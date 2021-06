Les méditations audio pourraient arriver sur Fitness + selon la fuite de l’état de l’Union de la WWDC

in

Apple a dévoilé que l’application Breathe sur Apple Watch passe à Mindfulness dans watchOS 8 avec une nouvelle option “Reflect” rejoignant “Breathe”. Et ce n’est peut-être pas tout. Fitness + Audio Meditations pourrait également se joindre à l’application Mindfulness, car Apple a accidentellement divulgué la fonctionnalité dans sa vidéo sur l’état de l’Union des plates-formes WWDC.

Apple n’a rien partagé sur les méditations audio à venir sur Fitness + et l’application Mindfulness dans son discours d’ouverture de la WWDC. Mais pendant l’état de l’Union des plates-formes, la société avait une diapositive dans la présentation (montrée ci-dessus) qui révélait la fonctionnalité de watchOS 8 pendant environ 13 secondes (via MacRumors).

Avec les méditations audio dans l’application Mindfulness apparaissant dans le cadre de Fitness +, l’option de les écouter apparaîtra probablement à côté de Reflect et Breathe ainsi que directement dans l’application Fitness sur vos appareils Apple.

Apple a mis en ligne une nouvelle version de la vidéo Platform State of the Union qui a supprimé la diapositive montrant les méditations audio. Cependant, la version ASL de la vidéo trouvée ici montre toujours la fonctionnalité non annoncée à la marque des 30 minutes.

Apple a lancé ses premiers entraînements audio guidés pour Fitness + en janvier avec sa série “Time to Walk”.

Les méditations audio conviendraient naturellement parfaitement à l’arrivée d’iOS 15 et de watchOS 8 alors qu’Apple étend son contenu Fitness + et vise à aider les utilisateurs à éliminer les distractions avec le prochain mode Focus et l’application Mindfulness repensée. Cela permettrait également à Fitness+ de rester compétitif par rapport à des concurrents comme Peloton.

Le temps nous dira si Audio Meditations sera intégré au nouveau logiciel, peut-être pendant la période bêta cet été ou peut-être pour les versions officielles de l’automne.

