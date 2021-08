Les meilleures actions EV à acheter ne sont même pas des actions EV

in

Au cours des 20 prochaines années, les véhicules électriques vont conquérir le monde.

Nous savons tous cela. Chaque investisseur, analyste et personnalité des médias financiers comprend l’énorme perturbation à venir dans le secteur de la mobilité de plusieurs milliards de dollars – et ils le voient tous comme “l’opportunité d’investissement d’une vie”.

Ne fais pas d’erreur. Il est – mais parce que tout le monde le sait déjà, tout le monde s’est déjà précipité sur les stocks de véhicules électriques, et le gros lot a déjà été fait.

Il suffit de regarder les capitalisations boursières des principaux fabricants de véhicules électriques au monde.

Tesla (TSLA): 680 milliards de dollars.

NIO (NIO) : 65 milliards de dollars.

Volkswagen (VWAGY) : 150 milliards de dollars.

Voir. Je ne dis pas que ces actions ne sont pas d’excellents investissements à long terme. Ils le sont, mais ce ne sont plus des opportunités d’investissement 10X. Après tout, si Tesla devait augmenter de 10 fois d’ici, ce serait une entreprise à 7 000 milliards de dollars… ce qui, si Tesla était un pays, en ferait le troisième pays le plus économiquement précieux au monde.

Cela n’arrive pas…

Donc, si vous recherchez des opportunités d’investissement potentielles 10X dans la révolution EV, vous devez oublier les fabricants de véhicules électriques et regarder ce que j’aime appeler le “jeux dérivés. “

La révolution EV sera si grande et si répandue qu’elle aura de multiples impacts dérivés majeurs de premier et de second ordre sur le monde.

Pense opérateurs de bornes de recharge. Tous ces véhicules électriques ne fonctionneront que si nous avons des bornes de recharge partout.

Ou pense fabricants de batteries. Tous ces véhicules électriques ont besoin de batteries pour les alimenter.

C’est sur ces marchés dérivés EV que vous trouverez des opportunités d’investissement potentielles 10X.

L’un de mes marchés dérivés préférés ? Recyclage des batteries.

N’oubliez pas que les batteries lithium-ion alimentent les véhicules électriques. Ainsi, alors que le nombre de véhicules électriques dans le monde passera de quelques millions aujourd’hui à des centaines de millions d’ici 2030, le nombre de batteries lithium-ion dans le monde augmentera également de plusieurs multiples.

Cela crée un déchets problème.

Les batteries lithium-ion ne sont pas des sources d’énergie infinies. Ils ont des durées de conservation. Ils sont fabriqués, ils sont utilisés, puis ils sont jetés.

Si ce schéma se poursuit, d’ici 2030, vous aurez des centaines de millions de batteries lithium-ion dans les friches du monde entier, ce qui s’ajoutera au problème déjà énorme des « déchets » dans le monde. Sans oublier que les chaînes d’approvisionnement subiront une pression importante pour produire suffisamment de lithium, de cobalt et de nickel pour soutenir une production robuste de nouvelles batteries chaque année.

La solution? Recyclage des batteries.

Il s’avère que vous pouvez recycler les batteries lithium-ion, en les décomposant mécaniquement et en séparant chimiquement les matériaux utiles – comme le lithium, le cobalt et le nickel – qui peuvent ensuite être utilisés pour créer de nouvelles batteries.

Le recyclage des batteries est l’avenir, car il fournit un moyen économiquement et écologiquement sensible d’alimenter la révolution EV. Presque toutes les grandes sociétés d’études de marché voient le marché du recyclage des batteries lithium-ion croître de au moins 10 fois au cours de la prochaine décennie.

Il y a juste un petit problème… et c’est que la science derrière le recyclage des batteries lithium-ion est très complexe, et personne n’a encore trouvé de moyen efficace et évolutif de recycler les batteries.

Enfin… presque personne…

Il y a une petite startup technologique qui prétend avoir résolu le problème et a développé un système exclusif de recyclage des batteries qui est à la fois efficace et évolutif.

La meilleure partie? Cette startup potentiellement révolutionnaire vient d’être rendue publique – et maintenant, vous pouvez investir dans cette action avant qu’elle n’éclate au cours de la prochaine décennie.

Le nom? Symbole boursier ? Détails clés de l’entreprise ?

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.