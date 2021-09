L’automatisation prend le relais. Il existe littéralement des centaines, voire des milliers de façons d’automatiser votre vie. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu’il cesse de vous avertir à un certain moment. Il existe des moyens de sauvegarder automatiquement votre pellicule. La liste se rallonge de plus en plus. Malheureusement, il n’y a que quelques façons d’automatiser les choses pour le moment. Nous espérons que ce segment se développera davantage avec le temps car c’est plutôt sympa quand ça marche bien. Voici les meilleures applications d’automatisation pour Android.

Les meilleures applications d’automatisation pour Android

Blocs d’action

Prix: Libérer

Action Blocks est une application d’automatisation de Google. C’est une intégration directe avec Google Assistant. Vous pouvez dire à l’application de faire une chose à un certain moment et Google Assistant exécute la tâche à l’heure convenue. Vous pouvez faire pas mal de choses comme éteindre et éteindre vos lumières. Il peut également faire des choses simples comme vous rappeler d’appeler un membre de votre famille. Fondamentalement, il peut faire ce que fait Google Assistant, mais vous pouvez déterminer quand cela se produit. Il a certainement besoin de plus de finition et nous espérons que Google s’y tiendra. Les blocs d’action ne sont pas la meilleure option de la liste, mais cela vaut la peine d’essayer si vous utilisez beaucoup l’Assistant.

Automatiser par LlamaLab

Prix: Gratuit / 3,90 $

Automate est une autre application d’automatisation décente. Il se concentre davantage sur les tâches de base. Par exemple, il peut envoyer un SMS à votre partenaire lorsque vous commencez à rentrer chez vous en voiture. Certaines autres fonctions incluent le téléchargement automatique de fichiers sur Google Drive selon un calendrier, la modification de votre volume audio la nuit et d’autres choses simples comme ça. Il utilise un système d’organigramme et nous aimons beaucoup à quel point il est facile de jouer avec. Il existe des applications avec beaucoup plus de puissance, mais celle-ci est extrêmement facile à utiliser pour des choses faciles.

Automatisez-le

Prix: Gratuit / 1,99 $

AutomateIt est un concurrent des applications d’automatisation comme Automate de LlamaLab. Il automatise un tas de petites choses basiques. Vous pouvez faire des choses comme changer votre volume audio la nuit, activer et désactiver le WiFi, et d’autres choses de base comme ça. Il possède des dizaines de fonctions globales. Vous pouvez également voir des choses comme vos statistiques. Il peut également faire des choses comme répondre automatiquement aux messages SMS pendant que vous conduisez. L’application semble avoir du mal sur certains appareils et présente des bugs occasionnels. C’est sinon plutôt bien.

IFTTT

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois

IFTTT est l’endroit où nous commençons à parler des gros chiens dans les applications d’automatisation. IFTTT est un gros problème avec une tonne absolue d’intégrations et de fonctions. Il peut faire les choses simples si vous en avez besoin. Un exemple populaire est le téléchargement de photos Instagram chaque fois qu’elles publient. Cependant, il s’intègre à Google Drive, Dropbox, des messages de travail comme Slack et des tonnes de technologies pour la maison intelligente comme Philips Hue, Amazon Alexa, Google Home et autres. La liste des choses que vous pouvez faire est trop folle pour même commencer à la lister. La version pro déverrouille plus d’applets, mais la version gratuite vous permet de bricoler assez longtemps pour savoir si vous voulez payer pour cela.

MacroDroïde

Prix: Gratuit / 2,49 $

MacroDroid est une application d’automatisation intéressante. Il utilise des instructions if-then un peu comme les programmeurs informatiques. Vous pouvez mettre en place des tâches assez complexes. Par exemple, vous pouvez configurer l’application pour rejeter les appels téléphoniques lorsque vous retournez votre téléphone face vers le bas. Ces actions super granulaires sont amusantes à jouer et peuvent rendre beaucoup de choses plus faciles. L’un des plus amusants qui fonctionne réellement est que l’application saute automatiquement toutes les annonces désactivables sur YouTube. Il peut même faire des choses de sécurité comme prendre une photo chaque fois que votre code PIN est mal saisi. De petites choses comme celle-ci peuvent améliorer considérablement l’expérience utilisateur et même remplacer certaines applications dans certains cas.

Taskeur

Prix: 3,49 $

Tasker est l’une des applications d’automatisation les plus puissantes pour Android. Comme IFTTT, il a un nombre fou de choses qu’il peut faire par lui-même. Il existe également une tonne d’applications et de modules complémentaires qui augmentent les fonctionnalités. Considérez-le comme une version plus puissante de MacroDroid. Cependant, il y a un peu de compromis. Toute cette puissance est assez difficile à exploiter. La courbe d’apprentissage sur cette application est assez intense. Il existe de nombreuses vidéos vous montrant comment faire diverses choses, mais ce n’est certainement pas convivial au début. Celui-ci est également gratuit via Google Play Pass si vous l’utilisez.

Peut des applications individuelles

Prix: Gratuit / Varie

De nombreuses applications ont une sorte de paramètre d’automatisation pour leur fonction principale. Il y a plusieurs bons exemples. Les applications de sauvegarde de photos comme Amazon Photos ou Google Photos peuvent être configurées pour télécharger automatiquement des photos lorsque votre téléphone est sur WiFi et également sur un chargeur. La plupart des applications de liste de tâches peuvent effectuer des tâches récurrentes qui se remplissent automatiquement lorsque vous en effacez une. Certaines applications SMS et applications de médias sociaux tierces vous permettent d’envoyer des messages ou de publier des mises à jour selon un calendrier. Il y en a trop pour les énumérer ici, mais j’espère que cela vous donnera une idée pour explorer le menu des paramètres de certaines applications pour voir s’il existe des fonctionnalités d’automatisation natives.

Applications pour la maison intelligente

Prix: Gratuit (généralement)

L’un des exemples les plus populaires d’applications d’automatisation est celui des applications de maison intelligente. L’intérêt d’avoir un produit pour la maison intelligente est d’améliorer votre expérience avec les choses de base. Cela est vrai pour cette liste. Les lumières Philips Hue peuvent être réglées pour s’allumer et s’éteindre selon des horaires spécifiques. Les thermostats intelligents peuvent gérer la température de votre maison de différentes manières. Même des choses comme Amazon Alexa et Google Home peuvent vous aider en vous permettant de parler directement à votre maison. La plupart de ces produits ont une automatisation quelconque.

Fonctionnalités spécifiques aux OEM comme Bixby

Prix: Libérer

Même les OEM Android se lancent dans l’action dans une certaine mesure. Il n’y a pas beaucoup d’exemples pour cela et le plus grand est, de loin, Bixby de Samsung. Bixby a une fonction Routines qui vous permet d’automatiser les choses sur vos appareils Samsung. C’est un concurrent direct des blocs d’action de Google et des raccourcis d’Apple. C’est une chose relativement nouvelle qui, encore une fois, n’a pas une tonne d’exemples. Pour l’instant, les propriétaires de Samsung devraient consulter les routines Bixby. J’utilise la fonction pour désactiver la charge rapide sans fil la nuit pour garder mon téléphone au frais pendant que je dors. C’est juste un exemple.

Vos paramètres Android

Prix: Libérer

Le système d’exploitation Android a quelques choses que vous pouvez automatiser. La plupart des choses sont réalisables sur tous les appareils Android modernes. Certains exemples incluent l’activation et la désactivation d’éléments tels que Ne pas déranger et les filtres de lumière bleue à certains moments. Les versions plus modernes d’Android incluent des fonctionnalités de bien-être numérique qui peuvent se déclencher chaque nuit pour vous encourager à éteindre votre téléphone et à vous coucher. Bien sûr, il existe des classiques comme Smart Lock qui activent et désactivent votre sécurité en fonction de votre position GPS. Cela vaut la peine de fouiller dans votre menu de paramètres juste pour vérifier.

Si nous avons manqué de bonnes applications d’automatisation (ou d’autres choses), parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

