Les meilleures apparitions d’invités pour les nouvelles filles, classées, y compris Josh Gad et Taylor Swift

11. Dylan O’Brien – Vierges – Saison 2

Vous vous souvenez du temps où le colombier a rappelé comment ils avaient perdu leurs virginités? Dans l’épisode de la saison 2, chacun des colocataires a raconté ses propres histoires de ses premières fois et il s’avère que l’histoire de Jess impliquait Dylan O’Brien de The Maze Runner. L’acteur se lance dans la série avec style après une soirée de bal malheureuse pour Jess. Il ne gratte qu’une chanson pour elle à la guitare, mais comme le raconte l’histoire, des années plus tard, ils se rencontrent dans un bar et les résultats sont le chaos absolu.

La place d’invité de Dylan O’Brien est incroyable parce que nous nous attendons à ce qu’il soit l’idole de la comédie romantique du passé de Jess, mais non… nous avons été joués de la meilleure façon.