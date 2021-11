Les médias sociaux s’en prennent à Cam Newton pour avoir été mis sur un banc pendant le match Panthers-Dolphins

Cam Newton n’a pas les meilleures retrouvailles avec les Panthers de la Caroline. Dimanche, le quart-arrière des Panthers a été placé sur le banc au quatrième quart du match contre les Dolphins de Miami après avoir lancé deux interceptions et effectué seulement cinq passes. Après le match, Newton a réagi en étant mis sur le banc pour le remplaçant QB PJ Walker.

« C’est la NFL. Rien n’est promis. Ce n’est pas parce que Cam Newton est sur votre liste que vous allez gagner », a déclaré Newton sur le site officiel de l’équipe. « Ce n’est pas parce que c’est une histoire de bien-être que vous allez gagner. J’en suis bien conscient. Je pense que dans cette situation, nous devons tous comprendre qui nous sommes, et je suis me blâmer d’abord avant même de pouvoir regarder quelqu’un d’autre. Je dois être meilleur. Je le sais. Et cela commence par l’écoute mentale et la compréhension de ce que le coach Rhule et évidemment le coach veulent faire et c’est ainsi que nous allons rock and roll. »

Newton a rejoint les Panthers plus tôt cette année après avoir été éliminé par les New England Patriots avant le début de la saison. Il a passé ses neuf premières saisons avec les Panthers avant d’être éliminé par l’équipe en 2020. Voici un aperçu des médias sociaux qui s’en prennent à Newton pour avoir été mis sur le banc.

.@stephenasmith n’a PAS été facile avec Cam Newton 😳 « C’était l’une des performances de QB les plus horribles que nous ayons jamais vues. … Nous devons dire la vérité! C’était HORRIBLE! … Hier, vous étiez le pire QB du football. Point! » pic.twitter.com/a1PW1ZinVR – Première prise (@FirstTake) 29 novembre 2021

Une personne a répondu: « Ce n’était pas du tout un bon match pour lui, mais cette ligne offensive est horrible. PJ Walker est entré et a fait tout aussi mal. Son timing n’était pas bon et il a fait quelques mauvais lancers. Je dois également prendre en compte effet qu’il apprenne l’attaque et le plan d’attaque n’est pas bon lol. »

La sécurité recrue des dauphins, Jevon Holland, remercie Cam Newton de lui avoir lancé une interception pic.twitter.com/Wd2Ziaexn6 – JPA Football (@jpafootball) 28 novembre 2021

La sécurité des dauphins, Jevon Holland, a éliminé Newton et lui a envoyé un message après le match. Ce fut la première interception de la carrière de Holland dans la NFL.

Les gens voulaient vraiment Cam Newton à Atlanta – SportsTalkATL.com (@SportsTalkATL) 28 novembre 2021

Une personne a écrit: « Atlanta a à peine battu une équipe de 2 à 8. Je ne sais pas ce qui se passe à Miami, mais c’est un joueur qui a eu une semaine et 2 jours d’entraînement. Attendez, a signé VENDREDI et joué dimanche , donc il s’est entraîné de manière réaliste pendant 4 jours PEUT-ÊTRE ! Il doit mieux jouer mais il est meilleur que Ryan. »

Jésus, Cam Newton va 5 pour 21 pour 92 yards alors que la Caroline est écrasée par Miami. C’est absolument comique que certaines personnes aient pensé qu’il allait battre Mac Jones. Un gars peut lancer la balle, l’autre ne peut pas. C’était vrai en août et c’est évidemment vrai maintenant. – Gerry Callahan (@GerryCallahan) 28 novembre 2021

Et cette personne a écrit : « Gerry, c’est vrai. Mais, nous ne pouvons pas oublier que Cam est venu avec une aile et une prière. Il nous a fait de son mieux. Mais, son aile n’a pas fonctionné h FG ou lui. Malheureusement, cela rappelle du « retour » tenté par Willie Mays avec les Mets. »

