Les médias sociaux s’en prennent à Ric Flair après la réapparition d’un incident d’agression sexuelle présumé dans « Dark Side of the Ring »

Ric Flair prend de la chaleur pour un incident qui s’est produit en 2002. Dans le dernier épisode de Dark Side of the Ring, on parle de Flair pour son rôle dans le tristement célèbre “Plane Ride from Hell”. L’épisode explique en détail comment Flair se serait exposé à un agent de bord. En 2004, le WWE Hall of Famer a été poursuivi par deux hôtesses de l’air, Taralyn Cappellano et Heidi Doyle.

“J’étais dans la galère”, a déclaré Doyle sur Dark Side of the Ring, par Wrestling Inc. “Ric Flair était nu dans une cape seulement, puis il a décidé de revenir à la galère pour prendre un coca et ensuite il le ferait ‘ ne quittez pas la cuisine. Il m’a mis contre la porte de derrière, et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas m’éloigner de lui… je ne pouvais pas… je ne pouvais pas bouger. Il tournait autour de son pénis et il voulait que je le touche. Il a pris ma main et l’a mise sur lui. » Flair a nié les allégations dans le passé, et un règlement a été conclu entre les plaignants de la WWE. Certains fans étaient au courant de l’incident, mais avec près de 20 ans, les médias sociaux ont décidé d’y aller. après Flair.

Annulé

Ric Flair n’est pas “annulé” pour le simple plaisir d’être “annulé”. Il est appelé pour quelque chose de terrible qu’il a fait et à juste titre. Certaines personnes connaissaient déjà cette histoire. Certains ne l’ont pas fait. Il ne s’agit pas d'”annuler la culture”. Il s’agit de rappeler aux gens à quel point c’était grave. – Graham “GSM” Matthews (@WrestleRant) 17 septembre 2021

Un fan a écrit: “Le fait est que cet incident est documenté ailleurs depuis près de 20 ans, mais personne n’a demandé qu’il soit annulé ou boycotté? Seulement maintenant, après la sortie d’un documentaire populaire, les gens disent que c’est faux et qu’il devrait être annulé . Mais tu n’as rien dit avant ??”

“Fait homme”

Ric Flair a obtenu un laissez-passer parce qu’il était un “made man”. C’est pourquoi les gens puissants s’en tirent avec de la merde. Ce n’est pas grave parce qu’ils font de l’argent pour une entreprise. D’une certaine manière, c’est de notre faute en tant que fans de faire en sorte que les gens comme lui se sentent invincibles. Je suis malade. – Stéphanie Hypes (@StephanieHypez) 17 septembre 2021

Un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Il s’agit d’un problème de société plus vaste qui se manifeste dans de nombreuses professions et sous-cultures. Les politiciens, les athlètes, les célébrités acquièrent un certain statut et cela les rend immunisés contre les conséquences de l’inconduite sexuelle. à quel point cette tolérance a été toxique.”

Lacey Evans

Les gens semblent oublier que la WWE réservait littéralement Ric Flair en tant qu’adolescent excité en 2021 et faisait tout “C’est Ric pour toi”. L’industrie dans son ensemble s’est accommodée de lui et de sa réputation depuis des années, elle s’est laissée aller et a engorgé ladite réputation pour faire des $$$ pic.twitter.com/Aed0yX42rT – Just Talk Wrestling (@JustTalkWrestle) 17 septembre 2021

Un fan s’est rappelé qu’il avait été réservé avec Lacey Evans plus tôt dans l’année. Une personne a répondu: “Je veux dire, j’étais un grand fan de Ric. J’ai grandi en détestant le talon Ric. Je suis entré dans le business et j’ai pu le rencontrer et discuter avec lui à un niveau personnel. La plupart des histoires le montrent divertissant des adultes consentants. Tout le coin une hôtesse de l’air et harceler son truc était très Tommy Dreamer.”

Pas d’AEW

Des chances que Ric Flair rejoigne maintenant #AEW après l’épisode de Dark Side Of The Ring d’hier soir ? Je ne peux pas imaginer que Tony Khan lui permette à la télévision de voir le contrecoup que la communauté semble avoir envers lui maintenant, n’est-ce pas? Je m’en fiche d’une manière ou d’une autre… Je pense juste à voix haute – JDfromNY (@JDfromNY206) 17 septembre 2021

Un fan a répondu: “Personnellement, j’en ai marre d’annuler la culture, donc cela s’est produit sous la bannière du WWF il y a de nombreuses années, nous avons tous entendu l’histoire que nous venons de vivre avec nos vies, maintenant toutes ces années plus tard, vous voulez annuler un Un homme de plus de 70 ans qui a donné à la lutte tout ce qu’il avait à donner…”

‘Dégoûté’

Dégoûté par les actions de Ric Flair. Déçu par les propos de Tommy Dreamer. Étonné par la bravoure et la force de Heidi l’hôtesse de l’air. Le courage qu’il a fallu pour s’avancer, traverser toute une production et raconter cet événement traumatisant. #DarkSideoftheRing – Jake Smith (@JakeIsntJacob) 17 septembre 2021

“Oui, c’était un grand courage”, a tweeté une personne. « Présenter une émission qui, vous le savez, sera vue par tant de gens. Pour elle, c’était très courageux. J’espère que cela contribuera à apporter plus de changement.

Leçon apprise

Donc, ce que j’ai appris de cet épisode du côté obscur de l’anneau, c’est que Brock Lesnar a harcelé sexuellement Terri Runnels et que Ric Flair et Scott Hall ont agressé sexuellement le même agent de bord pendant que Vince McMahon était assis là. Répugnant. – Lyle (@WalkWithLyle) 17 septembre 2021

Et ce fan a déclaré: “Vince n’est pas resté assis là. Il était saoul, puis s’est battu avec Kurt Angle où le croque-mort a étouffé Angle en pensant qu’il venait de commencer à battre le cul de Vince sans raison.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.

