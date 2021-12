Les meilleures applications Bitcoin et crypto-monnaie pour iPhone

Le Bitcoin n’est pas un phénomène nouveau (il a en fait été publié sous sa forme la plus primitive en 2009), mais il est peut-être nouveau pour vous ! Heureusement, alors que les eaux Bitcoin peuvent être déroutantes et difficiles à parcourir, il existe de nombreuses applications Bitcoin intéressantes pour votre iPhone pour vous aider à démarrer.

Si vous débutez avec Bitcoin, vous voudrez peut-être consulter certaines ressources que nous avons liées ci-dessous pour vous aider à en savoir plus sur les trois pourquoi de Bitcoin :

Pourquoi maintenant? Pourquoi n’importe quoi ? Pourquoi Bitcoin ?

Bitcoin a été créé après la crise financière de 2008, et il a été conçu pour être un projet décentralisé qui permettrait une « sortie » vers la monnaie fiduciaire traditionnelle. La popularité de Bitcoin a continué de croître car il a atteint un nouveau record historique en novembre 2021. Alors que les gouvernements du monde entier ont continué à imprimer des devises nationales, de nombreuses personnes se tournent vers Bitcoin comme une réserve de valeur alors que l’inflation continue se lever. Si vous souhaitez en savoir plus sur Bitcoin, voici quelques-uns de mes livres et podcasts préférés pour vous familiariser avec la technologie.

Le Bitcoin Standard Bitcoin: Hard Money You Can’t F*ck With: Pourquoi le bitcoin sera la prochaine monnaie de réserve mondiale La norme Fiat La série Saylor – YouTube What bitcoin Did Podcast Layered Money The Blocksize War The Pomp Podcast Unchained Capital YouTube Swan Bitcoin YouTube Bitcoin Audible

Je suis un fervent partisan du Bitcoin et j’ai trouvé les ressources ci-dessus très utiles pour en savoir plus sur l’importance du Bitcoin, les problèmes qu’il résout et la façon dont il est sécurisé.

Meilleures applications iPhone uniquement Bitcoin

Une chose essentielle à savoir sur l’espace Bitcoin est qu’il existe différentes factions de systèmes de croyances sur ce que sont ces crypto-monnaies et quel est leur objectif. Certaines personnes pensent que btcoin est le seul projet valable dans tout l’espace crypto, d’autres soutiennent que Bitcoin est le plus important mais que d’autres comme Ethereum ont leur place, et d’autres encore pensent que les projets non-Bitcoin comme Ethereum ou même Dogecoin sont meilleurs que Bitcoin dans tous les sens.

Pour cette raison, il existe un fossé entre les applications et les services offerts dans le monde du bitcoin. Bon nombre des joueurs les plus anciens – comme Coinbase – se présentent comme des applications de « crypto-monnaie ». Ils sont généralement ouverts à la possibilité que les devises et les blockchains autres que Bitcoin puissent être aussi précieuses ou significatives (ou même plus à l’avenir) que Bitcoin. D’autres préfèrent rester avec le leader dans l’espace, et ils sont généralement partisans de l’idée que le bitcoin va « gagner ». Voici une liste de certaines des meilleures applications bitcoin uniquement.

Bitcoin de cygne

Mon application préférée pour le bitcoin uniquement est Swan Bitcoin. Ce n’est pas encore disponible sur l’App Store, mais ils ont une excellente application Web qui fonctionne très bien. Une fois que vous l’aurez configuré, vous vous y connecterez rarement de toute façon.

La meilleure chose à propos de Swan est que les gens derrière lui comprennent vraiment le bitcoin. Ils comprennent ce que c’est, à quoi cela sert et ce que cela peut être. Et ils comprennent pourquoi la grande majorité des projets de blockchain dans l’espace ne vous feront aucun bien. C’est une erreur courante que les premiers entrants dans l’espace Bitcoin recherchent d’abord autre chose que Bitcoin parce qu’il semble « moins cher ».

Dès le premier jour où vous créez votre compte Swan Bitcoin, vous serez guidé tout au long du processus de calcul de la moyenne des coûts en dollars. C’est de loin le moyen le plus pratique pour les passionnés de bitcoin de commencer à accumuler l’actif numérique, et avec Swan, vous pouvez le voir grandir avec le temps pour devenir quelque chose de formidable. J’achète du bitcoin tous les lundis en utilisant Swan car il est automatiquement tiré de mon compte bancaire

De plus, si vous souhaitez investir de grandes quantités, Swan Bitcoin vous permettra de câbler jusqu’à 10 millions de dollars.

App Cash

Cash App est le moyen le plus simple pour la plupart des gens d’acheter des bitcoins. Il a certains des frais les plus bas des échanges Bitcoin destinés aux consommateurs, et la plupart des gens ont déjà un compte Cash App. De plus, vous pouvez acheter et vendre des bitcoins dans l’application sans avoir à remplir d’informations supplémentaires autres que les exigences de base de l’application Cash, c’est-à-dire à moins que vous ne souhaitiez retirer votre bitcoin vers un portefeuille matériel, l’envoyer à un échange ou envoyer à quelqu’un d’autre.

Il vous permet également de définir facilement des achats automatiques au fil du temps, ce qui est certainement une technique intelligente pour quiconque se lance pour la première fois dans le bitcoin. Choisissez un petit montant, sélectionnez un délai (hebdomadaire, mensuel, etc.), définissez-le et oubliez-le.

Frapper

Strike est l’une des applications les plus simples. Il est intégré à Twitter pour le nouveau service de pourboire du réseau social, mais c’est aussi un moyen gratuit d’acheter du bitcoin. Strike permet également d’envoyer facilement de l’argent n’importe où dans le monde via le réseau Bitcoin, puis de le convertir automatiquement dans la devise locale une fois arrivé. Strike permet également d’être payé facilement en Bitcoin par votre employeur.

Strike vous donne des informations sur votre compte bancaire (acheminement et numéro de compte) et vous définissez le pourcentage de votre salaire que vous souhaitez en Bitcoin par rapport à USD. Dans l’ensemble, c’est une application pratique à avoir pour envoyer rapidement de l’argent ou acheter du bitcoin.

Si vous vous inscrivez en utilisant mon lien de parrainage, vous recevrez 5 $ pour commencer. Strike facilite également l’envoi de bitcoins vers un portefeuille matériel, car vous souhaitez garder votre bitcoin.

Financière de la rivière

River Financial – comme l’indiquent clairement son nom et son logo entre autres – essaie de se positionner comme une sorte de service de gants blancs pour les acheteurs de Bitcoin qui pourraient avoir des portefeuilles plus profonds. Comme d’autres services, c’est juste un endroit pour acheter du Bitcoin, donc il n’y a pas grand chose qui puisse être unique, non ? River vante un service client humain, une sécurité de haut niveau et l’adoption de technologies bitcoin comme le réseau Lightning.

Maison

Casa est une autre application que vous pouvez télécharger sur iOS et qui est d’abord bitcoin et uniquement bitcoin. Comme d’autres services, Casa vous permet d’acheter des bitcoins. Rien de spectaculaire là-dedans, vraiment. Mais ce que Casa fait différemment, c’est qu’ils sont l’un des rares services à proposer ce que l’on appelle des portefeuilles multi-signatures. Ces portefeuilles ont un coût – généralement un abonnement mensuel – mais apportent une sécurité supplémentaire en exigeant plusieurs clés privées pour accéder aux fonds. Cela signifie que personne ne peut accéder à votre bitcoin sans avoir accès à au moins deux des éléments suivants : votre clé de stockage à froid dans le cadre d’un portefeuille matériel, la clé de votre téléphone et une clé contrôlée par Casa.

Plier

Alors que Cash App, River et Casa vous permettent tous d’acheter et de conserver votre Bitcoin, il existe d’autres applications uniquement Bitcoin disponibles pour iOS qui sont d’excellents ajouts à la gamme de produits Bitcoin. Fold est l’un d’entre eux – il vous permet de gagner des récompenses Bitcoin simplement en effectuant des achats via leurs services. Pour le moment, vous pouvez gagner des satoshis – des parties divisibles d’un Bitcoin – en effectuant des achats par carte-cadeau ou en utilisant leur carte de débit.

Portefeuille bleu

Si vous n’êtes pas déjà familier, il existe de nombreuses façons de stocker et de sécuriser votre Bitcoin. Vous pouvez le conserver sur un échange comme Coinbase, Cash App ou autres, mais de nombreux utilisateurs préfèrent la sécurité qui accompagne le contrôle de leurs propres pièces. Blue Wallet est l’une des meilleures options pour cela. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs portefeuilles par la communauté Bitcoin uniquement, principalement parce qu’il s’agit d’un portefeuille uniquement bitcoin et qu’il prend en charge des technologies telles que Lightning, qui peuvent vous permettre d’envoyer des transactions bitcoin moins chères et plus rapides.

Autres excellentes applications de crypto-monnaie pour iPhone

Bien que l’écosystème uniquement Bitcoin soit solide, il existe certainement des applications et des services réputés disponibles en dehors de cette boîte. Certaines d’entre elles sont en fait les applications les plus populaires de l’espace.

Coinbase

Coinbase est peut-être l’échange de crypto-monnaie le plus ancien et le plus établi aux États-Unis. Contrairement à de nombreux échanges de crypto-monnaie, Coinbase fait tout son possible pour se conformer à toutes les réglementations américaines, et il est donc entièrement bancaire – et le plus facile à utiliser si vous achetez votre bitcoin avec des dollars américains transférés depuis un compte bancaire américain. Ses frais ne sont pas aussi bas que Cash App ou certains autres services comme Swan Bitcoin, mais c’est l’un des échanges sur lesquels je me sentirais plus en sécurité en gardant des quantités décentes de Bitcoin. Si vous avez des actifs matériels sur Coinbase, utilisez le coffre-fort Coinbase pour les retraits programmés – et bien sûr, utilisez l’authentification multifacteur.

Exode

Exodus est entré en scène il y a quelques années dans le but d’être un portefeuille à guichet unique (un portefeuille doté d’une connexion à Internet mais avec lequel vous avez toujours le contrôle de vos clés privées) pour toutes les crypto-monnaies. L’équipe derrière Exodus essaie de prendre en charge autant d’actifs différents que possible, et elle maintient définitivement un degré de contrôle de la qualité – seuls les actifs dignes d’être là et répondant à leurs critères finissent sur la liste. Ils ont également un excellent service client gratuit, ce qui est relativement rare avec les portefeuilles de cette catégorie. Surtout, sa conception et son UX sont sans égal. Il est vraiment conçu pour les appareils Apple sur lesquels il fonctionne.

BlockFi

BlockFi est un service unique. Si vous avez déjà pensé qu’emprunter des dollars américains tout en utilisant votre bitcoin comme garantie semblait être une bonne idée, BlockFi est fait pour vous, car c’est exactement ce qu’ils offrent. Le service est également l’un des seuls endroits où vous pouvez stocker votre Bitcoin et gagner des intérêts. Il n’est jamais risqué de faire confiance à un autre dépositaire avec vos pièces, mais peu d’endroits vous proposent des bitcoins pour conserver et prêter vos bitcoins.

J’utilise personnellement la carte Visa BlockFi pour gagner des récompenses en bitcoins pour chaque transaction que je fais. A la fin du mois, je le retire dans un hardware wallet pour prendre la garde de mon bitcoin.

Vous avez des suggestions ?

Qu’en penses-tu? Laquelle de ces applications est la plus utile pour vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez des idées ou des recommandations pour cette liste.

