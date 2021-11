Les méga-ralliements boursiers de la TSLA continuent de dérouter les critiques

Même quand Rivien (NASDAQ :RIVN) IPO et nouveau Lucide (NASDAQ :LCID) les livraisons font la une des journaux, Tesla (NASDAQ :TSLA) parvient à rester sur le devant de la scène. En octobre, il a grimpé de 50 % en 23 jours, et face à beaucoup de scepticisme. Mais cela fait partie de son charme que les actions TSLA soient toujours controversées.

Les marchés américains ont encore battu des records la nuit dernière, donc les haussiers sont aux commandes. Aujourd’hui, ils devront faire preuve de détermination face aux gros titres du verrouillage.

L’action TSLA a joué un rôle crucial cette semaine dans l’accomplissement de ces records à Wall Street. De bas en haut cette semaine, il a augmenté de 14%. Amazon (NASDAQ :AMZN) et Pomme (NASDAQ :AAPL) sont deux autres contributeurs majeurs. Les Nasdaq mené hier alors que la rotation entre elle et les petites capitalisations se poursuit.

L’entreprise n’a pas besoin de présentation, elle a ouvert la porte du VE en grand. Le moteur à combustion interne a désormais un sérieux concurrent à affronter. J’étais sceptique depuis longtemps à l’égard des actions TSLA, mais les états financiers ont changé, alors j’ai changé d’avis. Par conséquent, je ne suis pas votre pom-pom girl typique pour cela, mais je comprends vraiment.

Acheter TSLA Stock Dip

La déclaration la plus simple à faire sur les actions TSLA est d’acheter les gros creux. Ensuite, la question devient de savoir à quel niveau il faut le faire. La réponse n’est pas simple, car elle dépendra entièrement du calendrier de l’investisseur. Les traders actifs pourraient chercher à acheter le plus bas de cette semaine. Alors que les investisseurs plus lents seraient plus patients pour un point d’entrée plus évident. Je ne cherche pas à trouver l’endroit absolument parfait, mais je préfère bien commencer.

Tesla s’est rallié en mode ridicule en octobre, et maintenant il essaie de se consolider. C’est ainsi que les actions constituent une meilleure base pour plus de hausse. Le PDG Elon Musk a fait la une des journaux en professant son besoin de vendre des actions. Je n’ai pas vu la panique qui a suivi. Parce que pour chaque vendeur, il y a un acheteur à l’autre bout. Ce n’est pas comme s’il les jetait à la poubelle.

Néanmoins, le titre a eu un impact et le titre a chuté de 20%. Ceux qui ont acheté la baisse avaient déjà 15 % de bénéfices hier. Si le marché boursier se corrige, Tesla risquerait de déclencher des tendances baissières inférieures à 1 000 $ par action. Ce n’est pas ma prévision, mais je me rends compte que le scénario est là. À long terme, il fera aussi bien sinon mieux que les indices.

Solide assise financière

L’entreprise est maintenant dans une bien meilleure forme financière. La direction est libre d’exécuter toutes ses idées folles. M. Musk n’en manque pas, donc nous ne savons jamais ce qu’il va proposer ensuite. En attendant, la vache à lait actuelle nourrira la bête, pour ainsi dire.

Fondamentalement, le stock n’est pas bon marché, mais un prix de vente de 26 est assez raisonnable. Je m’attends à ce que cela normalise la métrique en mois, pas en années. C’est-à-dire que les entreprises qui se développent rapidement ont besoin de dépenser pour le faire. Amazon n’a pas construit l’empire en pinçant des sous. Et ses détracteurs l’ont combattu pendant 10 ans à ce sujet.

Commencez par créer le flux de revenus, puis affinez le montant des bénéfices que vous souhaitez en retirer. C’est ce que font les gestionnaires intelligents, et les états financiers de Tesla le montrent.

