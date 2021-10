Les meilleures adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps

Utiliser l’histoire, les personnages et les dialogues du matériel source pour faire éclore une bonne adaptation est une chose. Mais utiliser uniquement l’atmosphère et réussir à le faire est dans une ligue à part. Alors que Silent Hill de Christophe Gans est une adaptation lâche de l’horreur de survie de Konami, il nourrit un sentiment tiré de l’original qui se glisse dans l’esprit du spectateur ainsi que dans le cadre du jeu.

L’histoire elle-même est aussi révélatrice que la brume de Silent Hill 2 – une jeune fille, Sharon, interprétée par Jodelle Ferland, disparaît après avoir été enchantée de se rendre dans la ville de Silent Hill. Sa mère Rose, interprétée par Radha Mitchell, part à sa recherche. Et les choses arrivent, comme avec n’importe quel titre de Silent Hill, ou d’horreur vraiment.

Voici le charme de la série, cependant – au lieu d’une horreur fade, on nous offre un ton troublant avec un langage visuel qui, parfois, pourrait être comparé à la manière d’Hitchcock de mettre lentement toutes les pièces du puzzle devant les personnages et les spectateurs.

Oh oui, et c’est sanglant, comme vraiment sanglant – des insectes géants, des infirmières « douces », des mutilations au niveau des spectacles de cirque, et bien plus encore. Divertissant pour certains, trop pour d’autres, un peu trop long (presque deux heures) à cause de quelques traînées aussi, mais néanmoins, une entrée convaincante dans l’univers de Silent Hill.