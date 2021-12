Les médias universitaires de basket-ball réagissent au Kentucky malmenant UNC

LAS VEGAS, NEVADA – 18 DÉCEMBRE: Kellan Grady # 31 des Kentucky Wildcats contre D’Marco Dunn # 11 des North Carolina Tar Heels lors du CBS Sports Classic au T-Mobile Arena le 18 décembre 2021 à Las Vegas, Nevada . Les Wildcats ont défait les Tar Heels 98-69. (Photo par Ethan Miller / .)

Les Wildcats du Kentucky n’ont eu aucun problème à écraser les North Carolina Tar Heels à Las Vegas samedi soir. Voici comment le monde du basket-ball universitaire réagit.

Apparemment, les Tar Heels de Caroline du Nord n’avaient tout simplement aucun moyen de suivre les Wildcats du Kentucky samedi soir. Le match sur site neutre de la Caroline du Nord avec les Wildcats est devenu laid à la hâte alors que le Kentucky sortait et écrasait absolument les Tar Heels.

Le match n’était pas si hors de portée à la mi-temps, mais il est devenu incroyablement unilatéral en seconde période.

Avec un avantage déjà solide de 11 points à la mi-temps, les Wildcats ont renforcé leur avance de 40-29 en devançant North Carolina 58-40 en seconde période. Le Kentucky a remporté 98-69. Et pour une raison quelconque, il semble que les Tar Heels n’aient eu aucune chance de revenir dans ce match en seconde période avec la façon dont les Wildcats étaient en compétition.

Maintenant, le monde du basket-ball universitaire réagit à la victoire déséquilibrée. Voici ce que les membres des médias du basket-ball universitaire avaient à dire après le match :

Les Wildcats avaient l’air phénoménaux et ce n’est pas vraiment génial pour la Caroline du Nord. Jusqu’à présent, cette équipe particulière du Kentucky ne semble pas aussi impressionnante que certaines équipes précédentes. Perdre comme ça est difficile et aura une mauvaise incidence sur la Caroline du Nord pendant un certain temps.

Kentucky sur la Caroline du Nord par 29 à Las Vegas. Les Wildcats étaient tout aussi dominants que Mike Tyson contre Michael Spinks en 1988. N’a laissé aucun doute. – Jon Rothstein (@JonRothstein) 19 décembre 2021

Regardez du bon côté des fans de Caroline du Nord, au moins le match est terminé. -/r/CollegeBasketball (@redditCBB) 19 décembre 2021

Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. #UNC se fait écraser par (21) Kentucky, 98-69 Les talons n’ont tiré que 7% (1 pour 13) sur une plage de 3 points et ont rebondi 45-25 – Kacy Hintz (@KacyHintz) 19 décembre 2021

Mais, avec aussi grave que cette défaite sera pour la Caroline du Nord, ce sera également énorme pour le Kentucky en séries éliminatoires. Il s’agit d’une solide opportunité pour les Wildcats de créer un certain élan pour aller de l’avant également.

Man Carolina est complètement embarrassé en ce moment. Je n’ai pas du tout vu cela venir. – Seth Davis (@SethDavisHoops) 18 décembre 2021

FINALE : Kentucky 98, Caroline du Nord 69. C’était une performance embarrassante de Tar Heels d’Hubert Davis. Ils ont été dominés et surmenés du début à la fin ici à Las Vegas. UNC est maintenant 8-3 au total – mais seulement 1-3 contre. 100 meilleurs adversaires de KenPom. – Gary Parrish (@GaryParrishCBS) 19 décembre 2021

Ce genre de victoire est remarquable à bien des égards. Les fans de Caroline du Nord ne verront probablement pas ce match de cette façon.

Le Kentucky a tiré 55% du terrain et a remporté la bataille du rebond 45-25 contre la Caroline du Nord C’est une recette pour une démolition – Matt Jones (@KySportsRadio) 19 décembre 2021

Après avoir été dépassé par Notre Dame, le Kentucky a rebondi de manière énorme sur UNC, remportant la bataille des planches 45-25 Un autre double double pour Oscar est génial (et presque attendu?), Mais les gardes britanniques ont vraiment intensifié Grady – 6

Washington – 4

Rouleur – 3

Mintz – 1 – Maggie Davis (@MaggieDavisTV) 19 décembre 2021

UNC en baisse de 30 à CETTE équipe du Kentucky? Oufwwwwwwwww garçon – Carron J. Phillips (@carronJphillips) 19 décembre 2021

Pour deux programmes de sang bleu qui n’ont certainement pas démarré comme ils l’espéraient cette saison, il faudra voir quel genre de tournant c’est pour chacun d’eux.