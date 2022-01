Les meilleures applications amusantes, de niche et étranges pour Android que vous n’utiliserez peut-être jamais

Joe Hindy / Autorité Android

Nous avons des listes d’applications Android pour de nombreux sujets. Après tout, les gens utilisent leurs appareils Android pour une tonne de choses différentes. Beaucoup de ces applications sont assez courantes, tandis que d’autres sont très spécialisées. Ces applications de niche fonctionnent exceptionnellement bien, mais uniquement pour les quelques personnes qui en ont réellement besoin.

N’importe qui peut écrire une liste d’applications étranges qui ne font rien. Cette liste est une ode aux merveilleuses applications de niche qui fonctionnent vraiment bien si vous vous trouvez en mesure d’en utiliser une. Nous avons bien l’intention d’en faire plusieurs volumes pour continuer à montrer certaines des applications les plus inhabituelles du Play Store.

Avec tout cela à l’écart : voici quelques applications amusantes, de niche et étranges pour Android qui sont en fait assez bonnes.

Applications de niche amusantes et étranges pour Android (volume 1)

Collection d’oeufs de Pâques dans Android

Prix: Libérer

Comme il est dit sur la boîte, il s’agit d’une collection de tous les œufs de Pâques d’Android au fil des ans. L’application comprend tous les œufs de Pâques d’Android Gingerbread (le premier) jusqu’à Android 11. C’est une petite application amusante pour voir à quoi ressemblaient tous les œufs de Pâques et comment ils fonctionnaient. C’est essentiellement tout ce que fait cette application. Vous sélectionnez celui que vous voulez, le visualisez, et c’est tout. Vous n’utiliserez probablement cette application que pendant 15 minutes une fois toutes les quelques années, mais elle existe et elle fonctionne bien.

Embiggen est une application solide qui fait également une chose : vous y tapez du texte et cela agrandit le texte. Bien que cela puisse sembler inutile au premier coup d’œil, il existe des cas d’utilisation réels pour cette application. Vous pouvez taper des messages courts dans des endroits bruyants et les montrer à quelqu’un près de chez vous. Les captures d’écran montrent que vous pouvez l’utiliser dans un bar et attirer l’attention de quelqu’un sans l’approcher. Super niche, non ? Cela fonctionne très bien, cependant, et fait ce qu’il dit.

Voler avec Gauss

Prix: Libérer

Flying With Gauss est un développeur sur le Google Play Store avec une collection d’excellentes applications de niche. Certaines des applications incluent Xash3D FWGS, Husky pour Pleroma, CS16Client et plusieurs autres. La plupart des applications sont des moteurs permettant d’exécuter Half-Life ou Counter-Strike sur votre téléphone avec une sélection de mods et de modes de jeu. Le moteur et les mods fonctionnent étonnamment bien, tant que vous fournissez vos propres données de jeu. C’est très spécifique, mais les gens semblent vraiment l’aimer quand ils peuvent trouver une situation pour l’utiliser.

InstaMocks est une petite application intéressante qui peut prendre des captures d’écran, puis les placer dans le cadre du téléphone de votre choix. Il a le choix entre 40 appareils et vous pouvez travailler sur jusqu’à dix captures d’écran à la fois. Cela ne sert à rien, sauf si vous êtes un développeur d’applications, un YouTuber ou quelqu’un qui publie sur des forums. Cependant, l’application fonctionne et l’édition de capture d’écran est plutôt agréable. Pourtant, il n’y a aucune raison réelle pour que cela existe pour le grand public, mais cela existe si jamais vous en avez besoin.

PhotoPills et SunSurveyor

Prix: 9,99 $ et 7,99 $, respectivement

PhotoPills et SunSurveyor font fondamentalement la même chose. Ils permettent aux photographes de repérer les lieux en fonction du moment où le soleil se couche ou se lève. PhotoPills a un planificateur soleil, lune et Voie lactée ainsi qu’un mode 2D, réalité augmentée et 3D. SunSurveyor a pratiquement toutes les mêmes fonctionnalités. Les deux ont quelques éléments qui les distinguent les uns des autres, mais ils fonctionnent à merveille au cas où vous planifiez une séance photo autour d’un coucher de soleil ou d’un lever de soleil.

RunPee est une application pour les cinéphiles. Il vous indique le meilleur moment pour faire une pause pipi lorsque vous regardez un film. Il vous renseigne ensuite sur ce que vous avez manqué à votre retour. Évidemment, il est conçu pour voir des films au cinéma, car vous pouvez simplement faire une pause à la maison. Cependant, RunPee peut également vous dire si des scènes supplémentaires arrivent à la fin du film afin que vous sachiez s’il faut traîner et attendre ou quitter le cinéma plus tôt. L’application elle-même est au milieu d’une énorme cure de jouvence, car les versions antérieures nécessitaient certainement un peu de travail.

Suivi des requins par Ocearch

Prix: Libérer

Saviez-vous que vous pouvez suivre les schémas migratoires des requins via une application Android ? Il s’avère que vous pouvez faire exactement cela avec celui-ci. Les chercheurs ont marqué un groupe de requins et l’application vous montre où ils se trouvent. Ce n’est vraiment utile que pour les biologistes, mais c’est une application amusante avec laquelle jouer et c’est super éducatif. En fait, il existe un tas d’applications qui suivent des choses aléatoires. Par exemple, Blitzortung suit les éclairs.

SpotAngels est une application de stationnement. Il utilise le crowdsourcing pour vous dire où trouver des places de stationnement, combien elles coûtent et d’autres obstacles potentiels au stationnement. Par exemple, certaines personnes utilisent l’application pour leur rappeler de déplacer leur voiture avant qu’un nettoyeur de rue ne se présente. Vous pouvez également réserver des offres de stationnement et payer pour certains parcmètres. Celui-ci est évidemment destiné à un type de personne spécifique, mais il est utile presque partout. Vous pouvez également contribuer si votre région ne dispose pas de suffisamment de données.

Web Alert est un autre type d’application de rappel. Vous lui dites de surveiller un site Web et il vous avertit si le site Web change. Vous pouvez l’utiliser pour toutes sortes de choses. Il peut vous avertir lorsque de nouveaux articles sont publiés sur un site Web que vous aimez, lorsqu’un prix change sur un produit que vous souhaitez, ou même lorsque vous obtenez une réponse dans un forum. La plupart des sites ont maintenant des applications officielles, mais c’est cool de savoir qu’une application comme celle-ci existe.

Avez-vous déjà voulu utiliser Windows 98 pour quelque chose ? Cet émulateur vous permet de faire exactement cela. Il démarre non seulement dans un environnement Windows 98, mais vous pouvez également utiliser de nombreuses applications Windows 98 d’origine. Les outils incluent Internet Explorer à l’ancienne, Démineur, Solitaire, Windows Media Player, Bloc-notes, etc. Il prend également en charge une souris et un clavier si vous en avez besoin. Nous ne savons pas qui aurait besoin de quelque chose comme ça, mais c’est ici si jamais tu le veux.

Si vous voulez voir des applications amusantes, de niche et étranges sur notre prochaine liste, laissez-nous un commentaire avec vos suggestions !

