Les méga contrats de la NBA liés au racisme systémique et au travail forcé ⋆ .

Salut LeBron, nous avons trouvé le racisme systémique que vous recherchez. Cela a toujours été en Chine.

Un article du New York Times d’Alexandra Stevenson, Sopan Deb et Cao Li a déclaré que la NBA pourrait se diriger vers une autre «tempête géopolitique», le trio ayant noté que les rapports suggèrent qu’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques largement musulmanes ont été emprisonnés dans des camps de détention chinois.

Dans le prolongement de la croyance émise pour la première fois dans les derniers jours de l’administration Obama, le secrétaire d’État Antony Blinken a récemment accusé la Chine de continuer à «commettre également des génocides et des crimes contre l’humanité».

Ah, mais le soutien financier des entreprises qui profitent du travail forcé est tellement bon!

Depuis février, les joueurs de la NBA James Wiseman, Alex Caruso et Precious Achiuwa ont signé des contrats d’approbation avec le fabricant de chaussures chinois appelé Anta. «Chine» Klay Thompson, un joueur hors pair de Golden State vu sur la photo ci-dessus, avait déjà un contrat de 80 millions de dollars avec cette société.

Un joueur à la retraite de la NBA, Dwyane Wade, a une ligne de vêtements avec Li-Ning et a recruté des joueurs actifs de la NBA pour la marque. Jimmy Butler, Fred VanVleet, CJ McCollum et D’Angelo Russell ont également des contrats avec Li-Ning. Les vies noires comptent, mais pas les vies chinoises.

Les tensions entre la NBA et la Chine ont été tendues en octobre 2019 lorsque le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a tweeté son soutien aux militants de Hong Kong résistant à l’oppression chinoise. La Chine a cessé de diffuser les matchs de la NBA et n’a toujours pas complètement rétabli les émissions. LeBron James a fermé la fermeture éclair afin de protéger ses revenus de soutien chinois corrompus.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, fait des claquettes autour du travail forcé des Ouïghours chinois. Il parle également de platitudes sur les «valeurs d’égalité, de respect et de liberté d’expression» de la ligue. Malgré l’immense souffrance humaine des opprimés chinois, Silver s’est vanté dans une interview à la radio la semaine dernière que les fans de la NBA là-bas peuvent diffuser ses matchs via Tencent, un conglomérat Internet chinois. De l’autre côté de sa bouche, il a déclaré que la relation de la ligue avec la Chine était «compliquée», mais nous nous exprimons quand nous voyons des choses en Chine qui sont «incompatibles avec nos valeurs».

Silver semble toujours attendre de voir des choses aussi incohérentes. Pendant ce temps, le Times a expliqué comment la NBA essayait de tenir tête à la Chine (quoique peu du tout) tout en conservant l’accès à ses 1,4 milliard de consommateurs. On dit que la ligue a «un soutien sans réserve» pour le Xinjiang, le plus grand exportateur de coton du monde, et cela pourrait avoir «des conséquences sur la réputation des athlètes américains».

Depuis que la controverse Morey-China a éclaté en 2019, la NBA sans épines se recroqueville devant le gouvernement communiste chinois. Les positions de principe contre le racisme systémique cèdent à la clameur des méga contrats avec des ateliers clandestins dans une dictature communiste. La NBA et ses joueurs se retirent – pas debout – face à la Chine tout en récoltant autant de dollars que possible.