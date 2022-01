Klay Thompson Il est revenu au jeu hier après près de trois ans d’arrêt après s’être cassé l’Achille et le genou consécutivement. La star des Golden State Warriors a profité de la beauté du court Chase Center et a fini par marquer 17 points, 3 triplés, un dunk scandaleux et tout ça en seulement vingt minutes de jeu. Voici toutes vos actions :

