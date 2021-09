Les meilleures affaires smartphone du mois d’août, disponibles sur Amazon

in

Si vous êtes intéressé à trouver le meilleures offres de smartphones Internet, n’oubliez pas de consulter nos propositions. Ensuite, nous vous expliquons comment économiser et acheter un nouveau téléphone au meilleur prix.

Offres de smartphones sur Amazon

Les offres mobiles sur Amazon ils sont continus et mis à jour périodiquement. Parmi les raisons à ne pas négliger lorsque vous faites confiance à ce magasin, il y a les suivantes :

· Tu peux trouver toutes les marques Du marché.

· Votre moteur de recherche vous permet de localiser les appareils par marque, système d’exploitation, type de terminal, fonctionnalité, connectivité, taille d’écran et type de livraison. Ainsi, les résultats obtenus s’adapteront parfaitement à vos besoins, vous évitant ainsi de perdre du temps.

Chaque fournisseur de la plateforme vous offre un garantie de qualité. Vous pouvez réclamer à tout moment ou retourner le produit si vous n’êtes pas satisfait de son fonctionnement.

· Économies par appareil, y compris ceux des meilleures marques, tourne autour de 20 % dans certains cas.

· La fichier de chaque téléphone est très complet. Il comprend une comparaison avec des téléphones similaires pour vous permettre de choisir plus facilement celui que vous préférez.

· Tous les avis clients sont confirmés par Amazon, évitant l’inclusion de commentaires malveillants d’origine incertaine. Parfois, des photos et des vidéos sont incluses. Vous pouvez également demander à quelqu’un qui a le même numéro de téléphone pour toute question qui pourrait survenir.

Pourquoi faire confiance aux offres Amazon ?

En gros, parce que même les marques constructeurs ont décidé d’ouvrir une boutique sur la plateforme, ce qui confirme qu’il est un site web qui génère la confiance. De même, la livraison peut être gratuite et, parfois, vous pouvez recevoir votre nouveau téléphone dans un délai maximum de 48 heures.

En ce qui nous concerne, nous avons effectué des recherches dans leur catalogue pour trouver différents modèles de smartphones qui présentent le meilleur équilibre possible entre prix et qualité. De même, nous avons prêté l’attention nécessaire à des facteurs aussi importants que la durabilité, la batterie, la connectivité (la plupart des modèles sont adaptés aux réseaux 4G et 5G) et la facilité d’utilisation.

En passant en revue l’offre que nous vous présentons, vous trouverez des modèles des meilleures marques et aussi de moins connues, mais avec une fiabilité enviable. Notre seul objectif est que vous parveniez à renouveler votre ancien téléphone portable, que vous oubliez les problèmes de vitesse de chargement de n’importe quelle page que vous souhaitez visiter et que vous trouviez le modèle qui correspond le mieux à vos goûts personnels et à l’utilisation que vous allez en faire. donnez votre nouveau téléphone.

Nous vous invitons à consulter les offres de smartphones suivantes afin que vous puissiez trouver le modèle que vous avez toujours voulu avoir. Faites confiance à la sélection faite par nos experts et il ne vous faudra pas longtemps pour profiter à nouveau de votre téléphone mobile pour en tirer le meilleur parti. Voulez-vous vraiment continuer avec votre ancien mobile, renonçant ainsi à la modernité ? Recherchez parmi nos offres et laissez-vous surprendre par les modèles que nous avons sélectionnés spécialement pour vous.

Samsung Galaxy M32

Un appareil lancé il y a moins de six mois et cela avec une remise de 80 €.

Il possède un écran de 6,4 pouces avec une résolution FHD, l’un de ses points forts étant le taux de rafraîchissement à 90 Hz et la capacité de sa batterie, de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 25W.

Il dispose d’un processeur adapté aux tâches de base, avec 6 Go de RAM. De plus, bien qu’il s’agisse d’un appareil de milieu de gamme, il possède une quadruple caméra.

ACHETER 329,00 € (249,00 €)

Xiaomi Redmi 10

Le tout nouveau successeur du Xiaomi Redmi 9 est déjà en vente en Espagne avec un prix extrêmement attractif, puisque pour 160 € nous pouvons avoir un appareil de milieu de gamme.

Ses caractéristiques incluent son système photographique, qui dispose d’un capteur de 50 mégapixels. Un autre de ses points forts est son écran de 6,5 pouces avec une résolution FullHD + avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz.

Cette version dispose d’une mémoire RAM de 4 Go et d’une capacité de stockage de 64 Go.

ACHETER 179,99 € (159,99 €)

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Un appareil de milieu de gamme qui a un prix très attractif, étant en promotion pour le moment.

C’est un smartphone qui possède de superbes fonctionnalités, notamment son écran de 6,67 pouces avec technologie IPS, une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concernant ses performances, il dispose d’un processeur Snapdragon 750G et d’une mémoire RAM de 6 Go avec de quoi les bonnes performances est assuré.

Enfin, parlez de votre appareil photo et de votre batterie. Son appareil photo est quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels, très capable dans toutes les situations. Quant à sa batterie, elle a une capacité de 4 820 mAh, ce qui, compte tenu du taux de rafraîchissement de l’écran, est capable de garder le téléphone allumé pendant 24 heures.

ACHETER 329,00 € (260,00 €)

Samsung Galaxy M12

Un smartphone qui est à un prix extrêmement attractif, puisque pour moins de 140 euros on peut avoir un appareil actuel. Actuellement l’un des mobiles les plus vendus sur Amazon.

Il dispose d’un écran avec une résolution HD +, l’un de ses points forts étant la capacité de sa batterie, avec 5 000 mAh.

Il dispose d’un processeur adapté aux tâches de base, l’Exynos 850. De plus, bien qu’il s’agisse d’un appareil de gamme économique, il dispose d’une quadruple caméra.

ACHETER 209,00 € (139,00 €)

Realme 8 Pro

L’une des dernières nouveautés de Realme est ce 8 Pro, présenté au premier semestre 2021.

Son écran est de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+. Il dispose d’un processeur Snapdragon 720G, une puce largement suffisante pour les tâches quotidiennes.

Concernant son appareil photo, il dispose d’un module quadruple, ayant le capteur principal 108 MP, c’est donc l’un de ses principaux attraits.

Sa batterie est un autre de ses points forts, puisqu’elle a une charge rapide de 50W.

ACHETER 299,00 € (259,00 €)

Redmi Note 10S

Un prix très attractif pour ce terminal milieu de gamme de la marque Xiaomi, qui dispose d’un écran de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il dispose d’un processeur Mediatek Helio G95, qui fait partie du milieu de gamme des processeurs. Concernant son appareil photo, il est quadruple, avec 64 MP, qui se comporte bien dans presque toutes les situations.

ACHETER 249,00 € (219,90 €)

Petit X3 NFC

Un appareil milieu de gamme qui se démarque par un excellent rapport qualité/prix, puisqu’on peut le trouver actuellement à moins de 200 euros.

Son écran de 6,67 pouces avec une résolution FullHD + se démarque, qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique commune aux terminaux haut de gamme, mais pas tellement dans ce milieu de gamme susmentionné.

Un terminal qui, bien qu’ayant relativement peu sur le marché, depuis septembre 2020, compte 1 531 notes avec une moyenne de 4,5 sur 5. Il figure généralement parmi les smartphones les plus vendus sur Amazon.

Il est disponible en deux finitions saisissantes : bleu cobalt et gris ombre.

ACHETER 269,00 € (195,00 €)

iPhone 12 (128 Go)

L’un des smartphones qui n’a pas besoin d’être présenté, et c’est qu’il existe déjà 12 générations. Il est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon

Ce modèle dispose d’une double caméra entièrement renouvelée, avec un objectif grand angle et qui vous permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 60f/s. Sa capacité de stockage est de 128 Go et l’écran offre une excellente résolution grâce à la technologie LCD Liquid Retina.

De plus, il est étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur pour un maximum de 30 minutes.

ACHETER 959,00 € (859,00 €)

