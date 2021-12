Les meilleures applications de bière pour Android pour les fans de houblon

La bière est l’une de nos plus anciennes boissons. Les premières bières avaient potentiellement 13 000 ans, voire plus. Beaucoup de gens en boivent, qu’il s’agisse de bières bon marché pour les fêtes d’université ou de bières artisanales dans les brasseries locales. C’est un peu ce qui rend la bière si spéciale. Il peut être moins cher que le soda ou assez cher pour avoir envie de le boire. Il y a beaucoup de bière là-bas, et votre téléphone peut vous aider à la voir, à l’acheter et à en garder une trace. Voici les meilleures applications de bière pour Android.

Nous aimerions également donner des mentions honorables à RateBeer (Google Play) et Beers (Google Play). Les deux applications ont beaucoup de potentiel, mais RateBeer a besoin d’un peu plus de finition, tandis que Beers n’a pas vu de mise à jour depuis 2018.

Les meilleures applications de bière pour Android

BJCP 2015 Styles de bière

Prix: Libérer

Le BJCP est une autorité en matière de classification des bières. Son application officielle vous aide à déterminer quel type de bière vous avez et comment différencier les autres bières. L’application affiche les directives BJCP, mises à jour pour la dernière fois en 2015. Vous pouvez rechercher différents types de bière, la possibilité de marquer des catégories de style, et il n’y a pas d’annonce à perte de vue. C’est une bonne ressource rapide pour les amateurs de bière.

BrewGene est une autre ressource pour les buveurs de bière. Il abrite plus de 100 000 types de bière, avec des notes pour chacun. Vous pouvez lire les évaluations d’autres personnes et ajouter votre propre évaluation. Vous pouvez également suivre les bières que vous avez bues, trouver de la bière dans votre ville et créer une liste de bières que vous souhaitez boire.

L’application a ses hauts et ses bas, mais elle est généralement bonne la plupart du temps. Nous pensons qu’Untapped est meilleur, mais ce n’est pas terrible.

Recherche Google

Prix: Libérer

La bière a l’une des plus longues histoires de n’importe quel sujet. Il existe de nombreux sites Web, ressources et même Wikipédia en a beaucoup sur les différents types de bière et de sociétés brassicoles. Google est un bon moyen de trouver certaines de ces ressources, même si Google d’aujourd’hui s’appuie un peu trop sur des listes aléatoires plutôt que sur ce que vous recherchez réellement. Lorsque vous avez un sujet avec autant de sous-sujets, une recherche rapide sur Google peut répondre à de nombreuses questions simples.

Google Maps est l’une des meilleures ressources pour trouver des brasseries et des brasseries locales. Une recherche rapide peut révéler un tas dans votre région. Maps peut également vous indiquer les heures d’ouverture et de fermeture, les avis d’autres utilisateurs de Maps et les itinéraires. C’est particulièrement utile dans les grandes villes où une brasserie locale peut être un peu plus difficile à trouver. C’est une recommandation un peu boiteuse, mais c’est quand même une bonne recommandation.

Reddit

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 29,99 $ par mois

Reddit est un autre endroit décent pour les buveurs de bière. Il existe de nombreux sous-titres pour le sujet, y compris de grands comme la bière et la bière artisanale et des sous-titres plus locaux comme ce sous-titre spécifique pour les amateurs de bière d’Atlanta. Vous pouvez vous connecter avec des gens de près ou de loin au sujet des brasseries, de divers types de bière et obtenir des recommandations d’autres personnes. Reddit a également d’autres sujets, vous n’aurez donc pas d’application pour uniquement de la bière sur votre téléphone.

Tavour est un service où vous pouvez acheter de la bière. Il propose des bières provenant d’un tas de brasseries différentes de 47 États différents. Pour la plupart, cela fonctionne un peu comme Amazon. Vous surfez pour la bière, trouvez celles que vous aimez, puis commandez. La commande vous est expédiée, et c’est tout. Il existe également un système de notation afin que vous et les autres acheteurs puissiez partager vos réflexions sur chaque infusion.

L’application a été récemment mise à jour avec de gros changements, et les gens ne sont pas satisfaits des nouveaux bugs introduits, mais c’est généralement un endroit assez décent pour acheter de la bière que vous pouvez trouver près de chez vous.

Non exploité

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 54,99 $ par année

Untappd est sans doute l’application de bière la plus populaire sur mobile. Il offre une expérience tout-en-un qui fait la plupart de ce que toutes les autres applications de cette liste sont capables de faire. Vous pouvez trouver, mettre en favori et revoir votre bière préférée. De plus, vous pouvez trouver des endroits qui vendent de la bière près de chez vous afin que vous puissiez trouver les bonnes choses. Certaines autres fonctionnalités incluent un élément social où vous et vos amis pouvez partager vos expériences, des alertes lorsque les lieux près de chez vous obtiennent de nouveaux types de bière et d’autres choses.

Le seul inconvénient est le rachat de Foursquare. Cela a rendu la section de la carte un peu plus difficile à utiliser. Sinon, c’est certainement celui que nous recommandons en premier.

Youtube

Prix: Gratuit / 12,99 $ par mois

YouTube est un endroit décent pour les amateurs de bière. Il existe de nombreuses vidéos explicatives, des vidéos de révision et juste des vidéos générales sur la bière. Vous pouvez trouver des vidéos sur l’histoire de certains produits ou les différences entre les différents types de bière. Il s’agit également d’une excellente ressource pour les brasseurs débutants, car il existe une quantité infinie de vidéos sur le brassage de la bière. Toutes les vidéos ne sont pas bonnes, mais la plupart d’entre elles sont au moins décentes.

Drizly (et applications de livraison de nourriture similaires)

Prix: Gratuit / Varie

Il est plus facile que jamais de se faire livrer de la bière directement chez vous très rapidement. Drizly et des applications similaires (y compris Uber Eats) peuvent livrer de la bière directement à votre porte. Il est principalement utile pour réapprovisionner en bière lors d’une fête lorsque tout le monde est un peu trop ivre pour conduire. Cependant, vous pouvez trouver toutes sortes de spiritueux sur l’application, y compris des spiritueux plus sophistiqués que vous ne connaissiez peut-être pas. Les frais de livraison peuvent différer selon les régions et Drizly n’est pas disponible partout, donc ceux d’entre vous dans les petites villes peuvent ne pas être en mesure de l’utiliser.

Si nous avons manqué d’excellentes applications de bière, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

