Les méga dons du GOP du sénateur Tim Scott suscitent des rumeurs de candidature à la présidentielle .

in

Sénateur Républicain Tim Scott devient rapidement une force majeure au sein du parti, et il y a même des rumeurs d’une candidature à la présidentielle de 2024.

Les méga-donateurs du GOP afflueraient vers le sénateur de Caroline du Sud, créant un buzz 2024, rapporte Politico. Plus tôt cette année, Scott s’est envolé pour Hawaï pour rencontrer le magnat de la technologie milliardaire Larry Ellison dans sa maison isolée de Lanai Island. Depuis octobre dernier, le co-fondateur d’Oracle, l’une des personnes les plus riches au monde, a versé 10 millions de dollars au super PAC Opportunity Matters Fund pro-Scott.

(Crédit : .)

« La cour en coulisses de Scott avec Ellison illustre comment le sénateur est discrètement devenu un puissant collecteur de fonds et une force majeure au sein du Parti républicain. Scott, le seul républicain noir au Sénat, a vu son profil augmenter depuis la réponse du parti au président Joe Biden’dans son discours conjoint au Congrès en avril et développe un vaste réseau de petits et gros donateurs qui couvre le spectre idéologique de son parti, l’aidant à surpasser de loin ses collègues du Sénat cette année », a écrit Politico.

Investisseur basé dans la région de la baie Bill Oberndorf a appelé Scott “ce politicien rare en qui vous pouvez avoir confiance pour tenir parole”.

Oberndorf, qui s’est opposé à l’ancien président Donald TrumpLa nomination de en 2016, aurait fait un don de 200 000 $ au fonds Opportunity Matters.

Le super PAC a dépensé plus de 4 millions de dollars pour soutenir des dizaines de républicains au cours de la campagne 2020.

“Je considère définitivement Tim comme quelqu’un qui a l’intégrité et l’expérience pour être président des États-Unis”, a déclaré Oberndorf, qui a donné des millions de dollars à des causes républicaines au fil des ans, selon le rapport.

Le deuxième donateur du fonds Opportunity Matters est le milliardaire du casino de Las Vegas Steve Wynn. Il aurait déboursé 1 million de dollars aux candidats républicains lors du second tour du Sénat de Géorgie l’année dernière.

Philanthrope Ben Navarro, un homme d’affaires basé à Charleston, en Caroline du Sud, serait un autre donateur majeur, donnant 500 000 $ au super PAC pro-Scott.

Larry Ellison assiste au gala Rebels With A Cause 2019 au Lawrence J Ellison Institute for Transformative Medicine de l’USC le 24 octobre 2019. (Photo de Phillip Faraone/.)

Le fonds Opportunity Matters aurait également reçu des dons importants de la part des conservateurs Richard Gaby, qui a financé l’ancien Trump et Rep. Marjorie Taylor Greene. gestionnaire de fonds spéculatifs new-yorkais Dan Loeb est également un donateur notable. Selon le rapport, le militant des droits des homosexuels devrait organiser une collecte de fonds pour Scott plus tard cette année.

Le comité de campagne de Scott a amassé 11,7 millions de dollars.

Le fonds Opportunity Matters a levé plus de 13 millions de dollars depuis sa création, dont 75 % proviennent d’Ellison.

Scott, le seul républicain noir au Sénat, a noté à plusieurs reprises qu’il ne se préparait pas pour une course en 2024. Son objectif principal est une campagne de réélection de 2022 en Caroline du Sud. Il a collecté plus d’argent que n’importe quel candidat de l’un ou l’autre parti en vue de sa réélection, selon Politico.

Ayant vécu dans certaines des régions les plus pauvres de la Caroline du Sud, je peux vous dire de première main que la seule chose que personne vivant dans les communautés où j’ai grandi ne demande est de financer la police. pic.twitter.com/RJ1eUrYzRm – Tim Scott (@SenatorTimScott) 6 août 2021

Scott aurait payé à la société numérique Targeted Victory plus de 2 millions de dollars jusqu’à présent pour l’aider à développer ses efforts de collecte de fonds en ligne.

Plus récemment, le sénateur Scott a déclaré que la race était « armée » par les démocrates en réponse à l’opposition à la loi électorale de la Géorgie et à l’obstruction systématique.

“L’un est une déclaration politique ou un courant de conscience sur la question de la race”, a déclaré Scott sur le podcast “Real America”. « La race, d’un point de vue politique, est militarisée d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant, et elle est militarisée par la gauche parce qu’elle trouve cela très rentable.

Et franchement, si vous pouvez dire à quelqu’un qui est le croque-mitaine, alors vous n’avez plus à vous soucier de cette partie de la société », a-t-il déclaré. « C’est une arme très dangereuse.

Scott a noté que l’adoption de réformes peut heurter un problème lorsque vous « l’armez comme le font les démocrates ».

“Pensez à l’année dernière seulement, alors qu’en fait, nous avons eu la chance d’adopter une réforme de la police qui aurait pu aider à Kenosha, dans le Wisconsin, lorsque le jeune homme qui souffrait d’un épisode mental a été abattu par la police”, a ajouté Scott. « Si nous avions adopté la réforme de la police, nous aurions pu avoir les ressources pour une formation sur la désescalade. »

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !