Les médias sociaux s’en prennent à Antonio Brown pour avoir quitté le jeu Buccaneers

La carrière d’Antonio Brown dans la NFL est peut-être terminée. Dimanche, Brown a quitté le match des Buccaneers de Tampa Bay contre les Jets de New York au troisième quart et n’est pas rentré chez lui avec l’équipe. Il a été rapporté que l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, avait demandé à Brown de jouer en seconde période, mais Brown lui a dit non. Il a ensuite été signalé que Brown souffrait d’une blessure, c’est pourquoi il n’a pas joué dans le match.

« C’est une situation difficile », a déclaré Tom Brady après le match. « Je pense que tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour l’aider de la manière dont il en a vraiment besoin. Nous l’aimons tous, nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons le voir à son meilleur, et malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe. »

Brady a poursuivi: « Nous avons beaucoup d’amitiés qui dureront. Je pense que la chose la plus importante dans le football sont les relations avec vos amis et vos coéquipiers, et elles vont au-delà du terrain. Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique envers certains des choses très difficiles qui se produisent. » Voici un aperçu des médias sociaux qui s’en prennent à Brown pour avoir quitté le jeu et éventuellement mettre fin à sa carrière dans la NFL.

Si Antonio Brown pense qu’il est la première personne à retirer sa chemise au milieu du travail et à démissionner devant les clients, il ne connaît clairement pas le bref passage de mon oncle Gary à Kmart en 1987. – Letterman de trois ans (@3YearLetterman) 3 janvier 2022

Une personne a répondu : « Je me souviens d’un Gary qui travaillait pour Kmart. Il s’asseyait dans son pick-up Ford de 1978 et écrasait Milwaukee’s Best pendant ses pauses. Probablement le même gars.

David Spade pèse

Vous les gars Antonio Brown est dans mon allée, que dois-je faire. – David Spade (@DavidSpade) 2 janvier 2022

Une personne a déclaré: « La maladie mentale n’est pas une blague et les gens ne devraient pas en plaisanter. Croyez-moi, il crie à l’aide au lieu de le renvoyer de l’équipe, ils devraient essayer de l’aider. Les joueurs de la NFL l’obtiennent. beaucoup. Nous qui souffrons de maladie mentale luttons chaque jour pour la normalité. «

Antonio Brown se présente pour s’entraîner demain pic.twitter.com/NzTaO0xkmP – Barstool Sports (@barstoolsports) 2 janvier 2022

Un fan a déclaré: « Quelque part dans le back-office des Bucs, un avis juridique est en cours de rédaction qui scellera le sort d’AB au fur et à mesure que je tape. Il est probablement déjà dans la boîte de réception de son agent. »

Amour pour Mike Tomlin

Pouvons-nous décerner rétroactivement à Mike Tomlin le titre d’entraîneur de la décennie pour avoir hébergé ensemble Antonio Brown, Le’Veon Bell et Ben Roethlisberger pendant cinq ans… tout en allant 13-3, 11-5, 10-6, 11-5 et 8-8 et en remportant 3 titres AFC Nord ?? – Warren Sharp (@SharpFootball) 3 janvier 2022

Un fan a écrit: « Choqué, il a tiré tout cela du petit talent qu’il avait. Imaginez ce que seraient ses distinctions s’il avait du talent! L’un des plus grands et si de l’histoire de la NFL imo. »

Nouvelle tendance?

Je suis à un mauvais jour au travail de retirer Antonio Brown. – Daniel (@rivers4793) 3 janvier 2022

Et cette personne a répondu : « J’ai déjà décrit ma méthode de sortie du travail à ma patronne et elle m’a proposé de la filmer pour moi quand cela se produira.

