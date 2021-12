Les meilleures alternatives au raisin pour la fin de l’année | Vie

Le soir du Nouvel An, la tradition est de manger 12 raisins avec le carillon, mais après tant d’années de tradition, rien de tel que de changer de nourriture. Ils peuvent être des fruits ou ils peuvent être sucrés, nous allons passer en revue les meilleures options.

Mettez-vous en situation, c’est la fin de l’année. Toute votre famille est réunie autour de la télévision et fixe l’écran avec insistance. Un présentateur annonce que les chambres arrivent. Les nerfs sont en surface, nous ne pouvons pas échouer dans la dernière mission de l’année.

Bien faire ce rituel, pour beaucoup, c’est bien commencer la nouvelle année, et après une année 2021 douloureuse, la grande majorité espère que 2022 ne sera que lumière et illusion. Alors nous n’échouerons pas, nous sommes des professionnels.

Le fait est qu’il y a beaucoup de gens fatigués de manger des raisins, en particulier 12 raisins, alors aujourd’hui nous voulions vous montrer ce qu’ils sont les alternatives idéales pour ne pas violer la tradition.

Avec le Nouvel An 2020 qui approche à grands pas, il est temps de retrouver les traditions et de féliciter les vacances aux amis et à la famille avec une phrase amusante ou qui exprime vos souhaits. Ce sont quelques-unes des meilleures phrases courtes à envoyer.

Mais comme il y a des lecteurs ici qui aiment les fruits autant qu’un enfant aime le brocoli, nous allons faire deux listes, un avec des options saines et un avec des options sucrées, pour les gourmands.

Allons-y!

Alternatives saines

Banane: Pas de panique, vous n’êtes pas obligé de manger 12 bananes, si vous n’en coupez pas une en 12 morceaux. Cette option n’est pas des plus simples car la banane étant un fruit dense et pâteux, il peut être difficile de manger en seulement 12 secondes.

Myrtilles: Cette option est la plus confortable et la plus simple. De la taille d’un raisin ils se mangent sans problème, ils ont même l’avantage de ne pas avoir à les éplucher ou à retirer les pépins car ils n’en ont pas. C’est sans aucun doute l’option roi de la nuit.

Mandarine: Encore une fois, cela ne consiste pas à manger 12 mandarines, mais à prendre 12 segments de mandarines, si tout se passe bien vous aurez besoin de 2 mandarines car elles sortent généralement 10 segments par unité. Le choix de la mandarine sur l’orange est évident, non ?

Ananas: Bien coupé et en petits triangles il peut être une option pour les plus tropicales. Comme il contient suffisamment de fibres, il peut sembler que cela coûte de manger rapidement 12 morceaux, mais il contient également beaucoup d’eau, il n’est donc pas difficile de relever le défi du nouvel an.

Noix: C’est vrai que nous étions avec des fruits mais les noix sont aussi une option saine. L’inconvénient c’est qu’elles demandent beaucoup d’eau (en l’occurrence de la salive), donc ne mettez pas 12 noix entières sinon 12 demi-noix, et faites attention au cas où vous vous étoufferez.

Amande: Et pour terminer l’option saine, nous revenons au fruit sec traditionnel d’Espagne, l’amande. Ceux-ci sont plus confortables à manger que les noix et ils s’avalent plus rapidement, donc si vous ne vouliez pas de fruits mais que la noix était trop abondante, l’amande est votre choix.

Alternatives sucrées

Lacasitos : Ce bonbon est déjà traditionnel en Espagne et est idéal pour en manger quelques-uns sans problème et en un temps record. Ici, nous pouvons oublier l’étouffement. Ce sont du sucre pur et du chocolat, mais c’est pourquoi ils sont si bons.

Conguitos : A l’extérieur chocolat et à l’intérieur cacahuète, les conguitos sont idéaux pour que les 12 raisins deviennent les 12 plaisirs coupables. Ils sont très bons et la chose normale est que lorsque les cloches ont fini, vous mangez tout le sac.

Oursons en gélatine : C’est une bonne option si vous cherchez quelque chose de plus gélatineux et moins sucré que les Lacasitos ou les Conguitos. Mais il faut être prudent car ils sont fabriqués à partir de gélatine et ont besoin d’une bonne mastication ou nous pouvons nous étouffer.

Boules: L’essentiel est d’alterner et de choisir les plus petits. Les bouteilles de Coca-Colas, les bisous à la fraise, la brique, le gommeux, etc. Si on en choisit un de chaque et qu’ils ne sont pas gros, on pourra mettre un terme à la tradition de manière satisfaisante… bien qu’avec un pic de sucre important.

Céréales au chocolat : Puisque 12 onces ou 12 biscuits, c’est trop, 12 céréales au chocolat sont idéales en raison de leur taille idéale, car elles nous donnent amplement le temps d’en manger une par seconde. Cette option est excellente si nous l’accompagnons de lait au lieu de cava.

C’est maintenant à vous de choisir avec quel fruit, noix ou sucrerie vous voulez commencer l’année. Mais rappelez-vous, choisissez ce que vous choisissez, la clé est de passer la nouvelle année avec ceux que vous aimez le plus.

Bon réveillon et bonne année !