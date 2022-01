Les médias turcs d’Aleida Núñez exhibant ses charmes

Aleida Núñez exhibe ses charmes en méditant depuis la Turquie | Instagram

Le voyage intéressant d’Aleida Núñez continue son cours, aujourd’hui la femme d’affaires célèbre et coquette profite dinde, en profitant pour méditer un peu montrer ses charmes.

Avec une pose que beaucoup de ses followers aimeraient pouvoir faire pour l’accompagner pendant qu’elle médite un peu, la star du divertissement d’origine mexicaine a décidé de méditer un peu pour se détendre complètement à Istanbul, en Turquie.

Pour Aleida Nunez Ce voyage pourrait signifier paix, harmonie, plaisir et sérénité, comme nous le voyons apparaître dans ses plus récentes publications Instagram depuis qu’elle a commencé son voyage au Moyen-Orient.

L’endroit où la belle actrice de télévision et de théâtre a été trouvée était le musée Ayasofya Müzesi Trabson, qui est une église située au bord de la mer, formant l’une des nombreuses ruines byzantines et qui est devenue un délice pour les touristes qui apprécient l’architecture et le lieu.

L’une des premières photos partagées par Aleida Núñez depuis la Turquie | Instagram aleidanunez

Je suis reconnaissante chaque jour à Istanbul pour chaque moment de ma vie et que l’abondance dans tous les sens ne s’arrête jamais dans leur vie « , a commenté Aleida Núñez.

L’image qu’il a partagée il y a 9 heures sur son Instagram officiel, apparaît assis sur ses genoux avec une position comme s’il était plus que méditant, priant.

Aleida porte un look complètement noir, un haut et un pantalon du même tissu, ainsi que des chaussettes et un chapeau, ce ton monochrome l’accompagnerait peut-être tout au long de la journée.

Bien qu’apparemment il s’agisse d’une église « en ruines », elle a l’air assez soignée et même les lampes qui apparaissent à l’image de Núñez sont allumées, bien qu’il se puisse aussi qu’elles attirent plus de touristes comme elle.

Qu’il en soit ainsi pour toujours Aleida, merci d’avoir existé à cette période de ma vie pour admirer une telle beauté », a commenté un fan.

Probablement certains de ses disciples n’ont pas su admirer le beau spectacle de sa photographie, avec la beauté de l’église ou la beauté de l’actrice elle-même. Aleida NunezPeut-être qu’ils ont d’abord cherché sa silhouette et plus tard ils ont admiré le reste.

Il y a un jour, l’actrice de la telenovela « Demain, c’est pour toujours » partageait une publication où elle était déjà arrivée en Turquie depuis cinq heures et elle nous montrait un peu l’hôtel possible où elle logeait.

Il est certain qu’Aleida a voyagé avec son fils Alexander, cependant, pour le moment, son séjour avec sa mère n’a pas été confirmé, car l’actrice n’a partagé du contenu que là où elle seule apparaît, peut-être que son fils est resté avec son père.