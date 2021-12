Le bien-être numérique est un grand sujet de nos jours. L’idée est que nous passons tellement de temps sur nos smartphones que cela devient préjudiciable à la vie réelle. Les gens ignorent leurs responsabilités, leur santé et trop de temps passé sur les réseaux sociaux transforme votre cerveau en glu. Le bien-être numérique fonctionne en révélant vos habitudes d’utilisation afin que vous puissiez les atténuer un peu. Certaines applications vont même jusqu’à vous empêcher d’accéder aux applications afin que vous puissiez poser votre téléphone et vivre votre vie. D’autres vous poussent simplement dans la bonne direction pour prendre de meilleures habitudes. Nous avons un mélange sain des deux sur cette liste.

Les meilleures applications de bien-être numérique pour Android :

ActionDash fonctionne un peu comme le bien-être numérique de Google. L’objectif principal de l’application est d’afficher votre temps d’écran dans diverses applications, de vous pousser à réduire le temps d’écran et de vous montrer d’autres statistiques d’utilisation. Cela vous aide en vous excluant de vos applications si vous le lui demandez. Il identifie également les applications qui laissent de nombreuses notifications afin que vous puissiez envisager de les désactiver.

En vous montrant des statistiques, l’application veut que vous en fassiez un jeu pour les abaisser. Abaisser les statistiques signifie moins de temps sur votre téléphone et plus de temps à faire des choses plus importantes. C’est une bonne prémisse et un bon moyen de réduire votre temps d’écran.

Détox numérique

Prix: Libérer

Digital Detox prend le concept de bien-être numérique et en fait un défi. Il existe différents modes de défi que vous pouvez activer pour vous aider à réduire votre temps d’écran. Il utilise les autorisations d’administrateur de l’appareil pour limiter la fréquence d’utilisation de votre téléphone et ce que vous utilisez lorsque vous y êtes. L’application utilise la responsabilité pour garder les utilisateurs honnêtes. Vous pouvez, bien sûr, le désactiver et tout ignorer si vous le souhaitez, mais ce n’est pas vraiment le but, n’est-ce pas ?

Les multiples niveaux de difficulté vous permettent de commencer petit et de progresser afin que vous puissiez briser votre dépendance au téléphone.

Digitox

Prix: Gratuit / 5,00 $

Digitox fonctionne un peu comme ActionDash. Il vous montre des statistiques basées sur votre utilisation ainsi que des éléments tels que le temps que vous passez dans une application donnée. Vous pouvez mieux comprendre vos habitudes et ce que vous devez réduire afin d’utiliser votre téléphone de manière plus saine. De plus, l’application vous permet de définir des minuteries pour votre utilisation et fournit des avertissements lorsque vous les atteignez.

Étant donné que les smartphones sont des outils de productivité, l’application calcule même le temps productif lorsque vous faites des choses comme répondre à des e-mails ou travailler dans une application de bureau. C’est une solution globale décente qui se compare favorablement à ActionDash.

forêt

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

La forêt est quelque chose d’un peu différent. C’est une minuterie de mise au point. Fondamentalement, vous ouvrez l’application, réglez la minuterie et posez votre téléphone. Si vous respectez votre minuterie, un arbre pousse dans l’application. Vérifier votre téléphone pendant la minuterie tue l’arbre et vous devez recommencer.

L’application comprend plusieurs modes de minuterie, des rappels pour poser votre téléphone et des statistiques pour voir si vous vous en sortez bien. Il ne garde pas trace des statistiques traditionnelles de bien-être numérique comme la plupart des autres applications. Cependant, cela gamifie le fait de ne pas utiliser votre téléphone, ce qui est une prémisse assez intéressante.

Lien familial Google

Prix: Libérer

Google Family Link est l’une des meilleures applications de bien-être numérique pour les enfants. Les parents peuvent l’installer sur le téléphone de leur enfant et l’utiliser pour surveiller des éléments tels que le temps passé devant l’écran, les applications que l’enfant utilise et pendant combien de temps. À partir de là, le parent peut enseigner à l’enfant le bien-être numérique et l’aider à éviter qu’il ne devienne dépendant. Il existe un système d’autorisation où le parent peut empêcher l’enfant d’utiliser une application s’il le souhaite. Il existe également des fonctionnalités traditionnelles de bien-être numérique telles que les limites de temps d’écran et les limites d’application.

C’est un peu pénible à mettre en place, mais c’est par ailleurs assez bon.

Lanceur Microsoft

Prix: Libérer

Microsoft Launcher est un entrant surprenant sur cette liste. C’est un lanceur complet avec une variété de fonctionnalités de productivité et un design décent. Il y a quelques années, Microsoft a ajouté des fonctionnalités de bien-être numérique, avec des vues quotidiennes et hebdomadaires de la façon dont vous avez utilisé votre téléphone, ainsi qu’un widget pour afficher les statistiques directement sur votre écran d’accueil.

Il n’y a pas de fonctionnalités de verrouillage ou quelque chose comme ça, mais même le simple fait de savoir que vous passez trop de temps sur votre téléphone peut vous aider à l’éviter. De plus, son intégration avec d’autres applications Microsoft en fait une bonne décision si vous utilisez également un PC.

Lanceur Niagara

Prix: Gratuit / 14,99 $

Niagara Launcher est l’un des lanceurs minimaux les plus populaires sur Android. L’idée est d’omettre l’écran d’accueil Android traditionnel (et souvent occupé) au profit d’une approche considérablement simplifiée qui minimise les distractions. Le tiroir d’applications est un simple défilement avec de jolies animations, tandis que votre écran d’accueil n’est guère plus qu’une liste restreinte d’applications auxquelles vous souhaitez accéder immédiatement.

L’espoir est qu’en désencombrant l’espace de votre téléphone, vous le trouviez moins distrayant et vous deveniez moins enclin à perdre beaucoup de temps. Il ne garde aucune trace des statistiques et n’a pas de fonctionnalités de verrouillage, mais ce n’est pas vraiment censé le faire.

Olauncher est très similaire à Niagara Launcher en termes de prémisse. C’est un lanceur Android minimal qui fonctionne pour désencombrer votre expérience téléphonique. Celui-ci est en quelque sorte encore plus simple que Niagara Launcher. Votre écran d’accueil répertorie quelques applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement et le tiroir d’applications n’est littéralement qu’une liste de vos applications. C’est à peu près tout, vraiment.

L’application ne contient pratiquement aucun graphique. C’est juste du texte et votre fond d’écran. Il est également open source, entièrement gratuit et n’utilise aucune autorisation inutile. Il rivalise avantageusement avec Niagara Launcher, vous pouvez donc utiliser l’un ou l’autre.

Reste libre

Prix: Gratuit / Jusqu’à 1,99 $

StayFree est une application de bien-être numérique globale décente. Il fait les choses habituelles, comme vous montrer des statistiques sur l’utilisation de votre écran et les applications que vous utilisez. Il est livré avec trois modes d’autocontrôle au total. Il y a un avertissement de surutilisation qui se déclenche si vous utilisez trop une application, un mode de mise au point pour vous garder hors du téléphone lorsque vous n’avez pas besoin d’y être et un mode veille qui désactive les applications pour que vous alliez au lit. Vous obtenez également un widget pour afficher les statistiques mises à jour de manière cohérente et vous pouvez exporter vos données pour les sauvegarder ailleurs.

Il utilise les services d’accessibilité de votre appareil pour faire son travail, mais les développeurs sont très francs à ce sujet dans la description de l’application.

Le bien-être numérique d’Android

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Enfin, parlons un peu des services de bien-être numérique natifs de Google. Il est intégré directement au système d’exploitation sur les versions modernes d’Android et vous pouvez y accéder à partir des paramètres. C’était le premier à vous montrer des choses comme votre écran à l’heure, l’utilisation de l’application et d’autres statistiques similaires. Il existe également un mode en niveaux de gris pour vous encourager à poser votre téléphone et à vous coucher.

Certaines autres fonctionnalités incluent un mode de mise au point natif, un mode pause qui désactive vos applications après un certain temps et quelques autres subtilités. C’est un service gratuit fourni par Google, il n’y a donc rien à payer. Vous avez juste besoin d’un téléphone suffisamment neuf pour l’avoir.

Si nous avons manqué de bonnes applications de bien-être numérique, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

