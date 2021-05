Les meilleures actions de premier ordre à acheter à long terme; vérifier comment suivre les stocks multi-étiquettes

Le moyen le plus simple de suivre ce qui pourrait aider les actions à avoir une longue liste de rendements superlatifs est de trouver des qualités dans leurs caractéristiques quantitatives.

Par Tanushree Banerjee

Jusque dans les années 1990, la fortune de l’équipe indienne de cricket reposait sur les épaules des batteurs vedettes, que ce soit Pataudi, Gavaskar ou Tendulkar. Ce sont les stars qui ont remporté des matches. Et sans eux, l’équipe est tombée comme un paquet de cartes. Sur les marchés boursiers, la fortune des indices de référence est revenue à quelques stars au fil des ans. L’essentiel de l’argent des investisseurs leur revient. Et les investisseurs sont fermement convaincus que seules ces actions pourraient créer de la richesse à long terme. Mais le fait est que la performance des actions indicielles suivra, au mieux, l’indice sur le long terme.

Donc, si vous cherchez à faire de gros gains en blue chips au cours de la prochaine décennie, vous devez regarder au-delà des actions Sensex. Vous voyez, beaucoup de puces bleues de qualité ne sont pas seulement limitées au Sensex seul. Si vous élargissez un peu votre horizon et regardez, disons, l’indice BSE 200, alors il y a un certain nombre d’actions BlueChip qui devraient générer de beaux gains à long terme.

Recherchez ces caractéristiques clés des puces bleues multibagger

Le moyen le plus simple de suivre ce qui pourrait aider les actions à avoir une longue liste de rendements exceptionnels est de trouver des qualités dans leurs caractéristiques quantitatives. Et les voici:

1. Efficacité du capital: Les sociétés sont en mesure de générer des rendements toujours plus élevés sur leurs capitaux propres. L’idée est que plus l’entreprise est rentable, plus elle créera de valeur.

2. Faible effet de levier: Un endettement minimal (ratio dette / fonds propres) est extrêmement important pour que les entreprises traversent des périodes de liquidité serrée et de taux d’intérêt élevés.

3. Rentabilité à faible capex: Les entreprises qui ont déjà fait le dur travail de construction d’usines et de machines pour la croissance future, sont généralement dans une phase mûre pour bénéficier de leurs efforts.

4. Portée de l’expansion PE: Les actions avec de faibles multiples de PE ont tendance à avoir une énorme marge d’expansion du PE si les affaires et la direction allaient dans la bonne direction.

Si je ne devais choisir qu’une seule caractéristique ou ingrédient qui a été le principal catalyseur de ces stocks à plusieurs étiquettes, ce serait leur expansion PE. Plus l’expansion du PE est plus élevée, plus le quantum de rendements des meilleurs multibaggers a été élevé.

Voici les données pour prouver mon point…

Les 100 premières entreprises impaires qui ont gagné 1000% ont eu des fondamentaux extraordinaires. Mais ce qui a vraiment fait la différence entre eux et les gagnants à 10 000%, c’est le quantum d’expansion en multiples PE.

Le catalyseur technologique peut changer la donne

La technologie a le pouvoir de changer des vies au fil du temps. Imaginez un monde dans le futur où un véhicule autonome vient vous chercher au travail. Il lit votre liste de lecture préférée. Et cela fait un arrêt rapide pour votre café du matin. Tout cela, sans que vous ayez à atteindre votre portefeuille ou votre téléphone. C’est ainsi que les appareils équipés de l’Internet des objets (IoT) pourraient transformer notre vie quotidienne.

La raison pour laquelle cette technologie est si importante est qu’elle pourrait transformer les futurs taux de croissance de plusieurs entreprises. Quand je dis cela, je veux dire des entreprises aussi diverses que la santé, l’automobile, les services financiers, la vente au détail et l’agriculture.

Maintenant, en tant qu’investisseur à la recherche de profits exponentiels au cours des prochaines décennies, vous ne pouvez pas vous contenter de la sélection habituelle des actions. Vous ne pouvez pas simplement rechercher des entreprises qui ont fait leurs preuves. Ou les marques les plus populaires. Vous devez plutôt rechercher des actions où la technologie agit est un énorme catalyseur de changement qui pourrait offrir une croissance exponentielle des bénéfices dans les années à venir.

Les blue chips ne sont pas toujours des “ actions à sens unique ”

Un titre du Wall Street Journal intitulé Kodak et quelques autres «actions à sens unique». Les investisseurs, petits et grands, se sont chargés sur eux. Le ratio PE a atteint des niveaux insensés. Au sommet, l’indice s’échangeait à un multiple de PE de 94 fois! Puis, comme toutes les bulles avant et depuis… la bulle a éclaté. Certaines actions de Nifty Fifty ont perdu jusqu’à 75% de leur valeur. Kodak a finalement fait faillite.

Lorsque j’exécute mes écrans pour les actions bluechip en Inde, je trouve qu’il est rare que le NSE Nifty se négocie à une valorisation supérieure à 22x. Et quand c’est le cas, acheter même les plus gros blue chips a eu un énorme inconvénient pour les investisseurs à long terme.

Ainsi, les données historiques suggèrent que chaque fois que le Nifty se négocie au-dessus de 22x, il y a généralement 60 à 70% de chances de perdre de l’argent, même dans les actions de premier ordre.

Mais attendez!

Vous ne pouvez pas acheter les meilleurs blue chips en suivant les tendances de l’indice. Au contraire, vous devez avoir une vision contraire des meilleures entreprises de premier ordre. Au cours des quinze dernières années, j’ai demandé aux abonnés d’Equitymaster d’acheter des actions de premier ordre avec une approche axée sur la sécurité. Toujours.

En StockSelect, je recommande les blue chips lorsque le risque de baisse des valorisations est négligeable.

Mais il y a aussi des moments où le marché passe complètement à côté de la tendance des bénéfices. La hausse des bénéfices rend certaines actions intrinsèquement plus sûres. Dans de tels moments, il ne faut pas un génie pour savoir où les chances sont les meilleures.

Quelles sont les meilleures actions de premier ordre à acheter maintenant?

Eh bien, acheter les meilleures actions de premier ordre ne signifie pas en choisir quelques-unes dans l’indice de référence Sensex ou Nifty-50. Cela ne signifie pas non plus acheter un tas de poids lourds et les garder pour toujours. Les meilleurs blue chips sont ceux qui non seulement vous aident à créer, mais également à conserver la richesse au fil des décennies. Pour cela, les entreprises doivent constamment croître et ajouter de la valeur.

Soyez donc prudent et cohérent dans l’évaluation de la qualité et des valorisations des actions. Et n’hésitez pas à acheter plus de stocks de bluechip sonores que vous possédez déjà, de temps en temps.

Je crois fermement que ce cadre offre l’un des moyens les plus sûrs de créer une richesse permanente à long terme avec des actions de premier ordre.

(Tanushree Banerjee est co-directeur de la recherche, Equitymaster. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

