Un utilisateur des réseaux sociaux a répondu : « 13 employés de Giants ont été vaxxés et testés positifs. Puis retestés et 12 étaient négatifs. Parce que la science !

Cam Newton

Cam Newton a dit la vérité sur le fait de ne pas être vacciné mais Aaron Rodgers a menti et joue toujours ?? pic.twitter.com/AJP577B153 – Nick (@nicknitely) 3 novembre 2021

Une personne a répondu: « En lisant les déclarations de Rogers, on dirait qu’il a déjà été infecté et a estimé que l’immunité était » bien « . Il a demandé à l’avance s’il pouvait être traité comme un joueur vaxé et cela a été refusé. »

Message mixte

Aaron Rodgers pourrait essayer de mâcher ses mots en disant qu’il était « immunisé » – s’il n’avait pas dit dans le prochain souffle qu’il ne jugerait pas ses coéquipiers qui ne sont pas vaccinés. Il a créé l’impression claire qu’il est vacciné. – ProFootballTalk (@ProFootballTalk) 3 novembre 2021

Et ce fan a répondu : « Cela vaut également la peine de se demander dans tout cela : Rodgers aurait-il dû être forcé de s’asseoir la semaine dernière en contact étroit avec l’ensemble du personnel de WR ? S’il avait été vacciné, cela n’aurait pas eu d’importance. Mais s’il n’est pas vacciné, comme il l’est, il aurait probablement dû être exclu de ce match par la règle… »

