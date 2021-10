Les meilleures alternatives gratuites à WeTransfer pour envoyer de très gros fichiers | La technologie

Si vous devez envoyer des fichiers volumineux à un ami ou si vous êtes celui qui a besoin de ce fichier qui occupe tant, vous pouvez toujours utiliser un service cloud tel que Dropbox ou Drive, mais si vous n’avez plus de capacité ou si vous voulez un outil qui lui est spécifique, nous allons vous montrer des cannes alternatives au célèbre WeTransfer, totalement gratuites.

Pour envoyer des fichiers volumineux, à moins que notre stockage en nuage ne soit énorme, des outils qui y sont préparés sont généralement utilisés.

Le plus connu est WeTransfer, mais il se peut que vous ne souhaitiez pas l’utiliser et que vous préfériez avoir des alternatives qui n’impliquent aucun type de dépenses. Eh bien, nous allons vous montrer quelques-uns de ceux qui sont sur le réseau.

Une fois que vous les aurez connus et essayés, vous pourrez dire s’ils sont vraiment à la hauteur de ce que vous attendez d’eux ou s’ils ne dépassent pas vos attentes.

EnvoyerGB

SendGB est l’une des meilleures alternatives que nous ayons actuellement à WeTransfer.

Il nous permet de vous transférer 5 Go d’informations sans avoir à vous inscrire, en plus de pouvoir choisir combien de temps nous voulons que les fichiers soient stockés sur votre serveur.

Quelque chose que nous trouvons très intéressant, c’est que la boîte où nous chargeons a une option de auto destruction.

Cela signifie que nous allons ajouter toutes les adresses e-mail auxquelles nous souhaitons que les informations soient téléchargées, afin qu’elles auto-destruction lorsque le dernier des e-mails est entré et a tout téléchargé.

Fichiers jusqu’à 250 Go peut être stocké gratuitement pendant 90 jours et ceux qui sont plus grand sera automatiquement supprimé après sept jours.

Dans tous les cas, il dispose d’un service de paiement avec lequel vous pouvez obtenir que les fichiers soient présents jusqu’à un an pour seulement deux euros, appelé EnvoyerGB Étendre.

Cend

Nous sommes face à une alternative à WeTransfer, mais un peu différente dans le fonctionnement habituel de ce type d’outil.

C’est un site pour partager des fichiers d’égal à égal (P2P), c’est-à-dire que nous sommes confrontés à une sorte de torrent, mais sans client impliqué. Quelque chose de vraiment bien, c’est que nous n’avons pas sans limites taille du fichier.

Il n’y a pas aucun type de serveur impliqués dans la transaction, qui se fait directement d’un ordinateur à l’autre. L’avantage est que tout se fera plus rapidement, puisqu’il n’y a aucun fichier téléchargé sur aucun serveur.

La personne qui le ramasse tu n’as pas à attendre à n’importe qui, il va directement à notre ordinateur pour obtenir le fichier que nous avons partagé et le télécharge sur le leur, en prenant plus ou moins, selon la connexion dont on profite.

Cend ne nécessite aucun type d’enregistrement, donc va créer un mot de passe et un lien, ce qui aidera quelqu’un d’autre à télécharger le fichier sur son appareil. Bien entendu, l’onglet avec l’outil doit être maintenu ouvert par les deux parties, jusqu’à ce que le fichier se trouve sur l’ordinateur de la personne qui l’a téléchargé.

TranferXL

La meilleure option pour partager des albums photo est Tranfer XL. Il nous permet transférer jusqu’à 5 Go, en stockant les images pendant une semaine, suffisamment de temps pour que toute personne à qui nous aurons donné l’autorisation de les télécharger.

Ce qui est vraiment utile, c’est le aperçu miniature que TranferXL crée à partir de chacune des images que nous publions, ce qui permet de mieux choisir celles à télécharger.

Si nous voulons télécharger toutes les images chargées, il existe une option avec laquelle nous pouvons les avoir sur l’ordinateur via un fichier zip quelque chose qui serait extrêmement plus confortable.

Vous pouvez choisir le serveurs où ils sont stockés les fichiers, en plus de les crypter pour une plus grande sécurité contre d’éventuelles attaques ou problèmes.

Sharedrop

Sharedrop est un outil qui veut imiter le système Airdrop d’Apple. C’est-à-dire envoyer des fichiers entre appareils connectés au même WiFi, qu’il s’agisse de tablettes, de smartphones ou d’ordinateurs.

Pour cela, nous n’avons qu’à démarrer Sharedrop dans un onglet du navigateur sur deux appareils ou plus.

Chaque utilisateur aura son propre surnom et avatar. Maintenant, faites glisser et déposer des fichiers sur le logo de n’importe quel avatar pour envoyer un fichier à cet appareil particulier. Dès que le destinataire l’accepte, le fichier commence à se télécharger.

Tout fonctionne à travers le Technologie WebRTC, nous n’avons donc besoin d’aucun logiciel.

De plus, quelque chose de très intéressant est que, si pendant le processus nous manquons d’Internet en raison d’un problème, dès que le signal Sharedrop revient va continuer là où j’ai laissé, nous n’aurons donc pas perdu de temps.

Calculateur de temps de transfert de fichiers

Ce n’est pas une possibilité de transfert de fichiers, mais cela nous aidera à calculer le temps qu’il faudra pour cette opération.

Avec cette calculatrice nous connaîtrons l’heure de transfert du fichier il faudra pour télécharger ou télécharger un fichier.

Avec File-Transfer Time Calculator, nous n’avons qu’à placer la taille du fichier dans la première colonne et la vitesse Internet dans la seconde.

Comprend des options Différents types que ce soit par câble, avec un USB, LAN par câble, WiFi, SATA ou autre.

C’est le moyen idéal de savoir si quelque chose va nous laisser le temps de l’accrocher ou de le recevoir, alors nous déciderons de le faire maintenant ou de le laisser pour une autre fois.

Il est clair que ces outils vont nous aider à partager des fichiers très volumineux et ainsi ne pas avoir à occuper de place dans notre cloud. Une autre bonne chose est que le fichier à la fin disparaît de vos serveurs ou si vous n’utilisez pas de serveurs, nous savons déjà que dès que nous fermerons tout, il ira avec nous.

WeTransfer a peut-être la renommée, mais nombreux sont ceux qui recherchent d’autres alternatives pour transférer des fichiers et d’une manière différente, comme nous venons de le voir dans certains des exemples.

Si vous avez essayé toutes les possibilités que nous vous avons montrées aujourd’hui, nous aimerions savoir ce que vous en pensez et pour cela nous avons nos réseaux sociaux où vous pouvez nous dire ce que vous en pensez.