Les meilleures alternatives Apple Watch que vous pouvez acheter

Acheter la bonne alternative à l’Apple Watch

Dès le départ, nous devons souligner qu’il n’y a pas de véritable remplacement pour l’Apple Watch. Le portable d’Apple sera naturellement votre meilleur choix si vous possédez un iPhone. Cela étant dit, Garmin, Samsung et Fitbit offrent de nombreux avantages pour le suivi de la condition physique et de la santé.

Sur cette note, l’Apple Watch Series 7 offre plusieurs avantages en matière de suivi de la santé par rapport à l’Apple Watch SE, notamment la surveillance de l’oxygène dans le sang, l’intelligence ECG et un objectif plus durable. Cela dit, la SE est beaucoup moins chère. Vous devriez tenir compte de cette structure de prix et des ensembles de fonctionnalités des montres lorsque vous achetez l’un ou l’autre – et en particulier des alternatives. Notamment, si vous possédez un téléphone Android mais que vous envisagez sérieusement de passer à l’écosystème d’Apple pour profiter des avantages de l’Apple Watch, les alternatives ci-dessous sont également pour vous.

Les meilleures alternatives à l’Apple Watch

Alternatives à l’Apple Watch Series 7

La Samsung Galaxy Watch 4 est la meilleure alternative à l’Apple Watch Series 7. Fonctionnant sous Wear OS 3, la montre offre des fonctionnalités de suivi de la condition physique exceptionnelles, un design élégant et un excellent logiciel. La Garmin Venu 2 est la meilleure alternative à l’Apple Watch Series 7 pour le fitness. Il est plus axé sur la santé que son homologue Samsung et prend également en charge les iPhones. La Fitbit Versa 3 est l’alternative la plus abordable à l’Apple Watch Series 7. Si vous ne recherchez pas les fonctionnalités avancées de santé de la série 7 mais que vous êtes intéressé par une prise en charge stellaire de suivi de la condition physique, la Versa 3 est un bon cri.

Alternatives à l’Apple Watch SE

La Samsung Galaxy Watch 4 est également la meilleure alternative à l’Apple Watch SE. Plus précisément, le modèle plus petit de 40 mm est moins cher que la montre connectée à petit budget d’Apple et comprend également les fonctionnalités de son grand frère. La Garmin Vivoactive 4 est la meilleure alternative Garmin à la Watch SE. C’est plus cher, mais c’est un appareil portable plus ciblé pour les utilisateurs actifs avec une autonomie bien meilleure. Le Huawei Band 6 est la meilleure alternative abordable à l’Apple Watch SE. Le succès surprise de Huawei a peu de défauts, et ceux qui sont présents sont rendus négligeables par son prix relativement bas.

Samsung Galaxy Watch 4: La meilleure alternative à l’Apple Watch Series 7

Montre Samsung Galaxy 4

La dernière série de montres connectées de Samsung est stellaire. C’est la meilleure montre Wear OS que vous pouvez acheter en ce moment, en grande partie parce que c’est le seul appareil Wear OS 3 en vente. Mais même au-delà de cet avantage logiciel, les modèles standard et classique contiennent de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé. À la tête de ce bouquet particulier se trouve un moniteur de composition corporelle, quelque chose qu’aucune autre montre intelligente n’a pour le moment. Wear OS 3, avec One UI Watch exécuté sur le dessus, apporte également une expérience utilisateur intuitive avec la gamme d’applications prises en charge par la plate-forme.

Cependant, certaines choses ne font pas de la Galaxy Watch 4 une véritable alternative à l’Apple Watch. Le fait qu’il ne soit pas compatible avec iOS est le premier gros bémol. Les performances du GPS sont assez médiocres, tandis que certaines fonctionnalités sont également exclusives aux propriétaires de smartphones Samsung.

Montre Samsung Galaxy 4

La meilleure montre connectée de Samsung, désormais avec Wear OS

Samsung et Google ont combiné leurs forces pour améliorer la situation des logiciels avec des montres connectées sur Android. Le résultat est le nouveau Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, exécutant le nouveau système d’exploitation Wear co-développé. La Galaxy Watch 4 standard est destinée aux sportifs, tandis que la Watch 4 Classic est destinée à ceux qui souhaitent une montre à porter au bureau.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

La smartwatch la plus classe que Samsung ait à offrir

Si vous recherchez un suivi haut de gamme de la Galaxy Watch 3 de Samsung, ne cherchez pas plus loin. Maintenant avec Wear OS à bord, la Galaxy Watch 4 Classic sera parfaite pour votre voyage au bureau ou une soirée.

Avantages

Conceptions élégantes et durables Options de tailles multiples Wear OS 3 est tout à fait bon Les grands modèles ont une autonomie de batterie décente Capteur de fréquence cardiaque amélioré Mesures utiles de la composition corporelle

Les inconvénients

Aucun engagement de mise à jour logicielle solide de Google Aucune prise en charge de Google Assistant Charge lente et lente Mauvaises performances GPS Le suivi du sommeil doit être peaufiné Les petits modèles ont une autonomie de batterie courte

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch 4.

Garmin Venu 2: La meilleure alternative Apple Watch Series 7 pour le fitness

La Venu 2 est une montre connectée mieux adaptée à la foule soucieuse de sa santé. Les acheteurs bénéficient d’une expérience logicielle entièrement remaniée avec le Venu 2 qui est soutenu par son écran OLED dynamique. Il offre une excellente précision GPS, encore plus de stockage de musique pour ceux qui préfèrent emporter leur musique avec eux, ainsi qu’une excellente santé de fond et un suivi du sommeil. Les fonctionnalités héritées de Garmin, telles que Body Battery, sont également incluses.

Cependant, le Venu 2 n’est pas parfait. La durée de vie de la batterie est meilleure que celle de l’Apple Watch Series 7, mais elle peut être irrégulière lorsque vous commencez à allumer tous ses capteurs. Contrairement à la Galaxy Watch 4, la Venu 2 fonctionne bien avec les iPhones, mais il lui manque certaines fonctionnalités uniquement Android. La Venu 2 est également au même prix que la Série 7.

Garmin Venu 2

La nouvelle montre multisport milieu de gamme de Garmin

Si vous avez aimé le Garmin Venu original, vous allez vous régaler avec le Venu 2. Il est disponible en deux tailles, possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités et affine de nombreux modes de suivi de la santé existants de Garmin pour en faire un portable plus complet. .

Avantages

Existe maintenant en deux tailles Écran AMOLED net Suivi précis de la condition physique, du sommeil et de la santé Excellente précision GPS L’instantané de santé est utile Plus de stockage de musique

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie peut être capricieuse Données du capteur de fréquence cardiaque inégales Prix élevé

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu 2.

Fitbit Versa 3 : la meilleure alternative Fitbit à l’Apple Watch Series 7

Enfin, l’entrée de montre connectée relativement abordable de Fitbit mérite également d’être mentionnée. Bien que la Versa 3 ait été lancée en 2020, elle reste une montre intelligente viable axée sur la santé. En fait, son âge compte en sa faveur, car il se retrouve souvent sur les listes d’offres. Bien sûr, ce n’est pas le Fitbit avec la gamme de capteurs la plus avancée – cette distinction appartient au Fitbit Sense – mais il couvre toutes les bases nécessaires. Il intègre la prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa, un stockage de musique intégré et un GPS intégré. Vous perdrez le support Apple Pay, mais vous gagnerez Fitbit Pay.

En contrepartie de son prix inférieur, la Versa 3 manque de fonctionnalités de suivi et de capteurs exceptionnels. Contrairement au Sense et au Series 7, il manque un ECG. L’offre d’applications de Fitbit est également beaucoup moins impressionnante que celle d’Apple.

Fitbit Versa 3

L’une des meilleures montres connectées pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. La montre intelligente phare de Fitbit, la moins chère, arbore un GPS autonome, un capteur de fréquence cardiaque précis et de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente.

Avantages

Autonomie de la batterie décente Suivi de la santé assez précis GPS intégré Assistance Google et Alexa Haut-parleur avec prise en charge des appels téléphoniques Bon prix

Les inconvénients

Très petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Le bouton capacitif n’est pas idéal Câble de charge propriétaire

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) : la meilleure alternative à l’Apple Watch SE

Nous avons déjà couvert les forces et les faiblesses de la Galaxy Watch 4 ci-dessus, mais quelque chose que nous n’avons pas abordé est son prix. Alors que l’Apple Watch SE cible les acheteurs avec un budget limité, elle ne peut pas tout à fait franchir la fourchette inférieure à 250 $. La plus petite Galaxy Watch 4 (cadran 40 mm) commence à 249 $, ce qui en fait une alternative viable aux deux modèles Apple Watch.

Encore une fois, si vous possédez une Apple Watch, vous devrez envisager un autre appareil. La plus petite Galaxy Watch 4 n’a pas non plus l’endurance de la batterie pour correspondre à son grand frère. Mais si vous possédez un téléphone Android et envisagez d’acheter un iPhone uniquement pour l’Apple Watch, envisagez plutôt d’acheter une Galaxy Watch 4 de 40 mm.

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch 4.

Garmin Vivoactive 4: La meilleure alternative à l’Apple Watch SE pour le fitness

La Garmin Vivoactive 4 est une excellente montre connectée si vous privilégiez les performances de fitness et de suivi GPS. La durée de vie de la batterie est excellente, durant une semaine entre les charges. Les acheteurs bénéficient également d’une multitude d’outils de suivi Garmin hérités, du suivi de l’hydratation et de l’estimation de la perte de sueur aux capteurs SpO2 améliorés et à une excellente prise en charge de la lecture de musique.

Cependant, la Vivoactive 4 n’est pas sans défauts. L’écran transflectif est excellent pour l’efficacité mais est bien en deçà de la fidélité visuelle de l’Apple Watch SE. La montre n’est pas non plus bon marché. Vous pouvez le trouver régulièrement pour moins de 300 $, mais Garmin en demande toujours plus qu’Apple.

Garmin Vivoactive 4

Technologie de dernière génération à prix réduit

La Vivoactive 4 est la montre multisport intermédiaire de Garmin. C’est une excellente option pour les amateurs de plein air, surtout si vous n’avez pas besoin de l’écran OLED du Venu.

Avantages

La prise en charge de Garmin Pay est pratique Le stockage de la musique est standard Autonomie d’une semaine Exercices de respiration uniques Suivi précis de la condition physique et de la santé Suivi du sommeil utile et précis

Les inconvénients

Cela peut coûter cher, même en 2021 La précision de la fréquence cardiaque peut être mauvaise avec les entraînements à haute intensité

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Vivoactive 4.

Huawei Band 6 : La meilleure alternative pas chère à l’Apple Watch SE

Si le prix est la principale raison pour laquelle vous envisagez une alternative à l’Apple Watch SE, ne cherchez pas plus loin que le Huawei Band 6. C’est plus un pur tracker de fitness qu’une smartwatch, mais il comprend un grand écran, une batterie de 10 jours vie, et un nombre ridicule de modes de suivi d’entraînement. Comme l’Apple Watch SE, il réduit l’encombrement, mais il se sent toujours bien au poignet. La surveillance de l’oxygène dans le sang à ce prix est un autre bonus.

Bien sûr, le Huawei Band 6 est en deçà du SE dans certains domaines. Il manque d’intelligence GPS embarquée, alors que ses sangles ne sont pas interchangeables. Son capteur de fréquence cardiaque laisse également à désirer pendant les entraînements. Dans l’ensemble, c’est une alternative intéressante si votre budget est extrêmement limité.

Huawei Bande 6

Le tracker de fitness d’entrée de gamme de Huawei

Vous cherchez une alternative Mi Band 6 ? Le Huawei Band 6 est peut-être ce que vous cherchez. Il dispose de 96 modes d’entraînement, d’une surveillance de l’oxygène dans le sang toute la journée et d’une batterie pouvant durer jusqu’à deux semaines.

Avantages

Facteur de forme confortable et spacieux Excellent rapport qualité-prix Durée de vie de la batterie solide Nombreux modes d’entraînement Surveillance de la SpO2 toute la journée

Les inconvénients

Fonctionnalités et applications limitées de la montre connectée Sangles non amovibles Le capteur de fréquence cardiaque se débat pendant les entraînements

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Huawei Band 6.

